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Policie zveřejnila foto cyklisty, který bodl nožem běžkyni do zad a ujel. Mluvil česky

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Dennívýzva
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Policisté zveřejnili fotografii cyklisty, který v sobotu bezdůvodně napadl běžkyni u Velkého Boleveckého rybníka v Plzni a nožem ji bodl do zad. Pak z místa činu ujel. Mladá žena skončila v nemocnici. O případu už v sobotu informovala Plzeňská Drbna. Policie žádá veřejnost o spolupráci při pátrání.
Policie zveřejnila foto cyklisty, který bodl nožem běžkyni do zad a ujel. Mluvil česky

Policie zveřejnila foto cyklisty, který bodl nožem běžkyni do zad a ujel. Mluvil česky

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 11.10.2026 07:53

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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