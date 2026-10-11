Lela Vémola předala děti Karlosovi na víkend. Vrátily se s horečkami, kašlem a na antibiotikách

Pátek 3. října 2026. Lela přivezla Lilinku, Rockyho a nejmladšího Arnolda do Vémolandu a předala je Karlosovi. Šlo o součást rozdělené péče, kterou si oba rodiče od září prakticky zkoušeli. O pár dní později sdílela na Instagramu video, ve kterém popisovala, jak se jí všechny tři děti vrátily s vysokými horečkami, kašlem a rýmou. Přiznala, že v autě plakala. Pak zamířila k doktorce, která trojici předepsala antibiotika. Příběh, který by v jiné rodině zůstal za zavřenými dveřmi, se okamžitě stal další kapitolou veřejného rozchodového dramatu.
Co se odehrálo v pátek 3. října ve Vémolandu
Redakce eXtra zdokumentovala průběh celého večera. Lela předala děti Karlosovi. Krátce nato dorazila do areálu Monika Naomi, Karlosova nová partnerka. A Karlos? Ten nasedl do auta a odjel do pražského podniku Kozička. Děti podle popisu redakce zůstaly doma s Monikou.
Zásadní otázka zní: věděla Lela předem, že její děti bude hlídat jiná žena? Ve veřejně dostupných materiálech se potvrzení takové dohody nepodařilo dohledat. Kontext přitom nabízí starší reportáž téhož serveru z 30. srpna, kdy Monika strávila večer s Karlosovými dětmi v herně, a Lela o tom podle tehdejšího popisu pravděpodobně nevěděla.
Horečky, léky a matka, která řeší všechno sama
Mezi 6. a 8. říjnem Lela prostřednictvím Instagram stories popsala stav dětí po návratu. Všechny tři měly teploty dosahující čtyřiceti stupňů, kašlaly, měly ucpaný nos. Lékařka rozhodla o nasazení antibiotik pro celou trojici. Lela zdůraznila, že se o nemocné potomky stará doma, bez cizí pomoci.
K 9. říjnu hlásila dílčí zlepšení, horečky ustoupily, ovšem kašel a rýma přetrvávaly a děti antibiotika stále dobíraly. Důležitý detail: nejmladší Arnold trpí močovým refluxem a už před říjnovou virózou každý večer užíval antibiotika. Pro Lelu tak jakékoli další onemocnění představuje mimořádně citlivou záležitost.
Dva světy jednoho víkendu: nemocné děti versus romantická večeře
Kontrast, kterého si všimli i čtenáři bulvárních serverů, byl ostrý. Zatímco Lela 8. října popisovala pobyt u postýlek nemocných dětí, Karlos tentýž den zveřejnil společnou fotografii s Monikou Naomi z večeře. Podle Blesku Lela krátce nato přesdílela citát o tom, že už nechce vysvětlení, ale klid.
Karlosovo přímé vyjádření k aktuální nemoci dětí se ve veřejně dostupných zdrojích k 9. říjnu nepodařilo dohledat. Žádná omluva, žádné vysvětlení, žádná reakce na Leliny příspěvky. Místo toho romantika na sociálních sítích.
Proč říjnová viróza zasáhla hlubší nerv než běžná nemoc
Nemoc tří malých dětí po víkendu u otce by za jiných okolností zůstala privátní rodinnou epizodou. U Vémolových ale padá do půl roku eskalujícího konfliktu, který zahrnuje spor o model péče, finance, výživné, odtažené auto i roli Moniky Naomi v Karlosově domácnosti.
Časová osa mluví jasně:
- 1. dubna 2026 Karlos na Instagramu oznámil rozchod, zdůraznil společné rodičovství.
- Červen 2026 Lela v rozhovoru pro Super.cz tvrdila, že se v péči o děti dokážou domluvit.
- Červenec 2026 Lela poprvé veřejně propojila konec manželství s Monikou Naomi.
- Srpen 2026 finanční spor, odtah Mercedesu, vzájemná obvinění.
- 10. září 2026 obě strany vystupovaly přes právníky; Karlos požadoval střídavou péči padesát na padesát, Lela argumentovala nízkým věkem dětí a Arnoldovým zdravotním stavem.
- 23. září 2026 Expres psal o praktickém testování střídavé péče, kdy Karlos měl děti celý týden.
- 3.-8. října 2026 předání dětí, nemoc, antibiotika, romantická fotka.
Epizoda s horečkami tak funguje jako katalyzátor hlubšího problému: kdo se o děti skutečně stará ve chvíli, kdy mají být „u táty“? Pokud Karlos svěří péči partnerce a sám odjede do Prahy, je to model, na který Lela kývne? Podle dosavadního vývoje spíš ne, a říjnový víkend jí dal do ruky další argument.
Zdroj: VIPživot.cz
Autor: Alena Vavřinová