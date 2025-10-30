Pavouci mizí, jakmile jeho vůni ucítí. Odborníci přiznávají, že tak silnou reakci nečekali

Pavouci mizí, jakmile jeho vůni ucítí. Odborníci přiznávají, že tak silnou reakci nečekaliPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Pavouci mizí, jakmile jeho vůni ucítí. Odborníci přiznávají, že tak silnou reakci nečekaliZdroj: Zdroj fotografie: iStock
Článek byl poprvé publikován 30.10.2025 05:46
Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:06
Zkušenost redakce
Pohled redakce: Pavouci se na podzim nestěhují do domu jen proto, že jim je venku zima
Na podzim skutečně vídáme v bytech velké pavouky častěji. Není to ale jednoduše masová migrace za teplem.
U několika běžných druhů právě na konci léta a na podzim dospívají samci a opouštějí své úkryty, aby hledali samice. Proto se najednou objevují na podlaze, ve vaně nebo běhají večer po místnosti.
Část z nich se do domu dostane otevřenými okny nebo mezerami kolem dveří. Jiné druhy v budovách žijí už dlouhodobě. Moderní vytápěný byt navíc nemusí být pro každého pavouka ideálním prostředím – často je příliš suchý.
Spoléhat na citron, mátu nebo jinou výraznou vůni proto není příliš spolehlivá ochrana. Účinnější je omezit cesty dovnitř pomocí sítí, utěsnění spár a zavřených oken. Jednotlivého pavouka lze jednoduše odnést ven.
Zdroje:
- Natural History Museum – House spider https://www.nhm.ac.uk/take-part/identify-nature/spiders-in-your-home/house-spider.html
- Natural History Museum – Invasion of the giant spiders? Not quite https://www.nhm.ac.uk/discover/invasion-giant-spiders.html
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