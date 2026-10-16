V Olomouci se blíží podpis koaliční smlouvy, v dalších městech kraje se ještě jedná

Vítězné ANO, které stálo v čele olomoucké radnice posledních osm let, půjde do opozice. V Prostějově o většinové koalici dál souběžně jednají vítězné Na rovinu! i druhé ANO, v Přerově vede vyjednávání vítězné ANO. V Šumperku jedná o koalici Nezávislá volba se STAN a Srdcem pro Šumperk, dohoda zatím není ani v Jeseníku, vyplývá z informací ČTK týden po volbách.
Povolební jednání v Olomouci vedly souběžně vítězné ANO a druhý STAN. Lídr STAN Marek Zelenka v úterý oznámil, že se hnutí dohodlo na jednání o radniční koalici s ProOlomouc, KDU-ČSL, spOLečně a Milujeme Olomouc (TOP 09, Piráti, Zelení). Pětikoalice bude mít v pětačtyřicetičlenném zastupitelstvu 25 mandátů a primátorem se má stát Zelenka. Kromě ANO bude v opozici i ODS a SPD. V uplynulých čtyřech letech vládlo ANO s ProOlomouc, spOLečně a Piráty.
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V plném proudu jsou povolební jednání v Prostějově, kde o možné radniční koalici souběžně jednají vítězné uskupení Na rovinu! (STAN, TOP 09, Zelení) a také ANO, které ve městě s 43 000 obyvateli v předchozích čtyřech letech vládlo s ODS a PéVéčkem. Na rovinu! by spolu s Prostějovskými demokraty (ODS a nezávislé osobnosti) mělo v novém zastupitelstvu 18 křesel. Dosavadní koalice ANO, ODS a hnutí PéVéčko získala v novém zastupitelstvu dohromady 19 mandátů, měla by tedy také většinu. ODS tak může být v obou případech rozhodujícím partnerem pro vznik většinové koalice.
Zatím poslední kolo povolebních jednání bylo v Prostějově ve čtvrtek, tým ODS se sešel se zástupci Na rovinu!. „Projednávali jsme principy fungování radnice v možné koalici. Shodli jsme se, že jednání budou dál pokračovat,“ sdělila dnes lídryně Na rovinu! Jana Jílková. Lídr ANO, senátor a dosavadní primátor František Jura Mladé frontě Dnes řekl, že hnutí tento týden jednalo s ODS i PéVéčkem.
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Povolební jednání v Přerově vede vítězné hnutí ANO v čele s dosavadním primátorem Petrem Vránou. V pětatřicetičlenném zastupitelstvu má ANO silnou pozici, získalo 16 mandátů. Hnutí na radnici dosud vládlo s ODS, KDU-ČSL a TOP 09. Většinu může nyní vytvořit ve dvoučlenné koalici s kterýmkoli z dalších subjektů zastoupených v zastupitelstvu; s ODS by mělo 22 hlasů. „Předpokládám, že do konce týdne absolvujeme druhé kolo vyjednávání se všemi subjekty,“ řekl lídr ANO a současný primátor Petr Vrána.
Jednání o podobě budoucí koalice v Šumperku vede uskupení Nezávislá volba. Ve volbách sice skončilo druhé za hnutím ANO, získalo však stejně jako vítěz osm mandátů. Nezávislá volba jedná o spolupráci se STAN a Srdcem pro Šumperk. Tato tři uskupení by měla v sedmadvacetičlenném zastupitelstvu těsnou většinu 14 mandátů, ve hře jsou i Šumperáci, se kterými by se těsná většina zvýšila na 17 mandátů. Podle informací ČTK se jednání zasekla na požadavcích Srdcem pro Šumperk a Šumperáků, jednání budou pokračovat dnes.
Koalice zatím není domluvena ani v Jeseníku. Podle lídra vítězného uskupení Pro Jeseník Dušana Antálka si jeho zástupci s případnými koaličními partnery řekli své představy. V úvahu pro možnou spolupráci přichází uskupení Jeseník srdcem, které má stejně jako Pro Jeseník sedm mandátů v jednadvacetičlenném zastupitelstvu. Antálek však nevyloučil ani další partnery. „Čekáme, až se nám oslovená strana ozve,“ řekl ve čtvrtek večer lídr Pro Jeseník. Do zastupitelstva se dostalo také ANO se čtyřmi mandáty, po jednom mandátu získali Občané Jeseníku/KDU-ČSL, Náš Jeseník/Trikolora a Nezávislí za Jeseník.