Poslali jste známému peníze bez smlouvy? U soudu můžete tvrdě narazit

Půjčka známému nemusí mít složitou smlouvu, ale měla by po ní zůstat jasná stopa. Samotný bankovní převod obvykle dokládá, že peníze odešly. Pro případný spor je však potřeba doložit také to, že nešlo o dar nebo jinou platbu a kdy měly být peníze vráceny.
Modelová situace: Pošlete známému 80 000 korun. Do poznámky napíšete jen „pro tebe“ a termín vrácení si řeknete po telefonu. Za rok příjemce tvrdí, že peníze byly darem. Výpis z účtu stále prokazuje převod, ale spor se přesune k otázce, proč platba odešla a co si obě strany dohodly.
V českém právu se takový vztah označuje jako zápůjčka. Podle
§ 2390 občanského zákoníku vzniká, když zapůjčitel přenechá druhému zastupitelnou věc, typicky peníze, a ten má po čase vrátit věc stejného druhu. Zákon u běžné peněžité zápůjčky mezi dvěma lidmi nepředepisuje písemnou smlouvu. Ústní dohoda proto může být platná, jenže u soudu bývá podstatně obtížnější ji prokázat.
Jídlo z hub lze ohřát i druhý den. Staré pravidlo vzniklo před érou lednic Výpis z účtu dokládá převod, nikoli automaticky zápůjčku
Nejvyšší soud ve sporech o zápůjčku rozlišuje několik skutečností. Věřitel musí tvrdit a prokázat, že dohoda o zápůjčce vznikla, že peníze skutečně předal a že nebyly řádně a včas vráceny. Bezhotovostní převod může být způsobem předání peněz, jak vyplývá také z
rozhodnutí Nejvyššího soudu 29 ICdo 112/2019. Sám výpis však nemusí vysvětlit právní důvod platby.
Pro orientaci je užitečné oddělit tři otázky, které se v běžném rozhovoru často slévají do jedné:
Co je potřeba doložit Co může pomoci Co zůstává slabé Dohoda, že jde o zápůjčku Podepsaná smlouva, e-mail nebo zpráva s jasným souhlasem obou stran Obecné „díky“ nebo neurčitá poznámka u platby Skutečné předání peněz Bankovní výpis, potvrzení příjemce, příjmový doklad u hotovosti Tvrzení o hotovosti bez potvrzení nebo svědka Splatnost a nevrácení Datum ve smlouvě, splátkový kalendář, písemná výpověď zápůjčky a následná výzva Ústní „vrátíš, až budeš moci“ bez dalšího upřesnění
Toto rozdělení je praktické i mimo půjčky. V článku o
reklamaci bez účtenky jsme vysvětlovali, že výpis z účtu může doložit nákup. U soukromé zápůjčky ale stejný výpis obvykle stále potřebuje souvislost: kdo se na čem dohodl a proč přesně byla částka odeslána. Nejsilnější důkazní balíček vzniká před odesláním peněz
Krátká smlouva nemusí mít několik stran právnického textu. Pro běžnou bezúročnou zápůjčku je důležité přesně označit obě strany, částku, způsob předání a datum splatnosti. Pokud se mají peníze vracet po částech, patří do dohody také výše a termíny splátek. U úroků je potřeba výslovně napsat jejich výši a způsob výpočtu.
Zprávy mohou zachytit, že šlo o zápůjčku a kdy se má vrátit. U vyšší částky je bezpečnější spojit komunikaci s podepsanou dohodou a dokladem o převodu.
Soukromá zápůjčka má jiný právní režim než prodej po telefonu, praktická lekce je ale podobná: důležité ujednání zachyťte tak, aby se k němu obě strany mohly vrátit. U spotřebitelských telefonických nabídek jsme význam následného písemného potvrzení popsali v článku o tom,
kdy po telefonním „ano“ skutečně vznikne smlouva.
Peníze je vhodné poslat na účet uvedený ve smlouvě. Poznámka pro příjemce může obsahovat například „zápůjčka podle smlouvy z 19. 9. 2026“. Taková poznámka sama nenahrazuje dohodu, ale propojí bankovní převod s konkrétní listinou. U hotovosti si nechte podepsat potvrzení o převzetí s částkou a datem.
Smysl má uchovat celý řetězec dokumentů: dohodu, doklad o převodu, zprávy o případné změně splatnosti a potvrzení jednotlivých splátek. Samotný snímek obrazovky může později postrádat kontext, proto je rozumné uložit i navazující komunikaci a původní soubor nebo export.
Pět běžných situací nemá stejnou důkazní sílu
Stejné peníze mohou po čase vypadat u soudu velmi rozdílně. Následující srovnání neříká, kdo konkrétní spor vyhraje. Ukazuje, které části příběhu zůstávají bez dalšího podkladu otevřené.
Situace Dohoda o zápůjčce Předání peněz Termín vrácení Hlavní slabina Podepsaná smlouva a navazující bankovní převod Silně doložená Silně doložené Jasný, pokud je ve smlouvě Je třeba hlídat případné pozdější změny dohody Jasná zpráva „půjč mi 80 000 Kč, vrátím do 30. června“ a převod Může být dobře doložená v souvislostech Silně doložené Uveden ve zprávě Protistrana může zpochybňovat úplnost nebo pravost komunikace Převod s poznámkou „půjčka“, bez další dohody Naznačená jen jednostranným údajem plátce Silně doložené Chybí Poznámku zadává odesílatel a sama nemusí dokazovat souhlas příjemce Hotovost a ústní dohoda před svědkem Závisí na výpovědích Závisí na výpovědích Závisí na výpovědích Paměť, věrohodnost a přesnost svědectví Pouhý převod bez zprávy a bez poznámky Nejasná Silně doložené Chybí Příjemce může tvrdit jiný důvod, například dar nebo úhradu jiného závazku
Z porovnání plyne jednoduché pravidlo: jeden dokument nemusí pokrýt všechny tři otázky. Výpis z účtu je velmi užitečný pro předání peněz. Jasná dohoda vysvětluje důvod a splatnost. Teprve jejich spojení vytváří ucelenou stopu.
Bez data vrácení se zápůjčka nejdřív vypovídá
Neurčitá věta „vrátíš, až budeš moci“ není jen vztahový problém. Pokud smlouva neurčí, kdy se má zápůjčka vrátit, váže
§ 2393 občanského zákoníku splatnost na vypovězení smlouvy. Není-li dohodnuto něco jiného, činí výpovědní doba šest týdnů.
Zbytečný přeplatek za energie. Pasivní přístup k ceníkům a skrytá spotřeba vysávají rozpočty
V praxi je proto bezpečnější určit datum už při poskytnutí peněz. Jestli chybí, pošlete výpověď zápůjčky písemně a prokazatelně. Výpověď a předžalobní výzva nejsou automaticky totéž: první krok může teprve založit splatnost, zatímco druhý vyzývá k zaplacení již splatného dluhu před soudním řízením. U sporné nebo vyšší částky je vhodné nechat postup posoudit advokátem.
Písemné uznání dluhu mění pozici obou stran
Když původní smlouva chybí, může pomoci písemné uznání dluhu. Podle
§ 2053 občanského zákoníku se dlužník musí písemně vyjádřit k důvodu i výši dluhu. Nestačí proto neurčitý příslib „něco ti pošlu“. Z listiny má být poznat, jaký dluh, v jaké částce a vůči komu se uznává.
Platné uznání zakládá domněnku, že dluh v době uznání trval. Nejvyšší soud zároveň vysvětluje, že tím dochází ke změně rozložení důkazního břemene; význam uznání popisuje například
rozhodnutí 23 Cdo 3752/2019. Podle § 639 občanského zákoníku se uznaný dluh obecně promlčuje za deset let od uznání, případně od posledního dne doby, kterou dlužník v uznání určil ke splnění.
Uznání dluhu není univerzální oprava každé staré půjčky. Záleží na obsahu listiny, okolnostech, splatnosti i na tom, zda už není nárok promlčený. U větší částky se vyplatí nechat text zkontrolovat dřív, než jej obě strany podepíší.
U splátek je potřeba předem spočítat jejich výši a zapsat jednotlivé termíny. Neurčité „vrátíš, až budeš moci“ komplikuje určení splatnosti. Před žalobou pošlete prokazatelnou výzvu
Jestli dlužník nezaplatí ani po splatnosti, nepřeskakujte rovnou k žalobě.
§ 142a občanského soudního řádu spojuje náhradu nákladů úspěšného žalobce s tím, že nejméně sedm dní před podáním žaloby zaslal dlužníkovi výzvu k plnění na doručovací nebo poslední známou adresu. Výzvu proto odešlete způsobem, který lze později doložit.
Ve výzvě přesně označte strany, důvod a výši dluhu, původní splatnost, dodatečnou lhůtu k úhradě a účet pro zaplacení. Přiložte nebo alespoň jednoznačně označte dokumenty, o které nárok opíráte. Výhrůžky ani přehnané sankce nepomohou; důležitá je přesnost.
Soud může u peněžitého nároku vydat platební rozkaz, ale nejde o automatické potvrzení věřitelovy verze. Dlužník může do 15 dnů podat odpor a spor pak pokračuje běžným způsobem. Ministerstvo spravedlnosti popisuje základní pravidla v
návodu k elektronickému platebnímu rozkazu.
Před odesláním peněz si proto položte tři otázky: Dokážu později prokázat, že jsme se dohodli na zápůjčce? Dokážu prokázat předání přesné částky? Je z dokumentů jasné, kdy se mají peníze vrátit? Když u jedné odpovědi váháte, doplňte dohodu ještě před převodem. Ušetří to víc nepříjemností než pozdější hledání zpráv, svědků a vysvětlení, co platba vlastně znamenala.