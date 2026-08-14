Medúzy znovu odstavily francouzské jaderné reaktory. Přesně před rokem udělaly téměř totéž

Přesto se masivní roj v srpnu vrátil a během několika hodin vyřadil z výroby tři reaktorové bloky. Na celé události je nejpodivnější její načasování: téměř přesně před rokem se na stejném místě odehrálo prakticky totéž.
Nejdřív přišlo varování. Pak už filtry nápor nezvládly
Gravelines leží na pobřeží Severního moře nedaleko Dunkerku a se šesti reaktory o výkonu přibližně 900 megawattů patří k největším francouzským jaderným elektrárnám. K odvádění tepla využívá mořskou vodu přiváděnou kanálem do čerpacích stanic.
V pondělí 10. srpna začaly systémy zaznamenávat masivní přísun medúz. EDF nejprve aktivovala preventivní opatření, ale množství živočichů nakonec zahltilo filtrační zařízení. Reaktory číslo 3 a 4 se automaticky odstavily, blok 2 provozovatel preventivně zastavil a výkon jedničky snížil na polovinu. Pětka už byla mimo provoz kvůli plánované údržbě a šestka pokračovala v normálním provozu.
Nešlo přitom o havárii reaktoru ani problém v jeho jaderné části. Medúzy se nahromadily v systému, který filtruje vodu přiváděnou z moře. Když začal být její průtok ohrožen, ochranné systémy udělaly přesně to, k čemu jsou určeny: provoz bloků omezily nebo zastavily.
EDF uvedla, že událost neměla žádný dopad na bezpečnost elektrárny, zaměstnanců ani životní prostředí.
Jak může měkká medúza zastavit jaderný reaktor?
Jedna medúza samozřejmě nic podobného nedokáže. Problém vzniká ve chvíli, kdy k pobřeží dorazí obrovský roj.
Pobřežní elektrárny potřebují nepřetržitě odebírat velké množství vody, pomocí níž odvádějí odpadní teplo. Na vstupu proto mají soustavu mříží a filtračních bubnů zachycujících řasy, naplaveniny i mořské organismy.
Medúzy jsou pro podobný systém mimořádně nepříjemným protivníkem. Jejich těla jsou měkká a obsahují převážně vodu, takže je proud snadno přitlačí k sítům a filtrům. Jednotlivé kusy se navíc mohou vrstvit na sebe a vytvořit souvislou želatinovou masu, která dramaticky omezí průtok.
V odborné literatuře nejde o neznámé riziko. Blokování chladicích odběrů medúzami už bylo zaznamenáno u pobřežních jaderných elektráren v různých částech světa a patří mezi biologické jevy, s nimiž provozovatelé při návrhu i provozu zařízení musejí počítat.
Takže představa, že „medúzy vypnuly jaderný reaktor“, zní skoro jako absurdní internetová historka. Technicky ale stačí, aby několik tun mořských živočichů dorazilo na velmi konkrétní místo infrastruktury, bez něhož elektrárna nemůže bezpečně fungovat.
Nejpodivnější je, že přesně tohle zažili už loni
V Gravelines přitom nikdo nemohl tvrdit, že podobný scénář nepředvídal.
Mezi 10. a 11. srpnem 2025 dorazilo k elektrárně tolik medúz, že se postupně automaticky odstavily bloky 2, 3, 4 a 6. Zbývající dva byly v té době mimo provoz kvůli plánované údržbě, takže celá elektrárna na čas přestala vyrábět elektřinu.
EDF následně provedla rozsáhlou analýzu a letos v červnu popsala řadu nových opatření. Na filtračních bubnech a přívodním kanálu přibyly kamery umožňující nepřetržité sledování ze řídicí místnosti. Posádky dostaly další výcvik a kolem pobřeží vznikl systém každodenního vizuálního monitoringu.
Do projektu se zapojili také profesionální rybáři a francouzská námořní záchranná služba SNSM. Pokud pozorování ukáže zvýšený počet medúz, mohou následovat odběry a při skutečně masivním výskytu také cílený odlov pomocí rybářských lodí.
Jen partnerství s organizací France Pêche Durable et Responsable má podle EDF během tří let stát 1,5 milionu eur.
A potom přišel srpen 2026.
Prakticky ve stejném termínu.
A medúzy znovu dorazily.
Tentokrát preventivní systém alespoň umožnil reagovat dříve. Rybářské lodě vyrazily k roji a v okolí elektrárny pokračoval nepřetržitý monitoring. Ani to ale nestačilo k tomu, aby se část živočichů nedostala až k čerpacím stanicím.
Znamená to, že za všechno může oteplování moří?
Tady je potřeba být opatrný.
Masivní výskyt medúz neznamená automaticky jednoduchou rovnici „klimatická změna = více medúz“. Jejich populace ovlivňuje teplota vody, množství potravy, proudění, salinita, množství živin, přítomnost predátorů, rybolov i životní cyklus konkrétního druhu.
Teplejší voda ale může některým druhům poskytovat delší období vhodné pro růst a rozmnožování a měnit také množství planktonu, kterým se živí. Studie zabývající se klimatickými riziky pro jadernou energetiku proto právě biologické zanášení odběrů – včetně rojů medúz – uvádějí mezi problémy, jejichž význam se může v měnícím se klimatu zvyšovat.
A nejde jen o medúzy. Jaderné elektrárny závislé na okolních vodních zdrojích se musejí vyrovnávat také s vysokými teplotami vody, nízkými průtoky řek, řasami, mlži a dalšími organismy schopnými komplikovat provoz chladicích systémů.
EDF ostatně letos oznámila rozsáhlý program investic do klimatické odolnosti svých zařízení. V příštích patnácti letech chce na adaptaci jaderných, vodních a dalších energetických provozů vydat přibližně 8,7 miliardy eur. Loňskou invazi medúz v Gravelines přitom vedení společnosti přímo uvedlo jako jeden z příkladů nové reality, na kterou se energetická infrastruktura musí připravovat.
Medúzy nejsou nebezpečnější než reaktor. Jsou ale výborné v hledání jeho slabého místa
Do 13. srpna se blok 2 v Gravelines vrátil do sítě. Bloky 3 a 4 zůstávaly kvůli následkům přílivu medúz mimo provoz a EDF pokračovala v údržbě před jejich plánovaným opětovným připojením. Nad mořem zároveň dál hlídkovaly rybářské lodě a pokračovalo sledování přívodního kanálu.
Příběh Gravelines proto není zprávou o tom, že by byly jaderné reaktory překvapivě křehké nebo že několik medúz dokáže proniknout do jejich útrob.
Ukazuje něco jiného.
Technologické systémy mohou být mimořádně sofistikované, ale pořád musejí nějakým způsobem komunikovat s okolním světem. Elektrárna potřebuje vodu. Voda přichází z moře. A s ní někdy přijdou organismy, které vůbec netuší, že právě vstoupily do kritické části evropské energetické infrastruktury.
Medúzy nepotřebují porazit reaktor. Stačí jim ucpat místo, kterým se musí nadechnout jeho chladicí systém.
A letos už podruhé ukázaly, že ho dokážou najít.
Věděli jste, že…
…podobné problémy nejsou francouzskou zvláštností? Rojové výskyty medúz už v minulosti komplikovaly provoz pobřežních elektráren například ve Švédsku, Spojeném království nebo Asii. Technický problém je vždy podobný: elektrárna potřebuje obrovský a stabilní přísun vody, zatímco moře občas pošle k odběrnému místu živou masu, kterou filtrační systém nedokáže dostatečně rychle odstranit. Právě proto se dnes zkoumají kamerové, sonarové i další systémy, které by podobné roje dokázaly zachytit ještě před jejich příchodem k pobřežní infrastruktuře.
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Zdroje: Kód Enigma [1], EDF – Actualités des unités de production, Gravelines [2], EDF – Après l'épisode des méduses en août 2025 : retour d'expérience et actions renforcées à Gravelines [3], Communications Earth & Environment – The effect of climate change on sources of radionuclides to the marine environment from nuclear facilities and potential impact on human health [4], Nuclear Engineering and Technology – A review on the risk, prevention and control of cooling water intake blockage in coastal nuclear power plants [5]. img AI generated