Nultý poledník mohl vést úplně jinudy. Proč si svět vybral právě Greenwich?

Nula, kterou příroda neurčila
Zeměpisná šířka má zřejmý základ v samotném tvaru Země: rovník rozděluje planetu na severní a jižní polokouli. U zeměpisné délky je situace jiná. Poledníky propojují oba póly a žádný z nich není od přírody důležitější než ostatní. Zemi lze otočit před očima pozorovatele libovolným směrem, aniž by se změnily její kontinenty nebo skutečná poloha měst. Výběr nultého poledníku proto musí být výsledkem dohody.
Dnes se v atlasech setkáváme s Greenwichem a často máme pocit, že se takové uspořádání používá odjakživa. Ve skutečnosti námořníci i kartografové dlouho využívali různé výchozí poledníky, například podle vlastních observatoří či významných míst. Souřadnice uvedená na jedné mapě proto nemusela být přímo srovnatelná se souřadnicí na mapě jiné země.
OBSERVATOŘ V GREENWICHI NA DOBOVÉ FOTOGRAFII, FOTO PICRYL
Proč do jednání zasahovalo loďstvo
Problém začal být zvlášť naléhavý s rozvojem mezinárodní dopravy. Lodě pluly mezi kontinenty, přibývaly telegrafní spoje a železnice propojovaly místa s odlišným místním časem. Každé město si kdysi mohlo určovat poledne podle okamžiku, kdy u něj Slunce stálo nejvýš. Jakmile však cesta trvala několik hodin a informace dorazila přes telegraf během okamžiku, začaly rozdílné časové a mapové systémy překážet.
Greenwich měl významnou praktickou výhodu. Britské námořní mapy a navigační publikace byly velmi rozšířené a mnoho mořeplavců už tamní poledník používalo jako referenci. Výběr Greenwichské observatoře tedy nebyl pouze prestižním politickým gestem, ale také snahou zjednodušit systém, který v určité podobě fungoval pro velkou část námořního provozu.
Co se rozhodovalo ve Washingtonu roku 1884
Na mezinárodní poledníkové konferenci ve Washingtonu v říjnu 1884 jednali delegáti řady zemí o společném výchozím poledníku. Přijaté rezoluce doporučily používat poledník procházející středem konkrétního tranzitního přístroje Greenwichské observatoře. Současně navrhly počítat zeměpisnou délku směrem na východ a západ až do 180 stupňů a přijmout koncepci univerzálního dne začínajícího o půlnoci na výchozím poledníku.
Důležité je, co konference neudělala. Nevytvořila závazný světový systém 24 časových pásem v podobě, jakou dnes známe. Takové zjednodušení se v historických kalendářích často objevuje, ale je chybné. Místní standardní časy a časová pásma se prosazovaly postupně podle potřeb jednotlivých zemí a dopravních sítí. Francie a další státy navíc nepřijaly všechny změny okamžitě.
BĚŽNÁ DENNÍ ÚDRŽBA V GREENWICHI, FOTO PICRYL
Je dnešní nultý poledník přesně na turistické čáře?
Návštěvníci Greenwichské observatoře rádi stojí jednou nohou na západní a druhou na východní polokouli. Kovová čára v areálu připomíná historický poledník, který byl odvozen od astronomického měření konkrétním přístrojem. Moderní družicové souřadnicové systémy však pracují s globálně definovaným referenčním rámcem a jeho výchozí poledník leží o něco jinde. Rozdíl je v řádu stovky metrů, nikoli tisíců kilometrů.
Jde o pozoruhodnou připomínku vývoje měřicí techniky. Historické astronomické pozorování využívalo směr místní svislice, který může ovlivňovat rozložení hmoty v Zemi. Moderní geodetické modely definují polohu z globálních dat. Proto není turistická čára podvodem: ukazuje skutečné místo historické dohody a měření, zatímco družicová navigace používá pozdější přesnější definici.
Dohoda, která umožnila společný jazyk map
Význam Greenwichského poledníku spočívá v tom, že umožnil používat souřadnice s jasně definovaným počátkem. Bez takové shody by každá společná mapa, námořní trasa či mezinárodní navigační databáze vyžadovala další převod mezi národními systémy. Příběh nultého poledníku proto není jen dějinami britské observatoře. Ukazuje, že některé z nejpraktičtějších věcí moderní civilizace fungují právě díky tomu, že se lidé dohodli na jedné společné nule.
MOHLO BY SE VÁM TAKÉ LÍBIT
Zdroje: Kód Enigma [1], The Royal Observatory Greenwich – The adoption of a Prime Meridian and the International Meridian Conference of 1884 [2], NOAA / National Geodetic Survey – What is a datum? [3]. img ai generated