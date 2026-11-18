Útěk z New Yorku (Escape from New York) se skloňuje mezi filmy, které se Johnu Carpenterovi povedly nejlépe. Dobrodružství jednookého drsňáka se stalo inspirativním popkulturním fenoménem, který se rozšířil za hranice kinematografie.
Filmy Johna Carpentera často vykazují určitou nedůvěru v instituce, americkou vládu nevyjímaje. Útěk z New Yorku patří k dílům, kde je tato nedůvěra vidět nejvíce, koneckonců na jeho počátku stála aféra Watergate. Ta inspirovala Carpentera k napsání snímku, který cynismus vůči americké vládě odráží, společně s veřejně propíranými krizemi amerických rukojmích v Íránu. Filmový vliv našel v populárním akčním thrilleru Přání smrti. Sice nesouhlasil s jeho poněkud fašistickou filozofií – koneckonců je Útěk z New Yorku protifašistický film –, nicméně jej zaujaly formální prostředky, které z New Yorku udělaly džungli plnou divokých individuí. Scénář napsal už v roce 1976, nicméně stále platil za docela neznámého režiséra a jako takový neměl u studií úspěch s příběhem, který byl „příliš násilný, děsivý a divný.“
Naštěstí se svéráznému filmaři povedlo prosadit se zakládajícím slasherem Halloween. Snímkem Carpenter dokázal, že zvládne natočit nízkorozpočtový výdělečný hit. Se svou partnerkou a producentkou Debrou Hill získali kontrakt na další projekty u společnosti Avco Embassy Pictures. Původně měli pracovat na adaptaci románu o filadelfském experimentu, Carpenter měl ale při její realizaci problém, a tak studiu nabídl odložený scénář. Ten mu pomohl upravit kamarád ze studií Nick Castle, představitel Michaela Myerse v Halloweenu. V roce 1980 byl snímek schválen s konečným rozpočtem 6 milionů dolarů.
Nezdá se to jako moc, nicméně na pořádný hit to stačilo. Součástí kouzla byl i představitel hlavní role. Studio si přálo vidět v roli Hada Plisskena Clinta Eastwooda či Charlese Bronsona, nicméně Carpenter měl dva důvody obě volby odmítnout. V první řadě chtěl mladšího herce, zároveň se obával, že by se slavným hercem v hlavní roli ztratil kreativní kontrolu. Prosadil herce, s nímž už v minulosti spolupracoval a který byl známý hlavně z disneyovských komedií. Kurt Russell se však naštěstí ukázal být ideální volbou. Nakonec to byl on, kdo vymyslel několik ikonických atributů postavy, jako pásku přes oko nebo přiškrcený hlas.
Carpenter vystavěl příběh, který kombinuje poetiku westernu, dystopické sci-fi i postapokalyptického thrilleru, jenž minimálně v době vzniku scénáře nebyl tak ustanovený, jak ho chápeme dnes. Odehrává se v blízké budoucnosti, kdy je Amerika mnohem horším místem a kde je Manhattan oddělen od zbytku Spojených států. Totalitní vláda tak kdysi prestižní velkoměsto používá jako vězení s maximální ostrahou, což prakticky znamená, že tam vysadí zločince, politické disidenty a další deklasované živly a nechá je tam žít, jak umí.
Na toto nehostinné místo se po útoku teroristů zřítí Air Force One a prezident Spojených států (Donald Pleasence) se ocitne v zajetí místního vůdce Vévody (Isaac Hayes). Poslat komando není možné a armáda se musí uchýlit k přísně tajné operaci. Jedinou nadějí se stává muž, který má do New Yorku stejně cestu – odsouzený žoldák a vyznamenaný veterán z Leningradu Had Plissken (Russell), jenž dostane lákavou nabídku. Když se vplíží do New Yorku a do 12 hodin přivede prezidenta zpět, dostane milost. Když to nestihne, nebo zkusí utéct, aktivují se nálože, které má nově umístěné v krčních tepnách.
Snímek směšuje několik žánrových konvencí dohromady, a to tak, že to stále působí jako jedno komplexní dílo. Podařilo se totiž vykreslit zajímavý fikční svět orientovaný podle výrazné hlavní postavy. Plissken se ocitá mezi dvěma světy, které jsou výrazné skrze kostýmy, kulisy i ideologické postavení. Na jedné straně je totalitní Amerika, kterou reprezentují ozbrojené jednotky v uniformách a neprůhledných přilbách, sterilně čistá zařízení plná studených barev a strohé linie místností.
Barvy základny, jediného místa, které ze systémem sevřené Ameriky vidíme, i metra, jež můžeme vidět ve vystřižené úvodní scéně, odpovídají čistému a chladnému futurismu. Nikde není nic navíc, vše má svůj řád a disciplínu. Naproti tomu New York je chaotickým místem, kde v troskách civilizace bují nepředvídatelný a místy dost nečitelný společenský život. Obyvatelé New Yorku žijí podle pravidel, která nejsou divákovi úplně odhalena, a většinu času působí spíš pudově. Potrhané oblečení, stylizované kostýmy a improvizované zbraně působí jako zcela jiný svět, odlišný od chladné civilizace.
Plisskenova dokonalost je v tom, jak dokáže patřit do obou světů a zároveň do žádného z nich. Má určitou vojenskou disciplínu a vnitřní organizaci, což jej vylučuje z postapokalyptického New Yorku, zároveň ale svým vzezřením a postoji odporuje i společnosti zbytku Ameriky. Kromě toho, že nepatří do žádné společnosti, patří Plissken také do jiného filmu. Není to figura z dystopické sci-fi ani postapo či kriminálního thrilleru, Plissken byl inspirován westernovými pistolníky, kteří často existují mimo systém. A protože nepatří do žádné společnosti ani do žádného žánru, v němž se oba oddělené světy pohybují, má výbornou pozici k tomu, aby stále zdůrazňoval, jak strašně tam nechce být.
Plissken není ani akční hrdina v pravém slova smyslu. Jeho ochota zachránit prezidenta (a v souvislosti s tím možná i civilizaci) je vynucená. Při prvním neúspěšném pokusu má chuť to vzdát a většinu času přemýšlí, jak utéct. Prezident je mu srdečně fuk a k jeho záchraně jej motivuje jen nutnost přežít. Russell přitom postavě dodává tolik charismatu a sympatického drsňáctví, že mu diváci v jeho osudu nedobrovolného hrdiny musí fandit. Snímek skrze něho podvrací a někdy naplňuje konvence braku, především s ním ale rozbíjí obraz neohroženého hrdiny a záchrany hodnot.
Nedůvěru v systém snímek představuje nejen v hrdinovi, který nechce nikoho zachraňovat, ale také v prezidentovi, který za záchranu nestojí a hrdina mu na konci cíleně překazí tu jedinou věc, kvůli které ho zachraňoval. Zároveň snímek funguje jako akční dobrodružství, které drží v chodu 12hodinový deadline, na němž doslova závisí hrdinův život. Útěk chaotickým nočním městem doprovází stylová synťáková hudba Johna Carpentera, která jen podporuje vysoké tempo akčních scén. Zároveň jsou deadline snímku a tempo, jež musí hrdina nasadit, důležité z hlediska vyprávění.
Plissken má bohatou minulost a svět bohatou výstavbu, o všem se ale dozvíme jen v náznacích. Víme, že Plissken podnikl určitou misi v Leningradu, že si všichni po jisté blíže nespecifikované akci myslí, že je mrtvý, a každý v podsvětí o něm minimálně slyšel. Kromě toho se nedozvíme nic, na vyprávění není čas, a i kdyby byl, Plissken by nebyl nějak zapálený vypravěč. Podobně nikdo nekomentuje historii a funkci totalitního zřízení. Divák si hodně domyslí, ale postavy, které v tom světě žijí, nemají důvod o něm vyprávět. Pro atmosféru to funguje výborně, čím méně o tom světě víme, tím větší vypadá.
Tím snímek inspiroval například Williama Gibsona, který podobné prostředky používal ve své tvorbě. V románu Neuromancer například používá podobné motivy války USA a Sovětským svazem. To nebyl zdaleka jediný vliv na popkulturu, který Útěk z New Yorku měl. Inspiroval řadu béčkových akčních filmů jako Zero Man nebo Ohnivý blesk. Jeho vliv najdeme dost výrazně v akční pecce Neila Marshalla Soudný den. Naposledy se dílem inspirovali např. tvůrci francouzského akčního sci-fi Útěk z MS-1, což vyústilo v soudní spor o plagiátorství. U filmu však inspirace nekončí.
Postava Hada Plisskena inspirovala například slavnou herní sérii Metal Gear, konkrétně hlavního hrdinu Solida Snakea. Ten zprvu vypadal jako kombinace Jean-Claudea Van Dammeho a Michaela Biehna z Terminátora, v pozdějších hrách ale začal čím dál nápadněji připomínat mladého Kurta Russella. Podobně vzdali snímku hold tvůrci herní série Arkham, konkrétně kousku Arkham City. V něm je část Gothamu přeměněna na uzavřenou věznici ve stylu filmového New Yorku a Batman do něho musí vniknout a zase z něho uniknout dříve, než jej zabije Jokerova otrávená krev. S kontextem to dává smysl.
Snímek utržil 50 milionů dolarů, což není kdovíjaký megahit, proti 6milionovému rozpočtu se nicméně jednalo o slušný výsledek. Carpenter a Russell se k látce vrátili o 17 let později. Útěk z L. A. fungoval jako pokračování, remake a sequel v jednom. Je otevřeně satiričtější, rychlejší a béčkovější a mnohem explicitněji si z archetypu akčního hrdiny dělá legraci. V současnosti je v plánu oficiální remake prvního filmu. Jeho tvorbou byl pověřen Zack Snyder.
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Zdroje: Turner Classic Movies, Wikipedia, Kinobox