Fanoušci The Last of Us se báli nejhoršího. Nová fotka z natáčení 3. řady ale naznačuje návrat oblíbené postavy
Baví vás články Centrum.cz?
Vídejte je na Googlu častěji.
Fanoušci The Last of Us se báli nejhoršího. Nová fotka z natáčení 3. řady ale naznačuje návrat oblíbené postavy
Článek byl publikován 20.11.2026 11:52
Prosinec 1989, Polsko slaví pád komunismu a Sejm schvaluje amnestii. Recidivistů se ale netýká a za zdmi...
Hvězda seriálu Ženatý se závazky Christina Applegate, kterou si diváci zamilovali jako Kelly Bundovou,...
Češi chtějí zpátky léto a krásný čas dovolených. Dokazuje to úspěch letní komedie Dovolená v Českém ráji...
Pod ulicemi Curychu leží bankovní trezor a kolem něj se rozehraje hra na kočku a myš napříč Evropou. Apple...
Netflixer.cz je jako tvůj kamarád, který vždycky ví, co si večer pustit – a ještě ti k tomu řekne, proč by tě to mělo bavit (nebo proč radši utéct jinam). Web se zaměřuje na filmy, seriály a dokumenty z produkce Netflixu, ale nezůstává jen u anotací – přidává kontext, hodnocení, zákulisní...Všechny články tohoto autora →
- Kvíz: Znáte nezapomenutelné role Josefa Kemra? Tady si mladší ročníky nejspíš neškrtnou
- Zatímco Polsko slavilo svobodu, ve věznicích tekla krev. Netflix chystá drsné drama podle skutečných událostí
- Pět let bojovala s nemocí, kterou vůbec neměla. Hvězda Ženatého se závazky promluvila o nečekaném zjištění lékařů
- Nová česká komedie dobyla Oneplay. Překvapí drsným zvratem a dost se odklání od běžného tuzemského mainstreamu