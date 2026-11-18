Nezvratný osud, FOTO: © 2000 New Line Cinema, distr. TV Nova Nezvratný osud, FOTO: © 2000 New Line Cinema, distr. TV Nova Nezvratný osud, FOTO: © 2000 New Line Cinema, distr. TV Nova Nezvratný osud, FOTO: © 2000 New Line Cinema, distr. TV Nova Nezvratný osud, FOTO: © 2000 New Line Cinema, distr. TV Nova Nezvratný osud, FOTO: © 2000 New Line Cinema, distr. TV Nova
Horor Nezvratný osud (2000) vznikl původně jako námět pro seriál Akta X a málem ho natočili s dospělými hrdiny pod úplně jiným názvem. Na place pak filmaři řešili nečekané situace. Devon Sawa v úvodní scéně doopravdy usnul na čtyři hodiny a bolavý ret Seanna Williama Scotta rovnou přepsal scénář. Do filmu se promítlo i skutečné letecké neštěstí a obyvatelé Vancouveru dokonce nechtěli, aby štáb vyhodil do povětří postavený filmový dům. Z epizody Akt X vznikl samostatný film
Středoškolák Alex Browning (Devon Sawa) má těsně před startem letadla do Paříže vidinu výbuchu a vyvolá na palubě paniku. Po vyvedení z letu se zachrání spolužačka Clear Rivers (Ali Larter), kamarádi Tod Waggner (Chad Donella) a Billy Hitchcock (Seann William Scott), učitelka Valerie Lewton (Kristen Cloke) a dva další studenti, brzy ale začnou umírat přesně v pořadí, v jakém měli zemřít v letadle.
Celý příběh se přitom zrodil pro televizi. Scenárista Jeffrey Reddick napsal ukázkový scénář pro seriál Akta X, kterým zaujal tamní scenáristy a producenty Jamese Wonga a Glena Morgana. Režii měl nejprve převzít Clive Barker, nakonec se však snímek stal celovečerním režijním debutem Wonga. Původně z letadla nevystupovali studenti, ale sedm cizích dospělých lidí, studio New Line Cinema ale po úspěchu Vřískotu a jeho pokračování prosadilo středoškoláky.
Film se měl zpočátku jmenovat Flight 180, odtud pochází číslo 180, které se táhne celou sérií. Studio se ale bálo záměny se snímky Air Force One nebo Con Air, a proto sáhlo po novém názvu. Pro role Alexe a Clear zvažovali tvůrci Tobeyho Maguira a Kirsten Dunst, dva roky před jejich společným filmem Spider-Man, a ve hře byla i Jessica Biel. Alexe pak obsadili až jako posledního. Všichni herci v rolích středoškoláků byli dvacátníci – Kerru Smithovi a Amandě Detmer bylo 27 let, Cloke v roli jejich učitelky pak 31.
Devon Sawa usnul před kamerou na čtyři hodiny
Hned v úvodní scéně měl Sawa jen předstírat, že spí, nakonec ale na place tvrdě usnul na celé čtyři hodiny. Zapotil se i štáb u záběru na jeho noční budík, kde se čas mění z jedné hodiny ranní na 180, technicky přesné načasování totiž zabralo pět dní. Jednodušší trik vymysleli rekvizitáři s jídlem. Kuřecí pomazánku, kterou Alex jí, namíchali z rozmačkaného banánu.
Scénář se za pochodu měnil i kvůli Scottovi. Billy měl mít původně nadváhu, což tvůrci po jeho obsazení zrušili, a když herec dorazil na natáčení scény v autě s bolavým rtem, maskéři to zakryli umělou krví a do děje se přidal moment, kdy ho Carter praští loktem. Čistou improvizací pak vznikl rozhovor učitelky Lewton s druhým pilotem o tom, aby nechali učitele vrátit se na palubu ke studentům.
Vnější podobu domu učitelky Lewton postavili kulisáci za pět dní a obyvatelům Vancouveru se stavba natolik líbila, že nechtěli, aby ji filmaři vyhodili do povětří. Proměnou prošla i kulisa letadla. Kabina stála na pohyblivém mechanismu, aby se mohla při turbulencích otřásat, později ji rozebrali a přestavěli na horní patro domu Clear pro bouřkovou scénu.
Záběry ze skutečného leteckého neštěstí
Úvodní havárie trvá dvě minuty a je nejkratší katastrofou v celé sérii, přesto se těsně opírá o realitu. Velká část zpravodajských záběrů ve filmu totiž pochází ze skutečného výbuchu letu TWA 800 v červenci 1996 u pobřeží New Yorku. Stejně jako ve filmu tehdy na palubě cestoval středoškolský kroužek francouzštiny a vyšetřovatelé nejdřív zvažovali bombu i raketu, než nehodu uzavřeli jako výbuch v centrální palivové nádrži. K atmosféře přispívá i hudba Johna Denvera, který zahynul při leteckém neštěstí v roce 1997.
Jména postav odkazují na staré horory
Filmaři do snímku schovali řadu narážek na smrt i žánrovou historii. Jméno první oběti po havárii, Toda, zapsali jen s jedním písmenem „d“, v němčině totiž slovo „Tod“ znamená smrt. Většina ostatních postav nese příjmení tvůrců a hvězd starých černobílých hororů, mezi nimi Alfreda Hitchcocka, Toda Browninga, Lona Chaneyho, producenta Vala Lewtona nebo Maxe Schrecka z filmu Upír Nosferatu.
Pozorní diváci na letišti zahlédnou vozík s číslem 666 i tabuli s anglickým nápisem „departed“, který označuje odlet, ale také zesnulé, a při jízdě autem míjí postavy vlak s číslem 747 podle typu vybuchlého letadla.
Horor Nezvratný osud vysílá stanice Nova Cinema ve středu 18. listopadu od 22:10.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, cs.wikipedia, imdb).