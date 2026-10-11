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Paul Seixas vyhrál Lombardii ve dvaceti letech. Francie má talent, který může jednou vyzvat i Pogačara

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Tadej Pogačar na letošní Lombardii chyběl, ale fanoušci přesto viděli vítězství, které jeho suverénní závodění nápadně připomínalo. Dvacetiletý Francouz Paul Seixas zaútočil v závěrečných kopcích, ujel největším favoritům a do cíle dorazil s náskokem 48 sekund. Stal se nejmladším vítězem monumentu, jehož historie sahá až do roku 1905. Způsob, jakým závod ovládl, je ovšem ještě zajímavější než samotný věkový rekord.
Paul Seixas vyhrál Lombardii ve dvaceti letech. Francie má talent, který může jednou vyzvat i Pogačara

Paul Seixas vyhrál Lombardii ve dvaceti letech. Francie má talent, který může jednou vyzvat i Pogačara

Doba čtení 6 min

Článek byl publikován 11.10.2026 08:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Vše o sportu

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