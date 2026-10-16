Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama

V Olomouci se blíží podpis koaliční smlouvy, v dalších městech kraje se ještě jedná

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Z větších měst v Olomouckém kraji nejdál pokročila povolební jednání o nové radniční koalici v Olomouci, kde STAN, ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc v pondělí podepíšou koaliční smlouvu. V okresních městech regionu se ještě podoba nových koalic řeší.
V Olomouci se blíží podpis koaliční smlouvy, v dalších městech kraje se ještě jedná

V Olomouci se blíží podpis koaliční smlouvy, v dalších městech kraje se ještě jedná

Zdroj: Stanislav Heloňa
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 16.10.2026 11:55

Reklama
Další články z Hanácká Drbna
VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazu
VIDEO: Ranní uzavírka zaskočila řidiče v Olomouci. Někteří jeli do zákazu
Byl někdo v noci ve volební místnosti? V Želechovicích drtivě vyhrála jedna strana
Byl někdo v noci ve volební místnosti? V Želechovicích drtivě vyhrála jedna strana

Policie vyšetřuje okolnosti voleb v Želechovicích na Olomoucku, kde drtivě vyhrála strana současného...

Pěna v řece zneklidnila Prostějovany. Přirozený jev, ubezpečila radnice
Pěna v řece zneklidnila Prostějovany. Přirozený jev, ubezpečila radnice

S obavami o možné průmyslové znečištění řeky Hloučela v Prostějově zveřejňovali lidé na sociálních sítích...

Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorku
Nepozorná řidička srazila na přechodu v Jeseníku dvaaosmdesátiletou seniorku

Nepozorná řidička srazila na přechodu pro chodce v Jeseníku dvaaosmdesátiletou ženu, která zrovna...

Mezi nádražím v Olomouci a Pavlovičkami nepojedou o víkendu tramvaje
Mezi nádražím v Olomouci a Pavlovičkami nepojedou o víkendu tramvaje

Mezi hlavním nádražím v Olomouci a Pavlovičkami nepojedou o víkendu tramvaje. Důvodem jsou dokončovací...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Hanácká Drbna

Články z Hanácké Drbny přinášejí aktuální dění z Olomouce a celého Olomouckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují život v regionu – od komunální politiky, dopravy a školství až po kriminalitu, kulturu, sport nebo zajímavé osobnosti a iniciativy. Hanácká Drbna osloví čtenáře, kteří...

Všechny články tohoto autora →
Hanácká Drbna
Další články z kategorie Olomoucký kraj
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOlomoucký kraj
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.