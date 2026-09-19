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Poslali jste známému peníze bez smlouvy? U soudu můžete tvrdě narazit

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Půjčka známému může skončit sporem o důvod platby i termín vrácení. Zjistěte, které tři skutečnosti doložit, co sepsat a na co si dát pozor.
Smlouva s plnicím perem položeným u místa pro podpis

Smlouva s plnicím perem položeným u místa pro podpis

Zdroj: Autor: Blogtrepreneur. Zdroj: Wikimedia Commons — File:Legal Contract & Signature - Warm Tones.jpg. Licence: CC BY 2.0.
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Tento článek byl publikován ze zdrojů ChytřeNaTo.cz

ChytřeNaTo.cz staví na užitečných návodech a řešeních situací, se kterými se běžně setkáváme doma nebo na zahradě. Věnuje se bydlení, kutilství, péči o rostliny i nejrůznějším praktickým otázkám – od údržby domácích spotřebičů přes vaření a skladování potravin až po sezonní práce kolem domu....

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