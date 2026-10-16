Souboj o Senát na Českolipsku. Rozhodne se mezi hejtmanem a starostkou Lípy

Právě mezi nimi se rozhodne o novém senátorovi. Voliči mohou odevzdat svůj hlas jako při klasických volbách – v pátek do 22 hodin, v sobotu do 14 hodin. Rozdíl je jediný, hlasovací lístky dostanou až ve volebních místnostech.
Jitka Volfová byla osm let starostkou České Lípy, minulý týden ale ve volbách skončila s ANO až druhá a post tak opustí. Volfová je i poslankyní, její poslanecký mandát ale případným zvolením do Senátu zanikne. „S ohledem na komunální volby, již nebudu starostkou našeho města, takže pokud získám podporu ve 2. kole, zaniká mi automaticky poslanecký mandát a budu tak senátorkou na plný úvazek,“ potvrdila Jitka Volfová.
Jejím soupeřem je dlouholetý hejtman Libereckého kraje Martin Půta. Také jemu by v případě zvolení měla zbýt jen funkce senátora. Avizoval, že na pozici hejtmana skončí. „Pokud uspěji ve volbách do Senátu, nebudu pokračovat jako hejtman. Ty dvě funkce se reálně stoprocentně vykonávat najednou nedají,“ potvrdil Půta.
V prvním kole zvítězila Volfová, která získala přes 35 procent hlasů. Půta ale zaostal jen lehce a připsal si přes 32,5 procent hlasů. Důležitá tak bude i podpora neúspěšných kandidátů. Zatímco Vít Vomáčka (ODS) podpořil Martina Půtu, končící senátor Jiří Vosecký, zvolený přitom za Starosty pro Liberecký kraj, dal přednost Jitce Volfové. „Je zapotřebí zvážit, kdos i řeší své osobní problémy a komu jde o rozvoj regionu,“ narážel Vosecký na spekulace, že hejtman chce senátorský post využít pro získání imunity.
To ale Půta odmítá. „Žádný politik by neměl využívat imunitu k tomu, aby neprobíhalo trestní stíhání, které není spojeno s výkonem jeho politické funkce. Proto jsem požádal datovou schránkou předsedu Senátu, aby si do pošty dal předběžnou žádost, že v případě zvolení senátorem požádám kolegy v Senátu, aby mě vydali,“ uvedl Půta v duelu s Jitkou Volfovou v Českém rozhlase.
V případě vítězství nahradí v Poslanecké sněmovně Jitku Volfovou předseda ANO na Jablonecku Stanislav Říha. Původním náhradníkem byl starosta Ralska Miloslav Tůma, ten se ale hodlá z politiky stáhnout.
Pokud vyhraje Půta, bude se hledat nový hejtman. Oficiálně žádné jméno nezaznělo. Dočasným vedením kraje by byl z titulu své funkce pověřen statutární náměstek hejtmana, kterým je Edvard Kožušník (ODS). O tom, kdo se stane trvalým novým hejtmanem, by však muselo definitivně rozhodnout a hlasovat Zastupitelstvo Libereckého kraje, které jako jediné má pravomoc nového hejtmana zvolit.