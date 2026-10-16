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Zloděj očesal ze sdíleného elektrokola drahé vybavení. Policie hledá muže z fotografií

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Dennívýzva
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Naprosto kuriózní krádež související s provozem sdílených elektrokol vyšetřují policisté v Plzni. Elektrokolo si vypůjčil zatím neznámý pachatel, který následně odmontoval a odcizil platební terminál i další důležité příslušenství. Policie teď hledá muže ze snímků z bezpečnostní kamery.
Zloděj očesal ze sdíleného elektrokola drahé vybavení. Policie hledá muže z fotografií

Zloděj očesal ze sdíleného elektrokola drahé vybavení. Policie hledá muže z fotografií

Zdroj: Policie České republiky
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 16.10.2026 12:02

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

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