Hasič z Jaroměře válí i za hranicemi. Roman Munzar sbírá jednu medaili za druhou

Hasič z Jaroměře válí i za hranicemi. Roman Munzar sbírá jednu medaili za druhouPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Hasič z Jaroměře válí i za hranicemi. Roman Munzar sbírá jednu medaili za druhouZdroj: HZS Královehradeckého kraje
Článek byl publikován 15.10.2026 16:15
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →