Jablečné taštičky se skořicí u nás naposledy nepekla babička ani dcera, ale můj třináctiletý vnuk. Sáhl po jednoduchém postupu z listového těsta, přidal nastrouhaná jablka, trochu másla a skořici, a výsledek byl tak povedený, že plech zmizel ještě ten den. Je to přesně ten recept, který se hodí, když chcete něco domácího, voňavého a bez zbytečného složitého chystání.
Obrázek k recept s názvem Když peče vnuk: Jablečné taštičky se skořicí, které zvládl ve 13 letech a doma po nich nezbyl ani drobek
Zdroj: Foto a zdroj: se souhlasem, Jaroslava Fišarová, Recept s názvem Když peče vnuk: Jablečné taštičky se skořicí, které zvládl ve 13 letech a doma po nich nezbyl ani drobek
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