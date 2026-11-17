V úspěšné francouzské komedii Blázniví bažanti z roku 1971 lákala dobová upoutávka na záběry, ve kterých hlavní hrdinové visí polonazí hlavou dolů. Diváci na ně ale v kinech čekali marně, protože se do finálního sestřihu vůbec nedostaly. Skupina hudebníků přesto s filmem zcela ovládla kina.
Povolávací rozkaz překazí kapele plány
Kamarádi hrající v kapele Turisti se touží dostat na hudební festival. Zvítězit se jim nakonec podaří díky intrikám jejich manažerky Crème, následně jim však plány překazí obálky s povolávacími rozkazy. Účasti na vojně se zkouší vyhnout všemi způsoby a před odvodovou komisi nakráčejí úplně nazí, armádní mašinérii tím ale nezastaví. Následný výcvik v kasárnách řídí přísný seržant Bellec, ze kterého si noví branci dělají nepřetržitě terč svých kanadských žertíků.
Ačkoliv diváci podle názvu a výchozí situace očekávali čistě vojenskou komedii, příběh dává velký prostor hudebním začátkům. Celá polovina děje se tak nečekaně odehrává ještě v civilu před nástupem do kasáren.
Jméno hudební kapely připomínalo mistra grotesky
Snímek vznikl jako režijní debut Clauda Zidiho a představoval první velký filmový úspěch pro hudební skupinu Les Charlots. Název tělesa v přesném překladu znamená „Karlíčci“. Jméno Charlot se ve Francii běžně používalo jako přezdívka pro mistra grotesky Charlese Chaplina. Vzhledem ke stylu humoru pětice hudebníků se tato spojitost sice nabízela, podle samotných tvůrců ale o původní záměr nešlo.
Záběry visících hudebníků tvůrci z finální verze vystřihli
Některé natočené materiály se do komedie Blázniví bažanti nakonec vůbec nedostaly. Tvůrci původně natočili scénu s hlavními představiteli, kteří visí zavěšení za nohy bez košil a dělají grimasy. Tento záběr se objevil v propagačních materiálech, ale v samotné kinoverzi už pokřivené obličeje nefigurovaly.
Natáčení probíhalo ve francouzských obcích Falaise a Cabourg. Zde vznikla scéna ze zahradní slavnosti u příležitosti zásnub plukovníkovy dcery, kde skupina Turisti hraje skladbu, kterou režisér Zidi využil i o rok později. Zazněla totiž také v komedii Blázni ze stadiónu z roku 1972 při slavnostním odhalování sochy pod prefektem.
Nejvýdělečnější snímek roku zaujal i spisovatele
Komedie francouzská kina naprosto ovládla. Porazila veškerou tehdejší konkurenci a stala se nejvýdělečnějším filmem uvedeným v roce 1971. Snímek si získal trvalé místo v tamní kultuře, což dokládá i skutečnost, že ho ve svém románu Serotonin z roku 2019 zmínil spisovatel Michel Houellebecq.
Komedii Blázniví bažanti odvysílá Televize Seznam 17. listopadu od 14:00.
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Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (imdb, cs.wikipedia, csfd).