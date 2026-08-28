Za socialismu stála pár korun a měla ji hospodyně v kredenci hned vedle hrnců. Dnes je z ní sběratelská rarita

Skoro každá domácnost ji za socialismu měla postavenou v kuchyni. Dnes při vyklízení bytů po prarodičích spousta lidí tuhle hliníkovou mísu s těžkým víkem bez rozmyslu odveze do sběru. A často tím pošle do šrotu věc, o kterou by se na aukci popralo hned několik sběratelů. Řeč je o staré remosce.
Sběratelé se perou o obyčejnou pečicí mísu
Na aukčních portálech se ze staré remosky stalo nečekaně žádané zboží. Ještě nedávno šlo o kus zaprášeného nádobí, o který nikdo nezavadil, dnes se o zachovalé kousky přetahuje víc zájemců naráz. Táhne to nostalgie a k tomu prostý fakt, že pěkně dochovaných kusů každým rokem ubývá.
Zájem roste hlavně u mladších ročníků, které přitahuje poctivé staré řemeslo. Když se pak doma probírá pozůstalost, právě ta nenápadná mísa se nezřídka ukáže jako nejcennější věc v celé kredenci.
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Ne každá remoska je zlatý důl. Cenu ženou nahoru hlavně úplně nejstarší kusy, které se tehdy neprodávaly ani pod jménem remoska. Poznáte je podle označení HUT, občas s dodatkem 02, vyraženého na výrobním štítku nebo přímo na víku.
Tyhle rané kousky pocházejí z časů, kdy měl každý výrobek vydržet klidně na celý život. Spousta z nich šlape i po šesti dekádách a právě o ně je mezi sběrateli největší zájem.
Kolik za starou remosku dnes dostanete
Kolik dostanete, záleží hlavně na stavu a stáří. Ošoupaný, mastnotou zanesený kus odněkud z kůlny půjde v bazaru za pár stovek. Za pěkně udržovanou remosku i s podstavcem a miskami se dostanete na nižší tisíce. A úplně nahoře stojí kompletní nejstarší generace HUT, tedy naleštěné víko, funkční originální kabel a k tomu dobová krabice. Za takový komplet jsou sběratelé podle inzerátů ochotní dát i kolem 4 500 korun.
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Orientačně to shrnuje následující přehled:
Stav kusu Cena Ošoupaný kus zanesený mastnotou pár stovek Udržovaná remoska s podstavcem a miskami nižší tisíce korun Kompletní nejstarší HUT i s krabicí a kabelem kolem 4 500 korun
Běžná realita aukcí je ale skromnější. Funkční kusy typu HUT tam nejčastěji mění majitele za stovky až přes tisíc korun. Na jednu starou mísu je to slušný přivýdělek, i když z nikoho neudělá boháče.
Kouzlo bylo v jednoduchosti a nízké spotřebě
Na remosce skoro nebylo co pokazit. Spodek tvořila hliníková mísa, do jejího těžkého víka byl zatavený odporový drát a mezi tím nic dalšího. Ohřev tak přicházel odshora a ode dna se jídlo nepřipálilo. Elektronika, displej ani žádná čidla tady nejsou, takže po vypršení záruky nemá co odejít. Obsluha byla triviální, totiž dovnitř suroviny, navrch víko a dál se člověk o nic nestaral.
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K tomu byla mísa úsporná. Vestavná trouba spolkne v provozu klidně 2 500 až 3 000 wattů, remoska si vystačila zhruba s 400 až 500 watty. Zvládla přitom upéct, podusit, osmažit i vytáhnout nedělní bábovku. Není divu, že si ji zamilovali hlavně chalupáři a chataři.
Nedělní bábovku remoska zvládla při zlomku spotřeby klasické trouby, a proto si ji oblíbili hlavně chalupáři. Ilustrační foto. Zdroj: Denis Liendo / Pexels. Nápad přivezl inženýr ze Švédska
Na začátku byl elektrotechnik Oldřich Homuta. Ze služební cesty do Švédska si v padesátých letech přivezl elektrický hrnec, se kterým se dalo jen vařit, na pečení byl krátký. Doma ho proto se dvěma kolegy předělal tak, aby uměl i péct.
Právě z příjmení té trojice, tedy Homuta, Uher a Tyburec, vzniklo první označení HUT. Prototypy se rodily mezi lety 1953 a 1955, sériově se mísa začala vyrábět roku 1957 v Kostelci nad Černými Lesy a v tamní továrně vydržela až do počátku devadesátých let. Dvoulitrová verze přišla tehdy na 180 Kčs, za čtyřlitrovou se připlácelo.
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Jméno remoska se ujalo teprve roku 1964, odvozené od výrobního podniku Remos. Po sametové revoluci ji na chvíli málem srazil příval západních fritéz a mikrovlnek a výroba v Kostelci utichla.
Druhý život jí dal technik Jiří Blažek. Sháněl náhradní díly na svou vlastní odřenou remosku, a když nikde nebyly, koupil rovnou celou výrobní licenci. Od poloviny devadesátých let mísa vzniká ve Frenštátu pod Radhoštěm a zhruba polovina kusů putuje za hranice, nejčastěji k britským zákazníkům. Právě v Británii remoska zdomácněla a ceny za kvalitu sbírá dodnes.
Zdroje: https://aukro.cz/stara-remoska-brandys-n-labem-typ-hut-500w-funkcni-7084639632, https://en.wikipedia.org/wiki/Remoska, https://strednicechy.rozhlas.cz/slavna-remoska-se-vyrabi-dodnes-hrnec-ktery-sam-varil-byl-hitem-a-jeho-obliba-9317612, https://www.dotyk.cz/lifestyle/stara-retro-remoska-hut-cena/, https://ct24.ceskatelevize.cz/clanek/ekonomika/remoska-ma-petapadesat-malem-ji-znicily-fritovaci-hrnce-ale-prezila-a-dobyva-i-britanii-61405