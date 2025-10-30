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Pavouci mizí, jakmile jeho vůni ucítí. Odborníci přiznávají, že tak silnou reakci nečekali

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Pavouci mizí, jakmile jeho vůni ucítí. Odborníci přiznávají, že tak silnou reakci nečekali

Pavouci mizí, jakmile jeho vůni ucítí. Odborníci přiznávají, že tak silnou reakci nečekali

Zdroj: Zdroj fotografie: iStock
Doba čtení 2 min

Článek byl poprvé publikován 30.10.2025 05:46

Poslední aktualizace: 21.10.2026 10:06

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Zkušenost redakce

Pohled redakce: Pavouci se na podzim nestěhují do domu jen proto, že jim je venku zima

Na podzim skutečně vídáme v bytech velké pavouky častěji. Není to ale jednoduše masová migrace za teplem.

U několika běžných druhů právě na konci léta a na podzim dospívají samci a opouštějí své úkryty, aby hledali samice. Proto se najednou objevují na podlaze, ve vaně nebo běhají večer po místnosti.

Část z nich se do domu dostane otevřenými okny nebo mezerami kolem dveří. Jiné druhy v budovách žijí už dlouhodobě. Moderní vytápěný byt navíc nemusí být pro každého pavouka ideálním prostředím – často je příliš suchý.

Spoléhat na citron, mátu nebo jinou výraznou vůni proto není příliš spolehlivá ochrana. Účinnější je omezit cesty dovnitř pomocí sítí, utěsnění spár a zavřených oken. Jednotlivého pavouka lze jednoduše odnést ven.


Zdroje:

  1. Natural History Museum – House spider https://www.nhm.ac.uk/take-part/identify-nature/spiders-in-your-home/house-spider.html
  2. Natural History Museum – Invasion of the giant spiders? Not quite https://www.nhm.ac.uk/discover/invasion-giant-spiders.html


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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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