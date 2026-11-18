Předposlední díl Božího plánu přinesl nečekanou tragickou událost, z níž zůstávají diváci v šoku. Místo kýženého happy endu zde totiž poměrně zvláštním způsobem zemřela jedna z hlavních postav. Opravdu ale čeká seriál smutný konec, nebo dojde ve finále k božímu zvratu?
Už před odvysíláním předposlední epizody varoval kreativní producent seriálu Lukáš Borovička před tím, že diváky možná nečeká takový konec, jaký čekají, a ne všechny linie musí vyvrcholit šťastně. Způsob, jakým se jeho slova vyplnila v 23. díle, ale nepředvídal nikdo. Jedna z hlavních postav seriálu, Adam v podání Marka Lambory, zde totiž zemře poté, co mu na hlavu spadne květináč. Okolo květináče se přitom odvíjela jedna ze zápletek epizody. Adam chtěl udělat své nové přítelkyni Julii (Michaela Petřeková) radost a zasadit na terase jejich domu květiny, vševědoucí Mirek (Tomáš Jeřábek) ho ale od toho vehementně odrazoval. A právě jeden z květináčů se stal Adamovi osudným.
Nečekaná smrt dle očekávání vyvolala u fanoušků velké vášně a ne všichni jsou se zvratem spokojeni. Marek Lambora totiž ztvárnil v seriálu jednu z nejoblíbenějších postav. Jeho Adam si prošel v příběhu největším vývojem a z arogantního a sebestředného muže se stal sympaťák, jemuž šťastný konec s Julií všichni diváci přáli. Místo toho ale přišla krutá rána, která dostává všechny postavy před finále na dno.
Dle mnohých diváků si postava ani samotný seriál podobné zakončení nezaslouží a přijde jim poněkud nefér přijít s podobnou událostí v předposlední epizodě a zásadně tak zkazit dosud pozitivní a pohodový tón televizního hitu. Navíc se jim nelíbí způsob smrti, jenž populární figuru potkal. Přeci jen smrt po zásahu květináčem nepatří zrovna mezi časté druhy úmrtí a v rámci celého seriálu může tento odchod vyznít poněkud bizarně.
Druhá strana ovšem argumentuje tím, že nic nemusí být takové, jak se zdá, a jedná se zkrátka o twist v příběhu, u něhož doufají, že ho Mirek díky svým schopnostem ve finále zvrátí. To ostatně mírně nastiňuje také jeho konverzace z 23. dílu, v níž debatuje nad tím, proč nemůže podobný zázrak, jenž je možný jednou za tisíce let, provést. Vzhledem k pohodovému stylu seriálu a jeho přístupu k postavám však existuje stále poměrně vysoká šance, že vše nakonec skončí jinak, než se nyní zdá, a Mirek se nechá přece jen přemluvit. Zda nás čeká happy end, nebo bude část fanoušků rozladěna i po posledním díle, zjistí diváci na Oneplay už ve středu, na televizi Nova pak ve čtvrtek večer.
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Zdroj: TV Nova