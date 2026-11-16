Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Nová verze nejlepších Avengers je online. Proč ji musíte vidět před Avengers: Doomsday?

Baví vás články Centrum.cz?

Vídejte je na Googlu častěji.

Upřednostnit
Sdílet
Dennívýzva
0
Už za měsíc vtrhne do kin jeden z nejočekávanějších filmů roku, jehož kasovní úspěch je v podstatě už nyní zaručen, Avengers: Doomsday. Nejslavnější týmovka od Marvelu se vrátí do kin po sedmi letech, aby zakončila rozpačité fáze s multiverzy. Ještě předtím si ale můžete na Disney+ vychutnat vylepšenou verzi Avengers: Endgame, která obsahuje zcela nové scény lákající na blížící se komiksový spektákl.
Nová verze nejlepších Avengers je online. Proč ji musíte vidět před Avengers: Doomsday?

Nová verze nejlepších Avengers je online. Proč ji musíte vidět před Avengers: Doomsday?

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 16.11.2026 14:05

Reklama
Další články z Kinobox.cz
James Bond konečně získal novou tvář. Robert Pattinson má povolení zabíjet
James Bond konečně získal novou tvář. Robert Pattinson má povolení zabíjet
Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob
Biblické peklo na silnici. Spielbergův Duel je nejlépe natočeným televizním filmem všech dob

Vůně benzínu, spálených gum a skoro mytického nebezpečí se pomyslně line z každého okénka prvního...

TV sledovanost: Kriminálka Hec ztratila diváky. Propadák Novy se mění v hit
TV sledovanost: Kriminálka Hec ztratila diváky. Propadák Novy se mění v hit

Temná detektivka Hec zaznamenala výraznější pokles diváků, stále ale má důvod slavit. Boží plán se chýlí...

Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka
Konkurence StarDance oznámila první soutěžící. Objeví se v ní hvězda Božího plánu i slavná herečka

Je to teprve týden, co televize Nova a Markíza oznámily práce na velkolepém soutěžním projektu Hvězdy na...

Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla
Kinobox Daily: Komedie Bohové musí být šílení by dnes už nejspíš nevznikla

Bohové musí být šílení (The Gods Must Be Crazy) je komedie Jamieho Uyse. Jde o první díl pětidílné série,...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Kinobox.cz

Kinobox.cz je komplexní filmová databáze a průvodce světem filmu i seriálů. Uživatelům nabízí rozsáhlý katalog českého i zahraničního titulu, uživatelská a kritická hodnocení, žebříčky a aktuální kinoprogram. Pomáhá také s rychlým výběrem obsahu ke sledování na streamovacích platformách (VOD) i v...

Všechny články tohoto autora →
Kinobox.cz
Další články z kategorie Televize
Zobrazit více
KulturaTelevize
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.