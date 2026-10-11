Výprava slibovala dobrodružství, během chvíle se změnila v noční můru. Prchání před sopkou se změnilo v drama, které navždy změnilo životy dvou přátel

Je pátek 8. května, krátce po půl osmé ráno. Skupina turistů stojí u kráteru sopky Dukono na indonéském ostrově Halmahera. Na cestu vyrazili už ve čtvrtek odpoledne. Průvodce teď pouští nad kráter dron, aby skupinu sledoval z výšky. Na záběrech není nic znepokojivého.
O necelou minutu později je všechno jinak.
Výprava, která slibovala zážitek i pro začátečníky
Výpravu do severní části Moluk zorganizoval třicetiletý Singapurec Timothy Heng. Podle singapurského deníku The Straits Times, jehož článek převzal filipínský Inquirer, ji jeho cestovní agentura The Outside nabízela na Instagramu jako jedenáctidenní cestu od 30. dubna do 10. května. Byla označená jako vhodná pro začátečníky s určitou přípravou a lákala na tři sopky, „z nichž dvě neustále vybuchují“.
Heng nebyl žádný nováček. Dřív pracoval pro cestovatelská média, v roce 2024 založil vlastní firmu a vodil lidi do Jihoafrické republiky, Nepálu nebo Mongolska. Letos v březnu podle webu Mothership přednášel v singapurské Královské zeměpisné společnosti o tom, jak se v Jižní Africe připravoval na roli prvního singapurského strážce proti pytlákům.
Do hor se 7. května vydalo dvacet lidí, devět Singapurců a jedenáct Indonésanů, uvedl The Straits Times. Sopka Dukono přitom měla od konce března druhý stupeň výstrahy, který zakazuje pohyb do čtyř kilometrů od kráteru, a od 17. dubna platil zákaz výstupů. Průvodce Reza Selang později stanici BBC řekl, že o omezeních nevěděl.
Dvě erupce během jediné minuty
V pátek v 7.40 vyslal Reza nad kráter dron. Zhruba o minutu později sopka vybuchla dvakrát po sobě. První erupce vyvrhla jen kouř, druhá o patnáct až dvacet vteřin později už kamení a sopečný materiál, popsal Reza pro BBC. Skupina se rozprchla a utíkala z hory dolů.
Na záběrech z dronu pak Reza uviděl, že u kráteru leží člověk. Byl to sedmadvacetiletý Singapurec Shahin Muhrez bin Abdul Hamid, který se při erupci zranil a zůstal ležet.
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Otočil se a běžel zpátky ke kráteru
Timothy Heng mohl sestupovat s ostatními Singapurci. Podle průvodce se ale otočil a vrátil se nahoru, napsal deník The Straits Times v textu, který otiskl malajsijský The Star. Spolu s Rezou začali zraněného Shahina táhnout dolů, zatímco kolem nich padalo kamení.
Pak se k nim po svahu odrazil balvan velký asi dva metry. „Timothy se otočil a ve zlomku vteřiny Shahina objal,“ popsal Reza pro BBC. Kámen dopadl na oba muže, kteří na místě zemřeli. Průvodce podle svých slov asi minutu jen nehybně stál, pak utekl a zalarmoval úřady.
Našli je vedle sebe, stále v objetí
Pátrání podle agentury Reuters komplikovaly další erupce a déšť. V sobotu záchranáři asi padesát metrů od okraje kráteru našli tělo osmadvacetileté Indonésanky Angel Krishely Pradity. Ostatní členy skupiny se podařilo dostat do bezpečí.
Těla obou Singapurců záchranáři vynesli v neděli. Ležela vedle sebe asi padesát metrů pod vrcholem, zavalená sutí a dvěma velkými balvany, uvedl The Straits Times. Podle záchranářů, které citoval australský web The Nightly, se muži i po smrti drželi v objetí.
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Pro rodinu nebyl Timothyho čin překvapením. „To je ta statečnost, kterou jsme u něj znali,“ řekla jeho nevlastní sestra Tessa Oh deníku The Straits Times, jak převzal The Star. Rodiče i jeho snoubenka podle ní ještě dlouho doufali, že žije. Když se na internetu objevila kritika, že riskoval, požádala sestra podle webu Mothership lidi o trochu soucitu.
Poslední zpráva, na kterou už neodpověděl
Singapurská komunita lidí, kteří milují turistiku a výpravy do divočiny, se s Hengem loučila celé dny. Kenneth Gabriel Wong, spoluzakladatel outdoorové značky Goliath, prozradil, že mu Heng ráno před výstupem psal, že se ozve, až bude zpátky. „Singapurská outdoorová komunita opravdu přišla o někoho výjimečného,“ napsal podle Mothership. To, že se vrátil pro kamaráda, bylo podle něj přesně jako on.
Otázky, na které hledá odpověď policie
Policie v okrese Severní Halmahera 20. května po vyhodnocení případu označila průvodce Rezu Selanga za podezřelého z nedbalosti s následkem smrti, uvedla indonéská verze stanice CNA. Hrozí mu až pět let vězení nebo pokuta do 500 milionů rupií, tedy zhruba 610 tisíc korun. Reza už dřív podle BBC řekl, že se cítí vinen, chce se rodinám obětí omluvit a přijme jakýkoli verdikt. Místní úřady po neštěstí vstupy na sopku uzavřely natrvalo.
Připomeňme, že Dukono patří k nejaktivnějším sopkám Indonésie a menší erupce se tu opakují téměř bez přestání. Klidné ráno na vrcholu proto nic nezaručuje. Timothy Heng to jako zkušený vůdce výprav nejspíš věděl. Ve chvíli, kdy na tom záleželo nejvíc, se přesto nerozhodoval podle toho, co je bezpečné, ale podle toho, kdo zůstal ležet nahoře.
Zdroje: BBC, The Straits Times, Mothership, Reuters, CNA Indonesia, The Nightly