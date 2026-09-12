O vedení Chebu se v komunálních volbách utká deset subjektůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
O vedení Chebu se v komunálních volbách utká deset subjektů
Po přestavbě za 31 milionů korun začalo v Chodově na Sokolovsku fungovat zázemí pro pracovníky domu s...
Osobní auto a dodávka se včera večer srazily u Sokolova na dálnici D6. Na opravovaném úseku dálnice vjel...
Karlovarský kraj nově spouští oficiální WhatsApp kanál, jehož prostřednictvím chce obyvatelům rychleji...
K pokusu o útěk došlo ve věznici v Kynšperku nad Ohří. Incident se stal při odvádění skupiny odsouzených ze...
Karlovarský kraj má svá specifika – a Karlovarská Drbna o nich píše jazykem, který je srozumitelný, živý a věcný. Nejen lázně a festivaly, ale i každodenní realita místních – od uzavírek, rozhodnutí radnice, přes problémy s infrastrukturou až po regionální příběhy, které by jinak zůstaly...Všechny články tohoto autora →