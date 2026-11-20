Štěstěna se v kinech zase jednou obrací zády k početné, tentokrát skoro padesátičlenné skupině dospívajících, která v dystopickém světě Suzanne Collins bojuje na život a na smrt ve futuristické aréně pro pobavení mas a na přání bezohledné diktatury. Lidé jsou v nejnovějších Hunger Games s podtitulem Úsvit sklizně (The Hunger Games: Sunrise on the Reaping) buď hodní a udatní, čelící nekonečné nepřízni osudu, nebo neskutečně zlí a vypočítaví, kontrolující veřejný narativ, a tedy osud samotný. Zatímco česká vláda by se měla pozorně dívat, u běžných diváků už vyvstává otázka, proč se k týchž myšlenkám a varováním pošesté vracet – byť tento příběh mladého Haymitche Abernathyho je vystavěn jinak a titulní hry redukuje na přímý osobní střet dvou ideologií.
Abernathy s tváří Woodyho Harrelsona byl v prvních čtyřech filmech z minulé dekády mentorem mladé Katniss (Jennifer Lawrence), opětovně rebelující soutěžící z Dvanáctého kraje. Jeho primárním úkolem bylo trénovat svěřenkyni v mediálním cirkusu obklopujícím každoroční brutální zábavu – okázalejší obnovu japonských Battle Royale – a přes sponzory jí obstarat lepší výchozí pozici v aréně, kde zástupci jednotlivých krajů bojují na život a na smrt. Pokradmu ale pátral po slabinách mocenského Kapitolu, hlavního města dystopické krajiny Panem, z něhož krutý prezident Snow řídil mašinerii zasévající podrobeným lidem do srdcí strach.
Výsledek tohoto odboje už známe a v Úsvitu sklizně se po předchozí Baladě o ptácích a hadech znovu vracíme do minulosti, tentokrát do doby jubilejních padesátých Her a druhých Čtvrtoher. Mladý Haymitch (Joseph Zadda) je po šarvátce během losování vybrán jako jeden z osmačtyřiceti soutěžících a z bezútěšné, všemi podceňované „Dvanáctky“ odjíždí do Kapitolu spolu s kurážnou Maysilee (Mckenna Grace) a dvěma zbylými nešťastníky, s nimiž proti ostatním houževnatým vyslancům z jiných distriktů utváří alianci, ačkoli je jasné, že naživu může zůstat pouze jeden.
To je ostatně specialitou Kapitolu pod vedením Snowa (Ralph Fiennes) – poštvat lid z různých koutů Panemu a nakonec i samotné sousedy proti sobě a tím oddalovat možnost, že by se utlačovaní spojili ve zbrani proti zdejšímu impériu a jeho stormtrooperům, tedy vlastně peacemakerům. A jak už ve filmové sérii Francise Lawrence bylo několikrát naznačeno, nejúčinnější metlou Kapitolu nejsou střelné zbraně, nýbrž výsada řídit média a ovlivňovat jednak živou performanci, jednak zákulisní příběh, který se dostává k namlsanému publiku. Stát se protagonistou každoročního příběhu Her přitom může být z pohledu sponzorů a divácké přízně výhodné, jenže vzpurný Haymitch dává okamžitě na srozuměnou, že on se cizím narativem podrobit nenechá.
Hrdinova veřejná provokace směrem ke Snowovi a jeho relativně rozsáhlá rebelská aliance, do které se tajemně začleňuje i režimem vážený Plutarch Heavensbee (Jesse Plemons), vyvolávají přímý střet zájmů mezi Haymitchem a všemocným prezidentem, jenž se netají tím, že rebela v aréně osobně zašlápne. Nedělá mu koneckonců problém kompletně zkreslit i veřejné neštěstí během nástupu svých „gladiátorů“, aby Kapitol vypadal zcela bezúhonně. Je přitom poměrně zajímavé, že příběh postavený na zkreslování perspektiv a neobhajitelnosti pravdy volí natolik agresivní a přímou dikci, která nedává moc prostoru pro fabulování a nejednoznačnost.
Projevuje se to především v pojetí jednotlivých postav, jichž se pod kupolí krvavé arény, v zákulisí i ve zubožené Dvanáctce sešlo požehnaně. Zatímco čtyři vyslanci nejzazšího kraje jsou jednoznačnými klaďasi a samotný Haymitch má se zabijáckým strojem Kapitolu plány jako Luke Skywalker s Hvězdou smrti, jejich okolí – vyjma pár rychle ohlášených spojenců – je zralé pouze na to, abychom ho od srdce nenáviděli. Není to jen Snow, bezcitný kříženec císaře Palpatina a „velkého bratra“ Christofa z Truman Show, nýbrž i zvlášť panovačný a nafoukaný moderátor Caesar (Kieran Culkin) a hlavně soutěžící z protežovaných krajů, kteří vystupují jako dokonalé zabijácké loutky Kapitolu bez vlastní psychologické agendy.
Úsvit sklizně je v tomto prostředí nátlakově závažným a bezútěšným příběhem bez jediné humorné vložky, který se od začátku rochní v utrpení a útlaku tak stylizovaných žánrových proporcí, až to směřuje k melodramatickému kýči. Těžko přitom soudit, do jaké míry šlo o Lawrencův záměr. Barevná a kýčovitá krajina v aréně s králíčky a elektrickými motýlky vytváří nápadný kontrast k vyvražďování a s opozicemi se tu vůbec zachází velmi agresivně, „in your face“. Není přitom pochyb o tom, že právě opozice a pomyslný syndrom dvojčat (z nichž pochází i zpočátku nedůtklivá Maysilee) jsou velmi důležitým prvkem vyprávění, které tentokrát není tak bohaté na politické manévry jako Vražedná pomsta, ani vystavěné kolem jednoho milostného vztahu jako Balada o ptácích a hadech.
Snímek se vrací k prazákladnímu konfliktu dobra a zla, přičemž očekávané Čtvrtohry, jako vždy přinášející žánrový boj o přežití neboli survival, jsou čistě nástrojem, do něhož obě strany zanášejí své motivace. Haymitch, jehož Zadda vykresluje s úctou k Harrelsonovi včetně trefené hlasové intonace (o totéž se pokouší i Fiennes ve vztahu k Donaldu Sutherlandovi), je subjektivním středobodem narativu, který nám plně otevírá jeho perspektivu a cíle. Jedná se koneckonců o zavedenou postavu, v jejímž případě dopředu víme, jak tato zárodečná rebelie skončí a co si z ní v budoucnu permanentně nasávající mentor odnese. Důležitější než akce, která v aréně není kdovíjak strhující (snad s výjimkou katastrofické sopečné vsuvky a závěru, kdy kamera nemohla být k hrdinovi během okolní exploze víc přilepená), jsou reakce zvenku, a tedy následná rekonstrukce událostí vedoucí k budování mýtu kolem padlého hrdiny.
Haymitchův celkový příběh je naštěstí velmi silný a sám o sobě ospravedlňuje to, že tato kapitola vůbec musela vzniknout. Ságu obohacuje o osobní motivaci i vědomí toho, že právě aliance a týmová práce, zde hrdinou záměrně upozaděné, jsou klíčem ke svržení strategického tyrana. Jako prequel s přímým psychologickým napojením tak odlišně vystavěný film nezklame. Jako samostatné dílo ze zavedeného fikčního světa, jehož status quo se i tentokrát pouze obnovuje, už ale emočně napjatá podívaná hapruje a bohužel nezná míru, s níž v objektivně přepálené stopáži dávkovat všechny tragické přesahující zvraty. Dělat dystopický makrokosmos s toutéž zabijáckou atrakcí už v šestém filmu (a ve druhém prequelu) je holt řehole a nestačí jen živě uchopit myšlenku „kdo ovládá narativ, ovládá hru.“
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