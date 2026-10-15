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Hasič z Jaroměře válí i za hranicemi. Roman Munzar sbírá jednu medaili za druhou

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Když zrovna nepomáhá lidem, pořádně se zapotí na závodní dráze. Profesionální hasič z Jaroměře Roman Munzar má za sebou parádní sportovní sezonu, během které sbíral medaile doma i v zahraničí a poměřoval síly s evropskou špičkou.
Hasič z Jaroměře válí i za hranicemi. Roman Munzar sbírá jednu medaili za druhou

Hasič z Jaroměře válí i za hranicemi. Roman Munzar sbírá jednu medaili za druhou

Zdroj: HZS Královehradeckého kraje
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 15.10.2026 16:15

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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