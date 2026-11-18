Železniční elév Miloš Hrma je panic, pokusí se o sebevraždu, chlapsky vyzraje a za druhé světové války se účastní odbojové akce, když místo výpravčího Hubičky způsobí výbuch muničního vlaku. Menzelovy Ostře sledované vlaky podle knihy Bohumila Hrabala, jeden ze „zázraků československé nové vlny“, uvíznou v paměti hlavně jako první česká produkce odměněná Oscarem za nejlepší zahraniční film. Tehdejší domácí umělecké klima a jeho mezinárodní reflexe se šedesát let po premiéře jeví nesmírně vzdálené, samo takřka hrabalovské.
Ceny americké filmové Akademie putují do rukou hollywoodských tvůrců od roku 1928, kdy hlavním Oscarem ocenili válečné melodrama Křídla (Wings). Zlaté sošky od té doby vítaly nové kategorie a od poloviny 50. let rovněž cizojazyčnou tvorbu, když se zavedla cena pro nejlepší zahraniční, chcete-li mezinárodní film. Oscaři v prvních letech směřovali do Itálie (Felliniho Silnice a Cabiriiny noci), do Švédska (Bergmanův Pramen panny) či do Francie (Neděle ve Ville d'Avray), ale nikdy za trochu démonizovanou železnou oponu a do sovětských satelitů, v nichž se nicméně začaly rozvíjet nezávislé autorské směry nepoplatné režimu.
Československá nová vlna vyrostla z předchozích či víceméně souběžných evropských trendů včetně staršího neorealismu či francouzské moderny a čistého filmu neboli cinema pur. Vzorně ji reprezentovali zejména absolventi pražské FAMU včetně Miloše Formana (Černý Petr, Lásky jedné plavovlásky), Věry Chytilové (Sedmikrásky) a Evalda Schorma (Každý den odvahu). Jejich tvorba, často zaměřená na obyčejné lidi ve všedních, ale též morálně testujících situacích, vyvolávala s uvolňováním režimu před Pražským jarem odezvu také v zahraničí a dokonce i za oceánem, kde na šňůru Felliniho či Bergmanových úspěchů chtěli navléknout další avantgardní korálky, tak odlišné od tamního stagnujícího studiového umění.
A tak se do Severní Ameriky roku 1965 dostalo naléhavé válečné drama Obchod na korze od zkušenějšího dua Elmara Klose a Jána Kadára, spolupracujícího už po druhé světové válce ve studiích Krátkého filmu. Autoři ambivalentních filmových disputací Smrt si říká Engelchen a Obžalovaný natočili strhující konverzační příběh z válečného Slovenska, kde pod vládou klerofašistů probíhá arizace židovského majetku. „Díky tomu, že se film promítal na mnoha místech po celých Spojených státech, měl větší šanci získat Oscara než ostatní kandidáti. Úspěšný byl také po obchodní stránce. V té době se totiž černobílé filmy stále prodávaly za pevně stanovenou částku a první rok se promítaly v původním znění s anglickými titulky. Teprve poté místní distributor investoval do dabingu,“ vysvětlil tehdejší zámořskou strategii Ladislav Kachlík, ředitel společnosti Československý filmexport.
Obchod na korze se dočkal převážně nadšených recenzí od zahraničních filmových kritiků a byl uveden také na Newyorském filmovém festivalu, kde se představil vedle Formanova Černého Petra. Dotáhl to až na oscarový ceremoniál, což mělo nesmírnou váhu, ačkoli tvůrci si od svodů zlaté sošky udržovali odstup. „Oscar je skutečně zvláštní ocenění,“ nechal se slyšet Kádár. „Na jedné straně v něm hrají roli i vyšší zájmy, na druhé však stále jde o soutěž organizovanou velmi demokratickým způsobem, v níž hlasuje značný počet členů Akademie.“ Snímek na jaře roku 1966 na Oscarech uspěl a americké filmové kritiky přesvědčil, že československá kinematografie stojí za pozornost. Zároveň otevřel dveře dalším tuzemským snímkům, které se následně dostaly na americký trh.
Mezinárodní potenciál českého zázraku
Ostře sledované vlaky
, vůbec první sólový celovečerní projekt tehdy osmadvacetiletého Jiřího Menzela
, vycházely z Hrabalovy útlé a poměrně tragické novely, opírající se o skutečné druhoválečné události. Spisovatel v mládí sám sloužil na železnici, konkrétně byl za války výpravčím ve stanici Kostomlaty nad Labem. K jeho povinnostem tak patřila i péče o takzvané „ostře sledované vlaky“ převážející na frontu bojovou techniku, které se opravdu stávaly oběťmi sabotáže. Filmový Miloš, jehož měl nejprve ztvárnit tehdy obsazovaný Vladimír Pucholt
, se s blížící se prohrou nacistického Německa zajímá spíš o ženy – potřebuje hlavně skoncovat s panictvím, což by mu usnadnilo cestu k půvabné průvodčí Máše. Přednosta stanice, výpravčí Hubička (Josef Somr
) i ostatní zaměstnanci dráhy mají sice ve svých názorech na německé okupanty jasno, vzhledem k přísným trestům se však i oni místo odboje věnují raději všednodenním záležitostem. Film je tedy tragikomedií se závažným pozadím velké historie, do níž se plachý železničář nakonec zapojí.
Snímek s populárním zpěvákem Václavem Neckářem v hlavní roli měl díky válečné tematice mezinárodní komerční potenciál, avšak státu scházely potřebné devizové prostředky na propagaci i zajištění titulků či dabingu. Do hry naštěstí vstoupil vlivný italský producent Carlo Ponti, smluvní partner Československého filmexportu. Pontiho nákupčí Moris Ergas v lednu 1968, více než rok po domácí premiéře, pozval Jiřího Menzela do svého pražského bytu, aby mu oznámil, že Ostře sledované vlaky zamíří za oceán a jejich americký distributor snímek přihlásil do oscarového klání. Režiséra, jenž nedlouho poté upadl v nemilost utuženého režimu, tehdy mnohem víc než možnost získat prestižní cenu zajímala představa návštěvy Západu. Na nominaci ostatně vzpomínal i ve svých pamětech s věcným odstupem: „Získat nominaci na Oscara za nejlepší zahraniční film je zhruba stejně náhodná záležitost jako vyhrát v loterii. Nominovaný film samozřejmě musí stát alespoň za pozornost, ale každý rok vzniká řada dobrých snímků, z nichž si mnohé Oscara také zaslouží. Jen několik z nich má ovšem to štěstí, že se mohou opřít o podporu amerického distributora.“
Československý vyslanec měl nicméně vydlážděnou cestu díky Obchodu na korze, a jak psala Jindřiška Bláhová ve své studii o zahraniční distribuci a recepci Ostře sledovaných vlaků, k oscarovému vítězství významně přispěli také američtí filmoví kritici, kteří pomáhali vytvářet pověst takzvaného „českého filmového zázraku“. Nadšené recenze začaly Menzelův snímek provázet krátce po jeho uvedení na Týdnu československého filmu, který se konal v New Yorku v roce 1967. Kritici často hledali paralely s Obchodem na korze a film z přehlídky odcházel s pověstí nejlepšího uvedeného titulu.
Na začátku roku 1968, přibližně v době vyhlášení oscarových nominací, se naplno rozběhla propagační kampaň v režii Carla Pontiho, kterou osobně podporovali Jiří Menzel i Moris Ergas. Pontimu se podařilo prodávat Ostře sledované vlaky v distribučním balíčku společně s dalšími komerčně atraktivnějšími filmy. Konkurenční snímky v kategorii zahraničních filmů přitom podobné zázemí neměly: některé se do americké distribuce vůbec nedostaly, jiné vstoupily do tamních kin podstatně později než Menzelův film.
Bez Čechoslováků ani ránu
Režisér představil svůj celovečerní debut osobně, za pomoci tlumočníka, nejprve novinářům a poté také publiku v New Yorku, Washingtonu a Los Angeles. Do Hollywoodu se vrátil v dubnu 1968, tentokrát v doprovodu Vlastimila Harnacha, ředitele Filmového studia Barrandov, Jitky Bendové, představitelky hlavní ženské role, a Ladislava Kachtíka. Společně se zúčastnili slavnostního oscarového ceremoniálu, který byl kvůli atentátu na Martina Luthera Kinga Jr. odložen o dva dny. Ostře sledované vlaky z něj vzešly vítězně a pouhé dva dny po udílení cen, tedy 12. dubna 1968, se dočkaly obnovené premiéry také v domácích kinech. „Imperialistická“ cena Akademie bezpochyby přispěla k tomu, že se Menzelův snímek stal komerčně nejúspěšnějším československým filmem druhé poloviny šedesátých let. Ještě před koncem desetiletí byl prodán do zhruba třiceti zemí a předčil i populární díla Miloše Formana, která nominace neproměňovala – favorizovaná tragikomedie Hoří, má panenko roku 1969 prohrála se sovětskou epikou Vojna a mír.
Nepřetržitá přítomnost československé kinematografie na oscarových ochozech v té době nicméně posvětila úžasný rozkvět domácího filmu, jehož kousavé tituly jako Všichni dobří rodáci, Spalovač mrtvol, Případ pro začínajícího kata či Menzelovy Skřivánci na niti byly komunistům po vpádu sovětských vojsk ze srpna 1968 proti srsti. Nejodvážnější (formálně i tematicky) díla putovala do trezoru a konkrétně Menzel se po nucené pauze vracel s méně „závadnými“ komediemi vyjadřujícími vesnický kontrast s hektickou moderní dobou. Na Oscary jej ve druhé polovině 80. let znovu zavedla Svěrákova klasika Vesničko má středisková, na další pozlacený triumf si česká scéna ovšem musela počkat až do roku 1997 – a od té doby čekáme trpělivě na další průjezd muničního vlaku.
Ostře sledované vlaky si můžete ihned pustit na službě Oneplay, potažmo třeba na platformě KVIFF TV.
Zdroje: Filmový přehled, Národní filmový archiv (NFA), České hubičky na vývoz. Distribuce a recepce Ostře sledovaných vlaků v západní Evropě a v USA