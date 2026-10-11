Některé pokojové rostliny představují skutečný domácí poklad. Fungují totiž jako přirozené čističky okolního vzduchu

Pokojové rostliny jsou vhodné nejen na okrasu, ale především pro naše zdraví. Konkrétně s těmito zlepšíte své dýchání i spánek.
Pokojové rostliny si zpravidla pořizujeme pro jejich vzhled, často jako dekoraci, která zútulní naši domácnost. Kromě jejich okrasné funkce je ale mnohem důležitější jejich
vliv na naše zdraví. Například snižují hladinu oxidu uhličitého, tím prospívají k lepšímu dýchání i spánku a uklidňují mysl, takže pozitivně působí i na naši psychiku. Zvláště určité druhy jsou pokladem, který bychom si měli doma pečlivě střežit. Dracena filtruje všechny znečišťující plyny
Dracena, přesněji Dracaena marginata, je pokojová rostlina připomínající palmu. Velice dobře se hodí do každé domácnosti, snadno se udržuje a potřebuje pravidelné zalévání.
Je dobré, když ji umístíte na světlo, ale ne na přímé. Tato krásná rostlina pročistí celý váš dům, filtruje totiž všechny znečišťující plyny, hlavně formaldehyd, což je chemická sloučenina, jež se uvolňuje ze všech druhů barev a laků i kosmetických přípravků. Tchynin jazyk odstraňuje toxické látky
Tchynin jazyk, Sansevieria, má sice děsivý název, ale přitom se jedná o rostlinu, která toho může hodně vykonat pro naše zdraví. Svou přezdívku si zasloužila především díky dlouhým a špičatým listům, které připomínají ostrý jazyk.
Je ideální rostlinou pro zapomnětlivé, protože je velice nenáročná. Proto je také vhodná pro pěstitele začátečníky. Tchynin jazyk je přírodní čističkou vzduchu, zbavuje ho veškerých toxických látek, které denně dýcháte. Umístěte ji do ložnice, lepší spánek už nezažijete. Fotografie: Pixabay Fíkovník pryžodárný zvaný gumovník
Ficus elastica, rostlina, která pomáhá odstraňovat formaldehyd a udržovat dobrou vlhkost v místnosti. Její zalévání by mělo být umírněné, provádějte ho pouze tehdy,
když je substrát suchý asi na dva prsty. Gumovník potřebuje světlé místo, je tedy vhodné ho položit například na parapet. Už i z toho důvodu, že dobře snáší klimatické změny.
Aloe vera nesmí chybět
Aloe vera ve výčtu rostlin ideálních pro naše zdraví rozhodně nesmí chybět. Osvěžuje a pročišťuje prostor, absorbuje také všechny druhy toxických látek a produkuje kyslík vynikající kvality.
Zatím ze všech zmíněných rostlin je aloe vera tou nejkřehčí. Je důležité, abyste se o ni pečlivě starali. Potřebuje pobyt na slunci, nejlépe celodenně. Pozor však na nízké teploty a přelévání. Aloe vera s námi naštěstí umí dobře spolupracovat, upozorní nás, když s ní není něco v pořádku. Fotografie: Pixabay Chryzantéma obnovuje vzduch v domácnosti
Chryzantéma je vynikající rostlinou k pročištění vzduchu v domácnosti. Odstraňuje téměř všechny toxiny a obnovuje vzduch v prostoru. Navíc je velice nenáročná na údržbu.
Hlídejte si vlhkost substrátu, stejně jako u většiny rostlin je důležité, aby byl stále vlhký, ne však příliš mokrý. Dbejte na to, aby se chryzantéma vyhnula přímému slunečnímu záření, zejména v létě.
Zdroj:
Countryliving
The post
Možná máte doma hotový poklad a nevíte o tom. Určité pokojové rostliny jsou přírodními čističkami vzduchu appeared first on BydlímeÚtulně.cz.