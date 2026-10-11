Pokud se stane senátorem, skončí jako hejtman. Obě funkce vykonávat nejde, říká Půta

Pokud se stane senátorem, skončí jako hejtman. Obě funkce vykonávat nejde, říká PůtaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pokud se stane senátorem, skončí jako hejtman. Obě funkce vykonávat nejde, říká PůtaZdroj: Martina Petrášková
Článek byl publikován 11.10.2026 08:21
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