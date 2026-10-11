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Nedělní beauty reset: 5 věcí, které mají smysl udělat, a 5, které můžeš s klidem přeskočit

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Neděle nemusí znamenat dvě hodiny v koupelně, sedm sér a masku, ve které nesmíš pohnout obličejem. Několik obyčejných úkonů udělá před novým týdnem větší službu než další komplikovaná rutina. A některé věci, které sociální sítě vydávají za povinnost, můžeš s čistým svědomím nechat být.
Nedělní beauty reset: 5 věcí, které mají smysl udělat, a 5, které můžeš s klidem přeskočit

Nedělní beauty reset: 5 věcí, které mají smysl udělat, a 5, které můžeš s klidem přeskočit

Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:07

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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