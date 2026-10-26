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Pomerančový džus zdražil na dvojnásobek a tím to nekončí. Výrobci mluví o úplném konci

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Dennívýzva
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Potravinu, kterou měl ještě minulý rok doma téměř každý, si dnes dovolí jen málokdo. Její neustále rostoucí cena přivádí Čechy k zoufalství.
Pomerančový džus zdražil na dvojnásobek a tím to nekončí. Výrobci mluví o úplném konci

Pomerančový džus zdražil na dvojnásobek a tím to nekončí. Výrobci mluví o úplném konci

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 26.10.2026 12:08

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Tento článek byl publikován ze zdrojů adbz.cz

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