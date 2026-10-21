Nová řada Oppo Find X10 míří do Česka: 200Mpx snímače a cena od 26 990 Kč

Trendem poslední doby je uvedení nějakého modelu v Asii a následně představení skoro stejného zařízení, přičemž se liší zpravidla ve velikosti kapacity baterie. To je i případ novinek série Oppo Find X10.
Jen dva z řady
Minulý měsíc jsme vás informovali o smartphone OPPO Find X10 Pro Max, OPPO Find X10 a OPPO Find X10 E, ale k nám se oficiálně dostávají jen první dva. Poslední zatím není v plánu. I tak nové mobily hlavně lákají na své specifikace, zejména na fotografické schopnosti.
„S řadou Find X10 děláme jeden z našich dosud největších skoků v oblasti mobilního snímání. Od prvního trojitého 200 Mpx fotoaparátu v oboru u modelu Find X10 Pro Max až po procesor LUMO True Image Engine nové generace. Řada Find X10 je navržena tak, aby reprodukovala svět tak, jak ho uživatel vidí, a zachytila každý snímek přesně tak, jak se odehrává,“ doplnil Pete Lau.
Právě OPPO Find X10 Pro Max se chlubí třemi 200MPx snímači na zadní straně. Není to ale jen o megapixelech. Firma uvádí, že díky LUMO True Image Engine dosahují fotky věrnějších barev a celkového podání. Současně se nesnaží celý snímek přepočítat k dokonalosti a zachovává více autentické textury a optické detaily. U modelu Max všechny zadní snímače podporují natáčení videa s rozlišením 4K při 60 fps, 4K při 120 fps a 8K při 30 fps.
Zdroj: Oppo
Některé ale možná více osloví základní model OPPO Find X10, jelikož má menší úhlopříčku. Jen ultraširokoúhlý snímač má 50MPx rozlišení, ale jinak se nabízí poměrně slušná výbava. Pro oba modely je také k dispozici i dodatečný objektiv pro lepší zoom (3,28násobné přiblížení). Oproti asijským sourozencům mají ale o 850 mAh menší kapacitu baterie, tedy nabízí se 7150 mAh. I tak se jedná o velkou porci energie, což potěší nejednoho zájemce.
Zdroj: Oppo
Na českém trhu startují předobjednávky již dnes, tedy 21. října v 17:00 v oficiálním e-shopu společnosti Oppo. Současně si Oppo přichystalo zaváděcí akci:
OPPO Find X10 12/256 akční cena: 26 990 Kč běžná cena: 31 990 Kč OPPO Find X10 12/512 akční cena: 30 990 Kč běžná cena: 36 990 Kč OPPO Find X10 Pro Max 12/512 akční cena: 38 990 Kč běžná cena: 44 990 Kč Specifikace OPPO Find X10 displej: 6,59 palců, LTPO AMOLED, 2768 × 1272 pixelů (20:9, 462 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 0,99mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Low Blue Light, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care procesor: MediaTek Dimensity 9600M (TSMC 3nm) RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps) úložiště: 256/512 GB UFS 4.1 Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních) Dual SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPE, 1/1,4″, 23 mm, f/1,6, OIS, Hasselblad, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture) 50 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 15 mm, f/2,0, AF, 4K při 60 fps) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 65 mm, f/2,6, OIS, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps) 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4) přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF) IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům) 3D ultrasonická čtečka otisků prstů 3 mikrofony, X-Axis haptický motor Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1) rozměry a hmotnost: 156,51 × 74,29 × 8,35 mm, 210 gramů baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení Specifikace OPPO Find X10 Pro Max displej: 6,78 palců, LTPO AMOLED, 2772 × 1272 pixelů (20:9, 450 ppi), 1-120 Hz (až 144 Hz ve vybraných hrách), jas 1 až 800 nitů (typický) / 2000 nitů (HBM) / až 3600 nitů (Peak HDR), 3840Hz PWM stmívání (pod 70 nitů) / DC stmívání (nad 70 nitů), 10-bit, BT.2020, HDR Dolby Vision, 1,15mm symetrické rámečky, Crystal Guard Glass, Splash Touch, TÜV Rheinland Intelligent Eye Care procesor: MediaTek Dimensity 9600 Pro (TSMC 2nm) RAM: 12 GB LPDDR5X (9600 Mbps) úložiště: 512 GB UFS 4.1 Operační systém: Android 17, ColorOS 17 (5 let regulérních aktualizací, 6 let bezpečnostních) Dual SIM Foťáky: zadní: 200 Mpx (hlavní, Samsung ISOCELL HPC, 1/1,3″, 24 mm, f/1,5, OIS, DeepPix, Hasselblad Ultra HDR, dynamický rozsah až 17 stop, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps, Dolby Vision, O-Log2, Open Gate Capture) 200 Mpx (ultraširokoúhlý, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 13 mm, 124°, f/2,2, AF, ostření od 4 cm, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps) 200 Mpx (periskopický teleobjektiv, Samsung ISOCELL HP5, 1/1,56″, 70 mm, f/2,1, OIS, ostření od 10 cm, podpora telekonvertoru 3,28x, 8K při 30 fps, 4K při 60/120 fps) 3,2 Mpx (True Color kamera, 24kanálový multispektrální BSI senzor, 95° FOV, f/2,4) přední: 50 Mpx (Samsung ISOCELL JN5, 1/2,75″, 18 mm, 100° FOV, f/2,0, AF) IP66 + IP68 + IP69, SGS 5 hvězdiček (odolnost proti pádům) 3D ultrasonická čtečka otisků prstů 4 mikrofony, X-Axis haptický motor Konektivita: 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.2, NFC, USB-C (USB 3.2 Gen 1) rozměry a hmotnost: 161,32 × 76,57 × 8,40 mm, 228 gramů (Titanium Grey) / 226 gramů (Luna White) baterie a nabíjení: 7150 mAh (OPPO Silicon-Carbon), 80W drátové (SUPERVOOC), až 55W USB-PD, 50W bezdrátové (AIRVOOC), reverzní drátové a bezdrátové nabíjení Zdroj: Tisková zpráva