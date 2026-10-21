Redmi Band 4 přichází: výdrž až tři týdny, ale bez NFC

Redmi Band 4 přichází: výdrž až tři týdny, ale bez NFCPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Redmi Band 4 přichází: výdrž až tři týdny, ale bez NFCZdroj: Dotekomanie.cz
Článek byl publikován 21.10.2026 06:32
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