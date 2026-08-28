Ani máslo, ani olej. Smažený květák nasákne tukem, pokud s ním před obalením neuděláte 1 věc

Znáte to zklamání. Těšíte se na křupavý smažený květák, ale na talíři skončí rozměklá, mastná houba, ze které crčí olej. Vinu obvykle svalíme na tuk v pánvi a příště zkoušíme jiný. Jenže ať sáhnete po másle, nebo po oleji, na výsledku to tolik nezmění. Rozhoduje jeden krok, který uděláte s růžičkami ještě předtím, než je vůbec začnete obalovat.
Proč se květák na pánvi mění v mastnou houbu
Syrový květák je tvrdý a uvnitř potřebuje čas, aby se prohřál a změkl. Když ho obalíte a hodíte do pánve rovnou, musí se smažit dlouho. A čím déle sedí v rozpáleném tuku, tím víc ho do sebe nasaje. Výsledkem je těžké, mastné sousto, které křupe sotva první minutu.
Situaci zhoršuje vlažný olej. Pokud tuk není dostatečně rozpálený, obal se nestihne rychle zatáhnout a saje mastnotu jako knot. Květák pak zvlhne a jeho chuť se ztratí pod vrstvou tuku. Volba tuku tady hraje jen vedlejší roli. Rozhodující je, v jakém stavu se květák do pánve vůbec dostane.
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Tou jednou věcí je krátké povaření, kterému se odborně říká blanšírování. Růžičky vhoďte do vroucí osolené vody a povařte je jen krátce, ať zvenku povolí, ale uvnitř zůstanou pevné a na skus. Rozvařit se nesmí, jinak se vám při obalování rozpadnou na kaši.
Krátké povaření růžiček ve vroucí osolené vodě zkrátí čas na pánvi a květák pak nasaje méně tuku. Ilustrační foto. Zdroj: Magnific.
Proč tenhle krok funguje proti mastnotě? Předvařený květák je uvnitř skoro hotový. V pánvi mu pak stačí jen krátké zlatavé dosmažení, klidně dvě až tři minuty. Kratší čas v oleji znamená míň nasátého tuku a k tomu obal, který zůstane křupavý. Slaná voda navíc růžičky ochutí i zevnitř.
Zchladit a hlavně pořádně osušit
Hned po vytažení z hrnce růžičky prudce zchlaďte ve studené vodě, ideálně s pár kostkami ledu. Ledová lázeň zarazí vaření a růžičky tak zůstanou pevné, místo aby došly vlastním zbytkovým teplem.
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Pak přichází část, kterou spousta lidí odbyde. Květák musí důkladně okapat a oschnout. Mokrá růžička dělá problém hned dvakrát. Obal na ní špatně drží a při smažení se odlepuje, a přebytečná voda v pánvi začne s horkým olejem nebezpečně prskat. Suchý povrch naopak mouku i strouhanku pěkně přichytí. Klidně růžičky před obalováním poklepejte papírovou utěrkou, ať jsou opravdu suché.
Olej ať je horký a květák ať v něm plave
Teprve když máte květák předvařený a suchý, přijde na řadu klasický trojobal, tedy mouka, rozšlehané vejce a strouhanka. A pak samotné smažení, u kterého platí pár jednoduchých pravidel:
olej pořádně rozpalte, ideálně na 170 až 180 stupňů; bez teploměru to poznáte podle vhozeného kousku strouhanky nebo těsta, který se musí hned obalit prudkými bublinkami, na smažení zvolte tuk, který snese vysoký žár, dobře poslouží řepkový i slunečnicový olej; máslo do rozpálené pánve nepatří, rychle se připaluje a jídlu dodá spálenou pachuť, oleje do pánve nešetřete, ať jsou růžičky ponořené aspoň do půlky a zezlátnou stejně dokola; v mělké vrstvě se jedna strana peče, druhá čeká, pořád musíte otáčet a smažení se zbytečně protahuje. Po vytažení nepřiklápějte pokličkou Přečtěte si také: Ani pažitka, ani česnek. Češi teď dávají do tvarohové pomazánky tuhle 1 surovinu, díky které chutná 10x lépe
Usmažené kousky rovnou pokládejte na papírovou utěrku, ať odsaje poslední přebytečný tuk. A hotový květák nikdy nezakrývejte pokličkou. Pod ní se zapaří, křupavá kůrka změkne a jste zpátky u rozmáčené houby. Podávejte ho radši hned, s vařenými bramborami a tatarskou omáčkou.
Zdroje: https://www.apetitonline.cz/tipy-triky/jak-spravne-obalit-kvetak-cesta-k-dokonalemu-kvetaku-krok-za-krokem, https://www.ireceptar.cz/vareni-a-recepty/jak-obalit-kvetak-30001010.html, https://www.klasicke-recepty.cz/smazeny-kvetak/, https://fresh.iprima.cz/recepty/smazeny-kvetak, https://www.toprecepty.cz/clanky/8808-jak-usmazit-dokonale-krupavy-kvetak-pomuze-kratke-blansirovani-vysoka-vrstva-tuku-a-par-vyzkousenych-vychytavek/