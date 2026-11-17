Nač setrvávat v byznysu dinosaurů a prodávat jen samotné zbraně? Yuri Orlov, proslulý obchodník se zbraněmi s tváří Nicolase Cage, se musí v druhém teaseru filmu Lords of War vyrovnat s tvrdou konkurencí. Jeho syn Anton (Bill Skarsgård) totiž hodlá rodinný podnik velmi kontroverzně oživit. Nová ukázka na pokračování Obchodníka se smrtí opět netrvá ani 90 sekund, zato obsahuje vše, co publikum s radostí hltalo už u kultovní akční satiry před dvěma dekádami.
Anton považuje svého otce za dinosaura, který se spokojil s prodejem samotných zbraní. Proč zákazníkům dodávat pouze arzenál, když jim lze nabídnout také lidi, kteří za ně budou mačkat spoušť? „Vojáci štěstěny,“ přezdívá jim Orlov mladší v narážce na skladbu Deep Purple, jejíž teskná melodie by sem ale vůbec nezapadala. Anton je odhodlaný neeticky zásobovat americké vojenské konflikty na Blízkém východě a Yuri zjišťuje, že jeho dosud utajovaný potomek má palčivý problém s obchodní kázní – že by geny přece jenom pracovaly?
Oba muži soupeří o moc, vliv a dokonce i o stejnou ženu, což v podání „hereckých magorů“ z Tváří v tvář či Vítejte v Derry bude dozajista zábavné pokoukání. Za kamerou i za scénářem navíc stojí Andrew Niccol, jenž se po více než dvaceti letech vrací k postavě, kterou původně inspiroval skutečný obchodník se zbraněmi Viktor Bout. A přestože Obchodník se smrtí byl stylizovanou satirou, film s Cagem, Ethanem Hawkem či Jaredem Letem udeřil hřebík na hlavičku a organizaci Amnesty International přiměl k upozornění na nedostatečnou regulaci mezinárodního obchodu se zbraněmi.
Niccol, scenárista Truman Show, od té doby natočil ještě thrillery s příměsí sci-fi, jako jsou Vyměřený čas, Hostitel či Anon, načež se na osm let odmlčel. Rodinná kauza Orlovů ho přivádí na známou půdu a podle toho nový teaser (stejně jako ten nedávný) vypadá. Řada záběrů imituje scény z originálu (byť poněkud omšele), Cage má týž oblek a zaujímá shodné pózy a svět se nezklidnil, naopak v něm zákeřného byznysu a spotřebních válečných konfliktů ještě přibylo. Skarsgård byl ideálním kandidátem na transfuzi čerstvé krve a generační souboj mezi žoldáky by v kinech nemusel zapadnout, byť doba už podobným kousavým charakterovým thrillerům nepřeje.
Vzhledem ke globální politice by Lords of War nicméně měli být středem pozornosti, a to už v lednu, kdy se snímek prostřílí do amerických kin. Tuzemská premiéra zatím v kalendáři absentuje a Cage vám bude muset stačit jako legenda amerického fotbalu Madden, do něhož se na Prime Video převtělí už příští týden. Herec se poté vrátí třeba v pokračování Longlegs od Oze Perkinse a potáhne pátou řadu Temného případu, takže jeho arzenál opravdu nepotřebuje někoho, kdo za něj zmáčkne spoušť.
Zdroj: FirstShowing