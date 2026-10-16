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Souboj o Senát na Českolipsku. Rozhodne se mezi hejtmanem a starostkou Lípy

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Také v části Libereckého kraje se rozhodne o novém senátorovi. Volí se v okrsku 36, kam spadá Českolipsko, ale také část Liberecka a Mělnicka. Do druhého kola postoupila končící starostka České Lípy Jitka Volfová (ANO) a hejtman Libereckého kraje Martin Půta (Starostové pro LK).
Souboj o Senát na Českolipsku. Rozhodne se mezi hejtmanem a starostkou Lípy

Souboj o Senát na Českolipsku. Rozhodne se mezi hejtmanem a starostkou Lípy

Zdroj: Facebook Martin Půta a Jitka Volfová
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Liberecká Drbna

Liberec a okolí očima, které vidí zblízka. Liberecká Drbna přináší aktuální zprávy, příběhy i kauzy z regionu, který má svou specifickou energii – od hor přes města až po malé obce. Politika, doprava, kultura, bezpečnost i komunální dění – to vše je tu přehledně, svižně a bez zbytečných...

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