Nová verze nejlepších Avengers je online. Proč ji musíte vidět před Avengers: Doomsday?

Už za měsíc vtrhne do kin jeden z nejočekávanějších filmů roku, jehož kasovní úspěch je v podstatě už nyní zaručen, Avengers: Doomsday. Nejslavnější týmovka od Marvelu se vrátí do kin po sedmi letech, aby zakončila rozpačité fáze s multiverzy. Ještě předtím si ale můžete na Disney+ vychutnat vylepšenou verzi Avengers: Endgame, která obsahuje zcela nové scény lákající na blížící se komiksový spektákl.
Avengers: Endgame
je považován za dosavadní vrchol světa Marvelu, který snad minimálně z blockbusterového měřítka nejde překonat. Bratři Russoové zde ve velkolepém završení jedné velké komiksové etapy výtečně zakončili cesty ikonických superhrdinů, dali jim řádně emotivní tečku a dovršili řadu vedlejších zápletek a motivů. A do toho přišli s řadou ikonických momentů, jednou z největších komiksových bitev všech dob, výživným záporákem Thanosem… no zkrátka předvedli dokonalý vrchol marvelovské éry, od něhož už to bylo s filmy z MCU podstatně komplikovanější.
Z Avengers: Endgame se stal komerčně nejúspěšnější snímek všech dob (i když se o tuto pozici pravidelně přetahuje s prvním Avatarem) a modla pro většinou fanoušků Marvelu. A nyní se tato modla dočkala svého „vylepšeného“ provedení. V září totiž vtrhla úspěšně do kin nová verze s podtitulem Encore, která měla za cíl být i něčím víc než jen obnovenou premiérou snímku lákající na nový díl Avengers s podtitulem Doomsday. Encore totiž obsahuje i řadu změn, které by měl každý skalní fanoušek univerza vidět.
Tvůrci se totiž na poslední chvíli snaží dohnat to, co se jim za uplynulých šest let ve filmech nepovedlo vybudovat – tedy pečlivě vystavěné a přirozené napojení snímků na chystanou velkolepou týmovku. Encore je tedy nejen audiovizuálně upravený, ale zejména obsahuje i pár nových scén, které Endgame propojují s blížícím se největším blockbusterem roku. V něm se láká na nového arcilotra Doctora Dooma v podání Roberta Downeyho Jr. a zároveň se upravuje příběh jistých postav.
Dalo by se tedy říct, že Avengers: Endgame Encore se vyplatí pustit nejen proto, že se stále jedná o skvělý film, ale zejména by měl sloužit jako efektní nalákání na vánoční komiksovku, od níž se očekávají astronomické tržby. V kinech tato taktika zabodovala a nejspíš bravurně zafunguje také na streamu. Marvel s Disneyem tím pokračují v lákání na Avengers: Doomsday, kde se střetne několik komiksových hrdinů a do dění se výrazně zapojí i stará parta X-Menů či Fantastická čtyřka.
Marvel už ostatně nedávno zveřejnil i seznam filmů či seriálů, které byste měli před Doomsday vidět. Kromě upravené verze Encore byste tak na Disney+ neměli minout např. Thunderbolts*, Fantastickou čtyřku, Doctora Strange v mnohovesmíru šílenství, původní X-Meny, Deadpoola s Wolverinem či seriálového Lokiho. Dáte si před Doomsday komiksový maratón, nebo vás nechává blížící se týmovka chladným?
Podívejte se na žebříček nejlepších komiksových filmů podle databáze Kinoboxu.
Zdroj: Marvel Studios, Disney+, Kinobox