V srpnu stihnou vyklíčit a dozrát ještě desítky druhů zeleniny. Kdo nezaseje do poloviny měsíce, přijde o druhou úrodu

Jakmile se v srpnu začíná pomalu a nenápadně zkracovat den a prodlužovat noc, přichází sezóna hlavní sklizně. Užitečné je tuto dobu využít i k dalšímu výsevu a těšit se delšímu úrodnému období, nebo
obohatit půdu o potřebné živiny a připravit ji na další rok. V srpnu každopádně můžete zasadit jak rychle rostoucí zeleninu, nové přírůstky okrasné zahrady, tak i rostliny, které půdě slouží jako zelené hnojení. Srpnová výsadba na zahradě
Jak léto postupuje, postupně sklízíte úrodu zralou úrodu a uvolňujete místo v záhoncích, které můžete využít pro užitkové i okrasné rostliny. Pokud máte k dispozici
skleník, nejste limitováni pouze jednou úrodou v sezóně. Druhá vlna sklizně je mnohem jednodušší a dostupnější, když máte půdu chráněnou. Podmínky pro rostliny jsou také stabilnější, můžete tedy znovu vypěstovat i náročnější okurky nebo brokolici.
Svědomitá a pořádná péče o půdu je základ. Důkladně ji kypřete a pravidelně zbavujte plevele, abyste dosáhli dobré výměny vzduchu.
Nejlepší, co můžete své půdě dopřát, je dávka vyzrálých organických hnojiv a biologických přípravků. Pokud v létě panuje sucho, nezapomeňte záhon dostatečně zavlažovat. Vrchní vrstva sice vyschne, ale v hlubších vrstvách bude na další výsev připravena dostatečná vlhkost. Tipy pro srpnový výsev
Připravená semena před výsadbou namočte do růstových stimulantů. Zvýšíte tím šanci, že
rostlina vyroste a zesílí dříve, než udeří pochmurné podzimní počasí. Připravte si mulč a netkané krycí materiály. Mulčem můžete rostlinky zakrýt ještě před klíčením a krycími materiály je ochráníte ve chvíli, kdy udeří chlad. K výsadbě vybírejte rané druhy rostlin, které časně dozrávající. Zvolte takové, co rostou nejkratší dobu. Zdroj fotografie: Piqsels Rychle rostoucí zelenina
Srpen poskytuje zahrádkářům možnost, kdy mohou začít sadit další várku své oblíbené zeleniny a bylinek. Pokud je
výsadba provedena včas, můžete se z čerstvých plodů těšit až do zimy. V průběhu celého srpna (jestliže si hlídáte lunární cyklus, tak v dorůstajícím měsíci) můžete vysévat kopr a petržel.
Dalšími oblíbenými plodinami, které je možné znovu vysadit, jsou kerblík, fenykl, bazalka, koriandr, rukola, špenát, hlávkový salát (ne hlávkové zelí), řeřicha, hořčice, šťovík, mangold a brutnák. Pokud budete záhony dostatečně zalévat, nebo se o ně
postará vstřícné počasí, můžete vysévat semínka (nejlépe čerstvě sklizená) všech vytrvalých bylinek. Zejména máty, meduňky, šalvěje a dalších. Určitě stihnou do zimy dorůst. Zdroj fotografie: Piqsels Druhy rychlé zeleniny Listová zelenina – kapusta, brukev čínská, pekingské zelí – vysaďte nejlépe do 15. srpna. Cibulky a bylinky – jarní cibulka, pórek a cibule. Ředkev a všechny její příbuzné rané odrůdy, včetně daikonu, zasejte v první polovině srpna Rané odrůdy řepy a mrkve zasejte hned z kraje srpna, zužitkovat můžete jak nať, tak mini plody, které stihnou to zimy vyrůst. Hrášek pro zelené a mladé lusky a rané odrůdy chřestových fazolí taktéž vysejte v první polovině srpna. Čtyřicetidenní brambory. Kedlubny, květák, bílé zelí sázejte nejlépe na začátku srpna, nejpozději do 15. dne měsíce, a pouze za předpokladu, že jste se předem o sazenice dobře postarali. Rebarboru, chřest, křen a medvědí česnek můžete na konci srpna začít přesazovat, dělit a vysazovat. Při jakékoliv výsadbě nezapomínejte na střídání plodin v záhoncích, abyste nevyčerpali důležité složky půdy.
VIDEO Inspirace pro výsev zeleniny v srpnu
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Redakce adbz