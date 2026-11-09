Putin se pustil do Česka a dalších zemí kvůli hokejovému bojkotu. Mluví o hrubém porušení práva

Putin se pustil do Česka a dalších zemí kvůli hokejovému bojkotu. Mluví o hrubém porušení právaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Putin se pustil do Česka a dalších zemí kvůli hokejovému bojkotu. Mluví o hrubém porušení právaZdroj: Wikimedia Commons / CC BY-SA 4.0
Článek byl publikován 09.11.2026 09:33
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