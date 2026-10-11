Paul Seixas vyhrál Lombardii ve dvaceti letech. Francie má talent, který může jednou vyzvat i Pogačara

Když dvacetiletý jezdec nechá favority za sebou
Na stoupání Civiglio zbývalo do cíle zhruba devatenáct kilometrů. Po téměř celém dni v sedle už měli závodníci v nohách přes dvě stovky kilometrů a skupina největších favoritů se připravovala na rozhodující souboj.
Paul Seixas se ale rozhodl, že žádný souboj ve skupině nebude potřebovat. Mladý jezdec týmu Decathlon CMA CGM nastoupil tak razantně, že jeho soupeři nedokázali okamžitě odpovědět. Zatímco za ním začalo taktizování a pronásledování, Francouz pokračoval ve vlastním tempu.
Na technicky náročném závěru už si náskok pohlídal. Do cíle v Comu dorazil osamocený, zatímco Enric Mas přijel až o 48 sekund později. Giulio Ciccone ztratil minutu a pět sekund, čtvrtý Remco Evenepoel další čtvrtminutu.
Seixas tak ve věku pouhých dvaceti let získal svůj první cyklistický monument a zároveň překonal historický rekord nejmladšího vítěze Lombardie.
V cíli přiznal, že se mu prakticky všechno povedlo podle představ. Velkou zásluhu připsal spoluhráčům, kteří po celý den odváděli práci na čele pelotonu. Jeho vlastní rozhodnutí zaútočit přišlo dokonce o něco dříve, než původně zamýšlel. Cítil totiž, že tempo favoritů není dostatečně vysoké.
Právě tato drobnost vypovídá o charakteru jeho vítězství možná nejvíc. Seixas nečekal, kdo z jeho zkušenějších soupeřů začne rozhodující akci. Sám poznal správný okamžik a převzal odpovědnost za výsledek.
VIDEO Pogačarův recept na vítězství v rukou nové generace
Kdo v posledních sezonách pravidelně sleduje Tadeje Pogačara, musel v sobotu zaznamenat povědomý obraz. Osamocený jezdec na čele, pronásledovatelé, kteří nedokážou zorganizovat účinnou spolupráci, a postupně rostoucí náskok.
Právě schopnost rozhodnout velký závod ještě před závěrečným sprintem udělala ze Slovince výjimečného cyklistu. Pogačar dlouhodobě dokazuje, že nejsilnější jezdec nemusí čekat na poslední kilometr, aby využil svou převahu. Dokáže ji proměnit v dlouhý útok, při kterém soupeři postupně ztrácejí nejen čas, ale také možnost závod takticky ovlivnit.
Seixas v Lombardii předvedl podobný způsob uvažování. V náročném kopcovitém závodě využil své silné stránky, zaútočil ve chvíli, kdy cítil převahu, a nedal soupeřům možnost vrátit se do hry.
Samozřejmě to neznamená, že už dosáhl Pogačarovy úrovně. Slovinec na startu chyběl a srovnávat oba jezdce pouze podle jednoho vítězství by bylo zavádějící.
Význam Seixasova výkonu spočívá v něčem jiném. Ukázal, že dokáže vyhrávat velké jednodenní závody způsobem, který dosud nejvýrazněji charakterizoval právě Pogačarovu generaci šampionů.
A podobných jezdců není mnoho.
Jedna sezona, během které přestal být pouze talentem
O Seixasovi se jako o mimořádném cyklistickém talentu hovořilo už před letošní sezonou. Jenže mezi nadějným juniorem a závodníkem schopným porážet nejlepší profesionály existuje obrovský rozdíl.
Francouz ho překonal neobyčejně rychle.
Na Strade Bianche dokázal obsadit druhé místo. Stejně skončil na Lutych–Bastogne–Lutych, jednom z nejnáročnějších monumentů. Na Valonském šípu už dokázal zvítězit a při své premiéře na Tour de France obsadil čtvrté místo celkového pořadí.
Právě výsledky z různých typů závodů jsou důležité. Seixas není pouze specialistou na krátká prudká stoupání nebo jezdcem, který dokáže překvapit v jednom konkrétním terénu.
Jeho výkonnost se prosazuje v náročných klasikách i v etapových závodech, kde musí zvládat mnohem širší soubor požadavků. Vedle schopnosti nastupovat do prudkých kopců potřebuje také regeneraci, konzistentní výkon po několik týdnů a dostatečnou odolnost vůči mimořádné fyzické zátěži.
Čtvrté místo na Tour de France samo o sobě ještě neznamená, že může příští rok útočit na žlutý trikot. Ukazuje však, že jeho potenciál není omezený na jednodenní závodění.
Sobotní triumf na Lombardii dal této sezoně mimořádně silnou tečku.
Decathlon mu připravil závod, který dokázal rozhodnout
Výkon Seixase by nebyl úplný bez práce jeho týmu. Decathlon CMA CGM během Lombardie aktivně kontroloval tempo a pomáhal vytvářet situaci, ve které mohl jeho mladý lídr využít převahu v závěrečných kopcích.
To je v současné cyklistice zásadní. Ani mimořádně silný jednotlivec nemůže pravidelně vyhrávat velké závody bez spoluhráčů schopných držet peloton pod kontrolou a přivést svého lídra do rozhodujících okamžiků s dostatkem energie.
Pogačar má podobnou podporu v UAE Team Emirates-XRG. Jeho tým dokáže po dlouhé hodiny diktovat tempo, eliminovat nebezpečné úniky a připravovat půdu pro závěrečný útok.
Decathlon v Lombardii ukázal, že dokáže podobný plán realizovat také pro Seixase.
Francouz pak musel splnit nejtěžší část práce sám. V pravý okamžik zaútočil a vytvořenou příležitost proměnil ve vítězství.
Rozdíl mezi dobrým a výjimečným jezdcem se často projeví právě v této chvíli. Řada cyklistů má dostatečně silný tým i výbornou fyzickou kondici, ale jen málokdo dokáže rozhodující útok načasovat a následně ho udržet až do cíle.
Seixas to ve dvaceti letech zvládl na jednom z pěti nejprestižnějších jednodenních závodů světa.
Pro Francii je Seixas mnohem víc než vítěz jednoho monumentu
Francouzská cyklistika dlouhodobě čeká na závodníka, který by dokázal pravidelně soupeřit o největší trofeje v etapových závodech. Od posledního francouzského vítězství na Tour de France, které Bernard Hinault získal v roce 1985, uplynulo už více než čtyřicet let.
Samozřejmě se za tu dobu objevila řada výborných francouzských jezdců. Julian Alaphilippe získal tituly mistra světa, Thibaut Pinot a Romain Bardet bojovali o vysoká umístění na Grand Tours a další Francouzi pravidelně vítězili v etapách i významných klasikách.
Seixas však přichází s neobvykle širokým výkonnostním profilem a především s výsledky, které dosahuje v mimořádně nízkém věku.
Francouzská očekávání proto budou rychle růst. Po vítězství na Lombardii už nebude vnímaný pouze jako zajímavý talent, který může jednou něco dokázat. Stává se závodníkem, od kterého budou fanoušci a média očekávat vítězství v každém velkém podniku, na který nastoupí.
To s sebou přináší i riziko. Vývoj cyklistů nemusí být lineární a úspěch ve dvaceti letech není automatickou zárukou dlouhé dominance. Seixas bude muset zvládnout nejen stále silnější soupeře, ale také rostoucí tlak a nároky programu.
Souboj s Pogačarem teprve přijde
Lombardie nabídla mimořádně působivý důkaz Seixasovy síly, ale jednu otázku zodpovědět nemohla. Jak by se mladý Francouz vypořádal s Pogačarem, kdyby oba stáli na startu ve špičkové formě?
Zatím víme, že Seixas dokáže porazit jezdce, jako jsou Mas, Ciccone nebo Evenepoel. Víme také, že během jediné sezony zvládl výrazně uspět na klasikách i Grand Tour.
Nevíme však, zda by dokázal ustát opakované útoky Pogačara nebo ho sám přimět k defenzivnímu závodění.
A právě to bude jeden z nejzajímavějších příběhů příštích sezon.
Pokud si Seixas udrží současné tempo rozvoje, může být jedním z mála jezdců, kteří Pogačarovi nabídnou konkurenci nejen v jednotlivých etapách, ale také na monumentech a při třítýdenních závodech.
Prozatím má v rukou něco velmi cenného: první velké vítězství, které získal bez pomoci náhody nebo mimořádného selhání soupeřů.
V Lombardii byl jednoduše nejsilnější. A ve dvaceti letech je to pro zbytek profesionálního pelotonu dost vážné upozornění.
MOHLO BY SE TI TAKÉ LÍBIT Zdroje: Vše o sportu [ 1 ], Il Lombardia – Paul Seixas wins the 120th edition [ 2 ], Cyclingnews – Paul Seixas claims first Monument [ 3 ], NBC Sports – Seixas becomes youngest winner of Tour of Lombardy [ 4 ].