V kinech už úspěšně řádí česká romantická komedie Dřevorubec, v níž se korporátní manažerka Jana potkává s realitou valašského venkova. Její představitelka Pavla Gajdošíková si s redakcí Kinoboxu popovídala o nečekaných výzvách i myšlence filmu.
Co vás na roli oslovilo?
Má to super scénář. Petr Zahrádka je skvělý režisér i scenárista komedií, které mají kromě humoru i velkou hloubku, může z nich mrazit a provokovat k pokládání otázek. Pro mě osobně je ten film mimo jiné o vydechnutí a otevření očí. Jana, kterou hraji, původně pochází z Moravy, v útlém věku se ale se svojí mámou přestěhovala do Prahy. Tam žije svůj bezstarostný svět a doufá, že bude žít i pohodlný život i nadále. Osud ji ale zavane zpět na Moravu, kde se setká se svým otcem. Některé věci nechce řešit. Ale díky tomu, že potká Pavla, kterého hraje Adam Vacula, se jí otevírají oči a vidí, že ne vše kolem ní bylo takové, jak si naplánovala. Je jen na ní, jak se rozhodne, s čímž má Jana mimo jiné taky trochu problém.
Ta hrdinka se vlastně pohybuje mezi dvěma světy. Kam to ale táhlo spíš vás? Která poloha se vám hrála lépe?
Když si vezmu holínky, je mi to asi přirozenější.
Většina filmu se odehrává v horách, kde běháte po kopcích a blátem, štípete dříví… byla to fyzicky náročná role?
Přiznám se, že po natočení Tance s medvědem a druhé řady Extraktorů jsem se domnívala, že to bude taková romantická oddychovka. No to jsem se… naštěstí netrefila. Úplně jednoduché to nebylo, zažila jsem tam nezapomenutelné chvilky a dobré výzvy. Třeba sjíždění kopce bez zadních brzd a bez přilby. Sama jsem si ale řekla, že to prostě dám. A naučila jsem se štípat dřevo, učila se řídit lakatoš a různé věci, se kterými bych se běžně nesetkala.
Co byla u Dřevorubce největší výzvou?
Na to se těžko odpovídá. Možná řídit auto, v noci v lesních serpentinách se zhasnutými světly – výzva to byla, než jsem měla strach o to auto. Bylo docela drahé, ale taky pro mě, jako člověka z Valašska, bylo třeba i výzva mluvit česky, hrát Pražačku a být takovou princeznou z korporátu. V tom prostředí jsem se nikdy nepohybovala, bylo nové. Jsem ráda za tyhle protiúkoly a hlavně za to, že film vznikl. Věřím, že v této nejisté době může být pohlazením a oddechem, ale taky v některých ohledech uvědoměním.
V jakém případě byste roli odmítla?
Pro mě je důležitý tvůrčí tým – režisér, scénář a kolegové. Muselo by tam být něco, co je mi krajně nepříjemné, kdy by se mi do té role moc nechtělo. To už se mi také stalo.
Váš herecký kolega Adam Vacula se na roli připravoval mimo jiné tak, že dělal brigádu na pile. Měla jste podobnou přípravu, třeba ohledně toho korporátu?
Strávila jsem třeba poměrně dost času sekáním dřeva. Překvapilo mě, že je to docela těžké. Jinak jsem se připravovala na spoustu věcí tak, aby byly co nejlepší a abych měla občas co nabídnout. Denně jsem měla hodně natáčecích obrazů a bylo fajn mít kolem sebe dobré kolegy.
Kdybyste měla pojmenovat, proč mají lidé vyrazit na Dřevorubce do kina, čím je podle vás může oslovit?
Může oslovit tím, jak obyčejně působí na první pohled, ale jeho myšlenka je přitom neobyčejná. Někdy zapomínáme na to, co máme nejblíž, a na to, co nám pomáhá cítit blízkost.
Podívejte se také na nejlepší romantické filmy podle Kinoboxu.
Zdroj: Kinobox