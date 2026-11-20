Herečka
Christina Applegate, kterou proslavila role poněkud natvrdlé Kelly Bundové v kultovním sitcomu Ženatý se závazky, zažívá v současné době těžké chvíle. Od roku 2021 s fanoušky otevřeně sdílela svůj boj s roztroušenou sklerózou, což je chronické autoimunitní onemocnění, které se v mnoha případech obtížně diagnostikuje. V tom je právě kámen úrazu, neboť i herečka si před časem vyslechla od své lékařky zcela nečekané sdělení.
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Její neuroložka jí prozradila, že jí byla stanovena chybná diagnóza a touto autoimunitní chorobou nakonec netrpí. Celých pět let se tedy léčila
na nemoc, kterou ve skutečnosti neměla. Je ale tato zpráva pro herečku výhrou? Vůbec ne. „Jsem zase na začátku a nevím, co se mnou je,“ řekla Applegate v podcastu MeSsy, který moderuje spolu s herečkou a zpěvačkou Jamie-Lynn Sigler, známou ze seriálu Rodina Sopránů. O Sigler je známo, že má roztroušenou sklerózu od svých 20 let a společná nemoc ji s Christinou sblížila. Nyní je ale všechno jinak. Nejistota člověku optimismu nepřidá a Applegate má pocit, že zklamala všechny lidi s roztroušenou sklerózou, jejichž práv se roky zastávala.
Herečka má i přes nesprávnou diagnózu stále všechny příznaky roztroušené sklerózy.
„Pořád musím používat invalidní vozík, když jdu k lékaři. Nedokážu dojít z auta do ordinace,“ přiznala. Ostatně i na začátku tohoto roku při propagaci své autobiografie You with the Sad Eyes v podcastu otevřeně rozmlouvala o nepříjemných symptomech, které ji donutily nosit plenky a sjíždět po schodech po zadku. Více si budou moci fanoušci přečíst ve zmíněné knize, která pod názvem Ty, se smutnýma očima vyjde tento měsíc i v českém překladu. Foto: photoworksmedia (Brandon Parry) via Depositphotos Foto: Columbia Pictures Television Foto: Saeed Adyani / © 2021 Netflix, Inc. Foto: Netflix Foto: Saeed Adyani / Netflix Foto: Saeed Adyani / Netflix
Když se vrátíme k chybné diagnóze, Applegate
uvedla, že před několika lety chtěla její lékařka náhle ukončit léčbu infuzemi a sledovat, jak na to zareagují její B-buňky. Po ukončení léčby se počet buněk nezvýšil ani nesnížil, což vedlo k dalšímu přezkoumání její diagnózy. Výsledek herečka již zná, nicméně zároveň čelí záhadné nemoci, která jí komplikuje život. „Vůbec jsem z toho neměla radost. Všichni ostatní byli tak šťastní,“ řekla s tím, že se lékaři budou nyní snažit zjistit, co se s jejím tělem od roku 2021 děje.
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Jak to vypadá s hereččinou kariérou? Během natáčení úspěšné série
Smrt nás spojí (Dead To Me) pro Netflix Applegate používala invalidní vozík a scénář seriálu byl upraven tak, aby zohledňoval její zdravotní stav. V roce 2023 pak herečka vyjádřila obavu, že její nemoc ji pravděpodobně přiměje vzdát se herectví.
Nemilosrdným ranám osudu je však odhodlaná vzdorovat.
„Mohu se ale věnovat dabingu, protože musím zabezpečit svou rodinu a udržet svůj mozek v chodu,“ řekla tehdy. Jelikož v minulosti porazila i rakovinu prsu, její věrní fanoušci ji vnímají jako silnou ženu, která je hodna jejich obdivu. Určitě nejsou sami, kdo si čas od času pustí Ženatý se závazky a nostalgicky se usmívá nad naivitou přitažlivé, leč hloupoučké Kelly Bundové. Zdroj: APnews, CBS News, Podcast MeSsy, Sky News, Databáze knih