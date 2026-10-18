Nová verze Android Auto: Google konečně opravil otravnou chybu mizícího signálu

Kdo v posledních měsících nasedl do auta, připojil telefon a na displeji infotainmentu marně hledal ukazatel síly signálu, ví, o čem je řeč. Ve stavové oblasti Android Auto, kde se běžně zobrazuje čas, stav baterie a síla mobilního signálu, u některých řidičů jednoduše přestala být ikona signálu viditelná. Nešlo přitom nutně o výpadek připojení. Hovory, mobilní data i navigace většinou fungovaly dál. Pohled na displej bez signálových proužků ale mohl vyvolávat dojem, že je telefon offline. Google problém několik měsíců řešil nejprve v beta verzi a nyní se oprava dostává i do stabilní verze 17.8, která se postupně šíří prostřednictvím Google Play.
Co přesně chyba způsobovala
Android Auto má v horní části obrazovky takzvanou stavovou oblast. Ta řidiči na první pohled ukazuje aktuální čas, stav baterie telefonu a sílu mobilního signálu. Chyba, která se podle uživatelských hlášení začala objevovat na jaře 2026, způsobovala, že ikona signálu z této oblasti zmizela. Někdy se tak stalo hned po připojení telefonu, jindy až po několika jízdách. Občas se ikona na chvíli sama vrátila.
Problém se neprojevoval u všech uživatelů a nebyl jednoznačně vázaný na konkrétní model telefonu nebo automobilu. Právě tato nejednotnost mohla komplikovat diagnostiku i hledání spolehlivé opravy.
Proč oprava trvala tak dlouho
Už 18. září 2026 informoval 9to5Google, že hlášení o mizející ikoně se objevují už čtyři až pět měsíců a že beta verze 17.8.1638 začíná problém u některých testerů řešit. Beta program Android Auto byl ale v té době plný a Google nové zájemce nepřijímal. Běžní uživatelé se tak k testované opravě nemohli jednoduše dostat.
Teprve 5. října 2026 9to5Google informoval, že oprava se začíná šířit také mimo beta program. Její distribuce však zpočátku nebyla plošná. Stabilní sestavení 17.8.6638x se na APKMirror objevilo kolem 12. až 13. října 2026. Od prvních hlášení o problému po vydání stabilní opravy tak uplynulo přibližně půl roku.
Proč to trvalo tak dlouho? Google nezveřejnil podrobné technické vysvětlení. Z dostupných informací lze usuzovat, že přerušované projevy chyby, která se objevovala jen u některých kombinací telefonu, auta a verze systému, vyžadovaly důkladnější testování namísto jednoduché jednorázové opravy.
Jak zjistit, jestli máte opravenou verzi
Kontrola zabere jen pár sekund:
- Otevřete Nastavení telefonu → Aplikace → Android Auto.
- Číslo verze najdete v podrobnostech aplikace.
- Hledejte stabilní řadu 17.8.6638x, například verze 17.8.663814 nebo 17.8.663874. Pokud vidíte 17.8.1638, používáte beta verzi.
Pokud vám Obchod Play verzi 17.8 ještě nenabízí, nezbývá než počkat. Google aktualizaci šíří postupně, takže nemusí být dostupná všem současně.
Netrpěliví uživatelé mohou zvážit ruční instalaci z APKMirror, kde lze ověřit podpis balíčků proti originálnímu podpisu Googlu. Android Auto se ale distribuuje jako rozdělený balíček APK, takže instalace může vyžadovat nástroj APKMirror Installer a výběr správné varianty pro konkrétní zařízení. Pro většinu uživatelů je bezpečnější počkat na automatickou aktualizaci z Google Play.
Android Auto vyžaduje kompatibilní telefon s Androidem 9 nebo novějším, přičemž některé funkce mohou mít přísnější požadavky. Samotnou dostupnost verze 17.8 proto nelze obecně podmiňovat až Androidem 11.
Co dělat, když ikona po aktualizaci stále mizí
I po přechodu na verzi 17.8 se může stát, že ikona signálu stále chybí. V takovém případě stojí za to vyzkoušet několik kroků:
- Ověřte, že máte aktuální verzi Android Auto i Služeb Google Play.
- Vymažte mezipaměť Android Auto (Nastavení → Aplikace → Android Auto → Úložiště → Vymazat mezipaměť).
- Restartujte telefon a znovu ho připojte k autu.
- Pokud používáte kabelové připojení, zkuste jiný USB kabel. Vadný kabel může způsobovat také výpadky připojení a další potíže.
Pokud nic z toho nepomůže, můžete chybu nahlásit Googlu prostřednictvím mechanismu zpětné vazby v Android Auto. Postup se může lišit podle verze aplikace a zařízení, proto je vhodné řídit se aktuálními pokyny v oficiální nápovědě.
Google spolu s verzí 17.8 nezveřejnil podrobný seznam změn, takže kromě opravy mizející ikony signálu nelze s jistotou říct, co dalšího se změnilo. Pro řidiče, kteří měsíce sledovali prázdné místo ve stavové oblasti, je ale právě tato oprava tou nejdůležitější novinkou.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík