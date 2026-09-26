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SR-71 Blackbird může znovu létat: Legendární letoun zmizel z výstavní plochy NASA

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Legendární SR-71 Blackbird zmizel z NASA krátce po tajemné prezentaci šéfa agentury na konferenci All-In. Jde o návrat ikonického letounu, nebo nový projekt X-plane?
SR-71 Blackbird může znovu létat: Legendární letoun zmizel z výstavní plochy NASA

SR-71 Blackbird může znovu létat: Legendární letoun zmizel z výstavní plochy NASA

Zdroj: Securitytech
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Securitytech

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