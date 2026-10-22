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Nultý poledník mohl vést úplně jinudy. Proč si svět vybral právě Greenwich?

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Na mapách a globusech máme nultý poledník za samozřejmost. Prochází Greenwichskou observatoří v Londýně a umožňuje určit zeměpisnou délku. Jenže Země žádnou přirozenou „nulu“ pro východ a západ nemá. Představitelé států se o společném výchozím bodě museli dohodnout. A rozhodnutí z roku 1884 nebylo tak jednoduché, jak často vyprávějí učebnice.
Nultý poledník mohl vést úplně jinudy. Proč si svět vybral právě Greenwich?

Nultý poledník mohl vést úplně jinudy. Proč si svět vybral právě Greenwich?

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 22.10.2026 09:11

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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