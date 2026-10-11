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Pokud se stane senátorem, skončí jako hejtman. Obě funkce vykonávat nejde, říká Půta

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Dennívýzva
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Hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro LK) kandiduje v letošních senátních volbách na Českolipsku. A v prvním kole skončil jen těsně druhý za starostkou České Lípy Jitkou Volfovou (ANO). Právě s ní jej čeká souboj ve druhém kole příští týden.
Pokud se stane senátorem, skončí jako hejtman. Obě funkce vykonávat nejde, říká Půta

Pokud se stane senátorem, skončí jako hejtman. Obě funkce vykonávat nejde, říká Půta

Zdroj: Martina Petrášková
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:21

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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