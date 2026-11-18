Necelé tři týdny po premiéře v kinech se na streamovací platformě Oneplay objevila novinka známého českého dokumentaristy Víta Klusáka Jediná vteřina. V ní se, jak je u něj zvykem, zabývá důležitým společenským tématem, na které nahlíží originálním dokumentárním způsobem. Tentokrát se zaměřuje na následky dopravních nehod, které vznikly běžnými lidskými chybami.
Celovečerní počin se zaměřil na čtyři příběhy okolo tragických dopravních nehod, které nezapříčinilo překročení rychlosti či bezohledná jízda, ale zdánlivě obyčejné situace, které zná prakticky každý řidič – telefonování za volantem, spěch, nedodržování bezpečnostního odstupu či jízda navzdory únavě. Klusák na podobně nebezpečné situace opět upozorňuje divácky vtahující formou.
Účastníci nehod popisují jednotlivé události, které skončily smrtící tragédií, a jejich slova jsou doprovázena dramatizací nehody, v níž je nahrazují herci. Ve scéně naaranžované tak, aby působila jako jedna vteřina před katastrofou, mají protagonisté šanci promluvit se svou „mladší verzí“ i s „obětí“ v podobě herců, což dává snímku také patřičný psychologický důraz. Klusák si tak opět efektivně hraje s mantinely hraného a dokumentárního filmu a ústředním tématem varuje před „obyčejnými“ chybami za volantem.
Díky tomuto přístupu snímek ukazuje příčiny i následky nehod a dává jim podstatně silnější a emotivnější rámec. Jednotlivé případy dokážou člověka zasáhnout, zároveň ale vyprávění účastníků nehod dává publiku možnost více se s nimi ztotožnit a nikoho prvoplánově neodsoudit. Díky tomuto přístupu si snímek odnesl z kin pozitivní kritické i divácké ohlasy, podle nichž dokument jasně plní svůj cíl.
„Dokumentární film dokáže skutečnost zachytit jako příběh. A příběh někoho konkrétního, kdo za volantem udělal bohužel běžně tolerovanou chybu s tragickými následky, je vám mnohem blíž, než když si listujete v černé kronice. Dojde vám, že jste za tím volantem mohli sedět vy,“ říká k filmu režisér Vít Klusák. Snímek se na Oneplay objevil 15. listopadu, tedy symbolicky na Světový den obětí dopravních nehod. Projekt vznikl ve spolupráci s Českou asociací pojišťoven, která film spojila s kampaní „Normální řízení zabíjí“.
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Zdroj: Oneplay, Hypermarket film