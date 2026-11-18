Filip Březina - výrazně na sebe upozornil například v seriálu Smysl pro tumor. Diváci TV Nova ho znají ze seriálu Bratři a sestry. Aktuálně je hvězdou v seriálu Boží plán, v němž hraje Hynka. Gabriela Soukalová - nejúspěšnější česká biatlonistka historie, dvojnásobná olympijská medailistka a několikanásobná mistryně světa. Po ukončení sportovní kariéry se věnuje také moderování a dalším projektům. Klára Issová - Česká herečka si zahrála si v řadě oceňovaných filmů, například Indiánské léto, Grandhotel nebo Pravidla lži. Diváci TV Nova ji znají ze seriálu Jedna rodina. Hrála také ve slovenském seriálu Zrada z produkce TV Markíza. Kristína Sisková - slovenská herečka je známá ze seriálů Oteckovia, Druhá šanca, Zrada nebo Mama na prenájom. Výraznou roli ztvárňuje v dobovém seriálu Sľub. Krištof Králik- slovenský herec, model a moderátor. Jeho první výraznější hereckou rolí byl Charlie v seriálu Pán profesor, později účinkoval také v seriálu Oteckovia. Diváci ho znají rovněž jako moderátora reality show Ruža pre nevestu.
Televizní událost příštího roku odkrývá první část své sestavy. Show
, která vymění taneční parket za ledovou plochu, oficiálně představuje pětici soutěžících. Diváci TV Nova se mohou těšit na silnou sestavu plnou známých osobností, v níž nechybí populární herci, špičková sportovkyně ani charismatický moderátor. Hvězdy na ledě Filip Březina
Český herec na sebe výrazně upozornil například v seriálu Smysl pro tumor. Diváci TV Nova ho znají především ze seriálu Bratři a sestry, kde ztvárnil Martina Sojku. Aktuálně je hvězdou v divácku hitu, seriálu Boží plán, v němž hraje Hynka.
„Jakmile jsem nabídku dostal ani vteřinu jsem neváhal a přijal ji. To jsem si ještě neuměl představit jaká to bude dřina. Ale já jsem člověk, co má rád všechny sporty a mám rád i tu bolest svalů a kloubů s tím spojenou, takže jsem na správném místě. Jako malý jsem s rodiči chodil v Ostravě na bruslák. Říkalo se mu Ledňáček, ale teď už pokud se nemýlím ten stadion neexistuje. Bylo to klasické veřejné bruslení, kde se bruslí prostě jen dokola. Nikdy mě bruslit nikdo neučil, jsem v podstatě samouk. Až do teď tedy. A taky jsem se poprvé postavil na brusle krasobruslařské. Vždy jsem bruslil na hokejových nebo kolečkových bruslích. Nechci říct, že mě krasobruslení úplně minulo, ale nikdy jsem ho nesledoval. Ale myslím si, že začnu.“ Gabriela Soukalová
Jedna z nejúspěšnějších českých biatlonistek historie, dvojnásobná olympijská medailistka a několikanásobná mistryně světa. Po ukončení profesionální sportovní kariéry se věnuje také moderování a dalším projektům. Její životní příběh zachycuje celovečerní dokument Gabriela Soukalová: Pravda se pořád vyplatí.
„Miluju zkoušet a učit se nové věci, protože mám pocit, že mě každá taková zkušenost posouvá dál nejen v tom, co dělám, ale i lidsky. Bruslení jsem měla ráda už od dětství, kdy jsem chodila s rodiči na veřejné bruslení na zimní stadion v Jablonci nad Nisou. Pak jsem měla dlouhou pauzu a na led jsem se vrátila až loni díky své dceři. Moc ráda vzpomínám na společné bruslení na zamrzlém rybníku kousek od našeho domova. Krasobruslení jsem také vždycky s nadšením sledovala v televizi a držela palce našim reprezentantům, nejen během olympijských her. A musím přiznat, že už přes třicet let si přeju naučit se pořádně brzdit na bruslích. Zatím totiž brzdím jenom buřtama!“ Klára Issová
Česká herečka si zahrála si v řadě oceňovaných filmů, například Indiánské léto, Grandhotel nebo Pravidla lži. Diváci TV Nova ji znají ze seriálu Jedna rodina, kde ztvárnila profesorku Ester Hradeckou. Výraznou roli měla také ve slovenském seriálu Zrada z produkce TV Markíza.
„Těším se, bojím se. Vůbec nevím, kam to všechno povede, protože učit se bruslit od píky je obrovsky náročné. Tanec na dvou nožích, stačí milimetr špatného sklonu a člověk letí. Je to určitě obrovská výzva, ale po každém tréninku jsem za to moc vděčná. Chtěla jsem se vrátit více ke sportu, od herectví si dát pauzičku a přišla tahle nabídka. A navíc, když jsem si to šla vyzkoušet poprvé, tak to ve mně probudilo úplnou dětskou radost. Tleskala jsem a říkala: ‚Jeminkote, to je tak krásné. ‘ Vynořily se mi i všechny vzpomínky na to, jak jsem se se svojí babičkou koukala na krasobruslení v televizi a vždy se mi to obrovsky líbilo. Takže i když jsem myslela, že to odmítnu, protože hlava argumentovala, proč to nepůjde, ta dětská radost zvítězila. Jako malá jsem začínala na rybníku ve vesnici kde jsem vyrůstala. Nejdřív 4 nožíky přikurtované k botičkám, to moc nejelo a já se nemohla dočkat až budu mít opravdové brusle. Ty jsem pak jednou dostala k Vánocům od Ježíška.“ Kristína Sisková
Slovenská herečka je známá ze seriálů Oteckovia, Druhá šanca, Zrada nebo Mama na prenájom. Výraznou roli ztvárňuje v dobovém seriálu Sľub, kde hraje extravagantní učitelku Andreu Markovou, která je nepřehlédnutelnou módní ikonou osmdesátých let.
„Za pár týdnů příprav jsem zjistila, že ke krasobruslení nepotřebujete jen dobrého kouče na led, ale i na hlavu. Každý trénink provází pár mental breakdownů a zpochybňování vlastních fyzických schopností. Vždycky jsem ale tenhle sport z povzdálí moc obdivovala, a proto jsem tuhle výzvu okamžitě přijala. Moc se těším hlavně na prohloubení své sebedisciplíny a snad i na překonání vlastních limitů.“ Krištof Králik
Slovenský herec, model a moderátor, který se prosadil také v mezinárodním modelingu. Jeho první výraznější hereckou rolí byl Charlie v seriálu Pán profesor, později účinkoval také v seriálu Oteckovia. Diváci ho znají rovněž jako moderátora seznamovací reality show Ruža pre nevestu, kterou provází už od jejího začátku.
„Klasicky, jako většina mužů, jsem měl pocit, že něco zvládnu mnohem líp, než jaká je realita. Takže střet s realitou byl podobně tvrdý jako první pád na led (zatím jsem nespadl, ale tak si to představuju, hehe). Na celou tuhle zkušenost se ale moc těším. Bude to výzva!“
Britský originál Dancing on Ice, který si podmanil diváky napříč kontinenty, přenáší estetiku jednoho z nejkrásnějších zimních sportů do nekompromisního tempa sobotních večerů naživo. Známé tváře opustí svou komfortní zónu, obují brusle a pod vedením profesionálních partnerů a trenérů předvedou náročné choreografie i akrobatické prvky.
„Jsem moc ráda, že se nám pro Hvězdy na ledě podařilo získat osobnosti, které diváci znají a mají rádi, tentokrát je ale uvidí ve zcela nové roli. Vstoupit na led a zvládnout krasobruslařskou choreografii vyžaduje odvahu, vytrvalost i pořádnou dávku odhodlání. Děkuji našim soutěžícím za důvěru a chuť pustit se s námi do této výzvy. Věřím, že diváci budou s napětím sledovat jejich pokroky, prožívat s nimi každý úspěch a držet jim palce,“ říká Silvia Majeská, programová ředitelka Skupiny Nova a Markíza. Zdroj: TV Nova