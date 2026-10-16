Místo gauče hrábě. Na hradecké Plachtě se bude zítra uklízet

Místo gauče hrábě. Na hradecké Plachtě se bude zítra uklízetPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Místo gauče hrábě. Na hradecké Plachtě se bude zítra uklízetZdroj: Pixabay
Článek byl publikován 16.10.2026 07:26
Hokejisté Hradce Králové vyhráli v předehrávce 11. kola extraligy v Litvínově 4:1 a díky pátému vítězství z...
Když zrovna nepomáhá lidem, pořádně se zapotí na závodní dráze. Profesionální hasič z Jaroměře Roman Munzar...
Ministerstvo dopravy odmítlo námitky Českých drah proti vítězství RegioJetu v soutěži na rychlíky z Prahy...
Podzimní příroda, rybáři v akci a čerstvý kapr rovnou z rybníka. V Hradci Králové se chystají tradiční...
Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →