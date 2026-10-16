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Místo gauče hrábě. Na hradecké Plachtě se bude zítra uklízet

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Trochu pohybu, čerstvý vzduch a dobrý pocit k tomu. Přírodní památku Na Plachtě v Hradci Králové čeká zítra tradiční podzimní brigáda, při které může každý přiložit ruku k dílu a pomoct vzácné přírodě.
Místo gauče hrábě. Na hradecké Plachtě se bude zítra uklízet

Místo gauče hrábě. Na hradecké Plachtě se bude zítra uklízet

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 07:26

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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