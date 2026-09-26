SR-71 Blackbird může znovu létat: Legendární letoun zmizel z výstavní plochy NASA

Legendární průzkumný letoun SR-71 Blackbird, který má na kontě rekord pro nejrychlejší sériově vyráběné letadlo s posádkou, se možná chystá na comeback po více než 26 letech od posledního letu.
Exemplář s výrobním číslem 844, který sloužil jako pomník na základně
NASA Armstrong Flight Research Center v Kalifornii, totiž beze stopy zmizel. Souvislost s nedávným vystoupením šéfa NASA Jareda Isaacmana, který na konferenci All-In v Los Angeles ukázal siluetu letounu silně připomínající právě Blackbird, vyvolala mezi odborníky na letectví značný rozruch.
VIDEO SR-71 Blackbird: Letoun, který definoval studenou válku
SR-71 Blackbird vyvinula společnost Lockheed (divize Skunk Works) v šedesátých letech jako průzkumný letoun schopný uniknout
nepřátelské obraně díky extrémní rychlosti a letové výšce. Letoun dosahoval rychlosti přes Mach 3 a byl poháněn motory Pratt & Whitney J58 spalujícími speciální palivo JP-7. Lockheed SR-71B, By USAF / Judson Brohmer – Armstrong Photo Gallery, Public Domain
Celkem bylo postaveno pouze 32 kusů tohoto typu. Po vyřazení z aktivní služby u amerického letectva zůstala NASA posledním provozovatelem strojů tohoto typu, a agentura je využívala pro aeronautický výzkum až do roku 1999.
Letoun 844: Poslední postavený, poslední létající
SR-71 Blackbird s trupovým číslem 844 (původní vojenské sériové číslo 61-7980) má v historii typu zvláštní postavení. Byl posledním vyrobeným SR-71 Blackbird vůbec,a jako poslední z celé flotily Bůackbirdů také naposledy vzlétl, a to v roce 1999.
844 prošel modernizací automatizovaného digitálního řídicího systému letu a sání, který prakticky odstranil problém zhasnutí motorů při vysokých rychlostech, po celou dobu byl uložen
v ideálním prostředí Mohavské pouště, což je pro zachování letounu ideální klima.
Podle satelitních snímků, na které jako první upozornil Steve Trimble z deníku Aviation Week, letoun z výstavní plochy zmizel někdy v čase do 17. května 2026. Podle informací, které Aviation Week získal od svých zdrojů, byl stroj na začátku roku přesunut do hangáru kvůli inspekci.
NASA a záhadná silueta na konferenci All-In
Klíčovým impulzem pro spekulace bylo vystoupení administrátora NASA Jareda Isaacmana na výroční konferenci All-In Summit v Los Angeles. Isaacman zde prezentoval siluetu neznámého letounu s podtitulem „
Rebuilding our X-plane portfolio“ (Obnova naší flotily experimentálních letounů X).
Charakteristický široký tvar siluety vyvolal okamžité srovnání s Blackbirdem. Spoluřečník podcastu All-In Chamath Palihapitiya se na snímek Isaacmana přímo zeptal, zda jde o Blackbird.
Isaacman odpověděl vyhýbavě otázkou „Jste si jistý, že je to Blackbird?“ a odmítl cokoliv dalšího upřesnit, pouze zopakoval, že se NASA „vrací do byznysu rychlého a vysokého létání“.
NASA webu TWZ následně sdělila, že si je vědoma zájmu o SR-71 a jeho historii u agentury, ale k samotnému letounu 844 v tuto chvíli nemá žádné další informace ke sdílení.
SR-71, National Archives and Records Administration – NARA, Public Domain Realita a Isaacmanovy „náznaky“
Obnovení Blackbirdu do letové způsobilosti by znamenalo mimořádně nákladný a
technicky složitý projekt. Podle zdrojů TWZ byla podobná úvaha vznesena už po 11. září 2001 v souvislosti s válkou proti terorismu.
Tehdejší odhad nákladů na
obnovu jednoho letounu se pohyboval mezi 40 a 45 miliony dolarů, a to pouhé dva roky po posledním letu stroje 844. Dnešní náklady by byly pravděpodobně výrazně vyšší.
Zájem šéfa NASA o obnovu flotily experimentálních letounů není nový. Isaacman už při nástupu do funkce loni v prosinci vyzýval k rozšíření aeronautického programu agentury a opakovaně zmiňoval SR-71 i na dalších akcích.
Zásadní komplikací zůstává i palivo.
Motory J58 vyžadují speciální palivo JP-7, které se dnes běžně nevyrábí, což by si vyžádalo obnovení samostatné produkce nebo jiné řešení.
VIDEO Alternativa: Nový stroj inspirovaný Blackbirdem, třeba SR-72
Analytici TWZ upozorňují, že siluetu z All-In Summitu nemusí představovat samotný SR-71, ale zcela nový letoun navazující na jeho koncepci. Taková varianta by mohla využít o sedm desetiletí modernější materiály, avioniku, řídicí systémy i pohonné jednotky. Nelze ani vyloučit, že
podobný demonstrátor už existuje v utajovaném režimu a NASA by k němu mohla získat přístup po odtajnění ze strany Pentagonu.
Společnost Lockheed Martin už v minulosti otevřeně prezentovala koncept
nástupce SR-71 , jehož osud však zůstává nejasný poté, co veřejná komunikace o programu kolem roku 2020 utichla. To ale může naznačovat přesun vývoje do utajeného režimu. označovaný SR-72
Zdroj:
TWZ, Defense Express, Aviation Week Autor/Licence fotografie: SR-71, National Archives and Records Administration – NARA, Public Domain