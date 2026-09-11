Maliny plné bílých červů zachrání jedna polévková lžíce soli. Za 30 minut vyplavou na hladinu a vy je jen seberetePřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Maliny plné bílých červů zachrání jedna polévková lžíce soli. Za 30 minut vyplavou na hladinu a vy je jen seberete
Správný zahradník si nikdy nenechá ujít předpověď počasí a náležitě se připraví na vše, co ho v...
Rajčata začínají dozrávat a počasí, které na některých místech panuje, může nahrávat vzniku plísňových...
Plísní je na zahradě ohroženo mnoho rostlin. Panují-li pro ni příznivé podmínky, může se velmi rychle...
Aby byly rostliny okurek zdravé a hojně plodily, vyžadují si určitou péči. Je potřeba jim dodat živiny a...
Články z Adbz.cz přinášejí lehce oddechový, ale prakticky zaměřený obsah, který kombinuje domácí tipy, kreativní návody, zajímavosti ze světa a neobvyklé příběhy. Obsah je pestrý, často inspirovaný každodenním životem a určený pro čtenáře, kteří mají rádi praktická řešení, zábavu i netradiční...Všechny články tohoto autora →