Zimní posypová sůl ve spojení s mrazem způsobuje psům bolestivé popáleniny polštářků a hrozí i otrava při olizování. Správné promazání tlapek a jejich opláchnutí vlažnou vodou předejde zbytečnému utrpení zvířete.
S příchodem sněhové pokrývky a náledí vyrážejí do ulic sypače a chodníky měst pokryjí tuny chemických rozmrazovacích látek. Pro chodce představuje posyp bezpečnější chůzi, avšak pro čtyřnohé společníky se městská dlažba mění v bolestivé minové pole. Jak ve svém veterinárním průvodci pro majitele psů zdůrazňuje
Americký kynologický klub k bezpečné péči a očistě psích tlapek po procházce, posypová sůl působí na jemnou tkáň meziprstí jako silná žíravina. Pokud majitel podcení prevenci, končí zimní venčení bolestivým kulháním, krvavými prasklinami a návštěvou veterinární ordinace.
Mnoho chovatelů se domnívá, že psí tlapky jsou přirozeně odolné a snesou jakékoliv zacházení. Divocí předci psů sice běhali po sněhu a ledu bez obtíží, nikdy se však nesetkali s průmyslovou chemií, která mění bod tání a vytváří ledovou břečku s extrémně nízkou teplotou. K tomu se přidávají ostré krystalky soli, které se mechanicky zařezávají do kůže při každém došlápnutí.
Chemie posypových solí a vznik omrzlin s poleptáním
Běžná technická sůl používaná na silnicích a chodnících je tvořena především chloridem sodným, který bývá obohacen o chlorid vápenatý nebo chlorid hořečnatý. Tyto chemické soli snižují bod mrznutí vody. Když se krystalky soli smísí se sněhem a ledem, vzniká takzvaná chladicí směs. Teplota této tekuté břečky může klesnout hluboko pod bod mrazu, klidně až k minus jednadvaceti stupňům Celsia, aniž by kapalina ztuhla v pevný led.
Když pes stoupne do takto podchlazeného slaného roztoku, dojde k bleskovému ochlazení tkáně a vzniku omrzlin. Podle odborných stanovisek, která vydává
Americká asociace veterinárních lékařů k bezpečnosti domácích zvířat v mrazech, působí chlorid vápenatý a hořečnatý navíc exotermicky. Při rozpouštění na vlhké kůži uvolňují chemické teplo a způsobují lokální poleptání s těžkým zánětem kůže. Sůl zároveň prudce vysušuje pokožku polštářků, která ztrácí pružnost a při zatížení praská do hloubky. Nášlapné polštářky psa tvoří silná vrstva kůže a tuku, která však před chemickým působením posypové soli neposkytuje dostatečnou ochranu. Nebezpečí otravy při olizování soli a nemrznoucích směsí
Bolestivé rány na nohou nejsou jediným rizikem, které psům při kontaktu s posypem hrozí. Pes po návratu z procházky instinktivně reaguje na pálivou bolest a začne si tlapky usilovně olizovat. Tímto způsobem spolyká velké množství toxických látek zachycených v srsti. Odborníci z organizace
Americká společnost pro prevenci krutosti na zvířatech ve varování před zimními riziky upozorňují, že pozření silniční soli vyvolává u zvířat těžké zvracení, průjmy, dehydrataci a při vysokých dávkách i nebezpečné zvýšení hladiny sodíku v krvi s křečemi.
Ještě mnohem závažnější nebezpečí představují stékající kapaliny z motorových vozidel, zejména nemrznoucí směsi s obsahem etylenglykolu. Tato látka má nasládlou chuť, která psy neodolatelně láká. I nepatrné množství olíznuté z kaluže nebo ušpiněné tlapky způsobuje nevratné selhání ledvin a smrt zvířete během několika hodin. Stejně jako je vhodné zvážit,
jaké šetrné alternativy zvolit místo posypové soli u vlastního domu, musíme být opatrní i na veřejných prostranstvích.
I na vlastní zahradě můžete za petardu dostat pokutu. Rozhoduje, kde pozemek leží Srovnání metod ochrany psích tlapek před posypem a mrazem
Následující tabulka přehledně porovnává jednotlivé způsoby ochrany tlapek, jejich účinnost a praktická úskalí při každodenním používání.
Způsob ochrany Stupeň ochrany před solí Ochrana před mrazem Náklady a dostupnost Hlavní výhody a nevýhody Lékařská vazelína Vysoká odolnost vůči vodě i soli Střední izolace před chladem Velmi levná v každé lékárně Snadné nanášení ale může zanechat mastné stopy Bylinný balzám s voskem Vynikající mechanická bariéra Vysoká ochrana kůže polštářků Střední cenová kategorie Přírodní složení nedráždí a vyživuje kůži Ochranné botičky pro psy Stoprocentní fyzická bariéra Maximální tepelná izolace Vyšší pořizovací cena Perfektní ochrana ale pes si na ně musí zvyknout Venčení bez jakékoliv ochrany Nulová ochrana před chemií Riziko vzniku hlubokých omrzlin Bez okamžitých výdajů Hrozí popraskání kůže a drahé veterinární ošetření Příprava před venčením a kouzlo obyčejné vazelíny
Účinná prevence začíná ještě před otevřením domovních dveří. Prvním zásadním krokem je pravidelná kontrola srsti na nohou. Dlouhé chlupy vyrůstající mezi prsty a nášlapnými polštářky fungují v zimě jako lapač na sníh a solné krystalky. Vlhký sníh se v husté srsti nabaluje a tělesným teplem měkne, aby v mrazu okamžitě zmrzl v tvrdé ledové kuličky. Tyto zmrzlé hrudky tlačí psa do živé tkáně při každém kroku jako ostré kameny. Zastřižením přebytečné srsti nůžkami s kulatou špičkou tomuto problému spolehlivě předejdete.
Druhým krokem je vytvoření nepropustné ochranné bariéry. Lékaři, které sdružuje prestižní
Fakulta veterinárního lékařství Cornellovy univerzity v pokynech pro ochranu zvířat v zimě, doporučují aplikovat na polštářky i do meziprstí vrstvu čisté kosmetické vazelíny nebo speciálního balzámu na bázi včelího vosku a bambuckého másla. Mastný tukový film vytvoří neviditelný štít, který nepropustí slanou vodu k pokožce a zabrání ulpívání sněhu mezi prsty. Krystalky chloridu sodného a chloridu vápenatého ulpívají v meziprstí psa a při olizování způsobují zažívací potíže. Proč pouhé otření hadrem nestačí a jak správně tlapky omýt
Mnoho pejskařů po návratu z mrazivé vycházky vezme suchý hadr, otře psovi tlapky u vchodových dveří a považuje péči za vyřízenou. Tento postup je však fatálním omylem. Suchá utěrka sice setře povrchový sníh a viditelné bláto, ale mikroskopické krystalky soli rozpuštěné ve vlhku zůstanou zažrané hluboko v záhybech kůže. Jakmile sůl v teple bytu vyschne, začne z kůže vytahovat poslední zbytky vlhkosti a způsobí nesnesitelné pálení.
Základním pravidlem zimní hygieny je podle organizace
Americká humánní společnost pro ochranu domácích mazlíčků v zimním období důkladná koupel nohou ve vlažné vodě. Do připraveného lavoru nebo přímo ve sprchovém koutu ponořte každou tlapku a jemně prsty vymyjte veškerou sůl z meziprstí. Voda nesmí být nikdy horká, protože promrzlé tkáně jsou extrémně citlivé a horká lázeň způsobuje silnou bolest a šok. Po omytí tlapky pečlivě osušte měkkým ručníkem a vmasírujte kapku regeneračního krému.
Důsledná péče a zodpovědný přístup k bezpečí psa jsou povinností každého majitele po celý rok. Stejně jako je důležité znát zákonné postupy,
jak postupovat při nálezu zaběhnutého psa a jaká práva má nálezce, musíme chránit i zdraví vlastního zvířete v náročných zimních měsících.
Staré pečivo může srnčí zvěři vážně ublížit. Ani dokonale suchý chléb do krmelce nepatří Kdy sáhnout po botičkách a jak poznat vážné zranění
Pokud váš pes trpí na chronické praskání kůže, prodělal zranění polštářků nebo se pravidelně pohybujete v silně solených centrech velkých měst, představují nejlepší volbu ochranné botičky. Moderní botičky se vyrábějí z prodyšných nepromokavých tkanin s odolnou gumovou podrážkou. Důležité je zvolit správnou velikost, aby bota tlapku neškrtila a nezpůsobila otlaky na zápěstí. Pes si na botičky obvykle zvykne po několika krátkých trénincích v obývacím pokoji spojených s podáváním pamlsků.
Při každém návratu domů polštářky zkontrolujte pohledem. Pokud zaznamenáte zarudnutí, hnisavý výtok, otok nebo pes na nohu odmítá došlápnout, nepokoušejte se o domácí léčbu lidskými mastmi. Mnoho běžných mastí pro lidi obsahuje složky, které jsou pro psy při požití jedovaté. Vyhledejte veterinárního lékaře, který ránu odborně vyčistí, předepíše hojivá antibiotika a zajistí bezpečný obvaz, který umožní rychlé zahojení bez trvalých následků.
Zdroje fotografií Pes na procházce v zimním sněhu:
Jernej Furman / Wikimedia CC BY 2.0
Anatomie polštářků psí tlapky:
Amos T Fairchild / Wikimedia CC BY-SA 3.0
Posypová sůl na zimním chodníku:
Retired electrician / Wikimedia CC0