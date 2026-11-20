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Desátá epizoda hry Zrádci připravila o místo na hradě Křivoklát hned dva hráče najednou. Zdislava Pokorná zvaná Zdíša vypadla po vraždě, krátce nato pak spoluhráči u kulatého stolu poslali do vyhnanství i jejího vraha Tomáše Ouhela. Pokorná po odchodu otevřeně prohlásila, že vydírání od Annelie Herz by na rozdíl od Tomáše odmítla. Ten si přitom svou jedinou vraždu v roli Zrádce naplno užil. Konec trojice na hradě Křivoklát
V desátém díle se definitivně rozpadla trojice Dáša, Petr a Zdíša. Po předchozím vyřazení obchodního zástupce Petra Kadlece a spisovatelky Dagmar „Digmy“ Čechové musela hru opustit i Zdislava Pokorná, na rozdíl od nich ale neprohrála hlasování u kulatého stolu, její cestu zastavila vražda.
Zdíša přitom během svého působení na hradě předvedla jeden z výrazných tahů, když odhalila, že Barnabáš Jurič a Štefan Rehák tvoří pár. S vlastním výkonem tak odcházela spokojená. „Jsem hrdá na to, že přestože jsme měli málo času, tak si myslím, že některé kroky jsem udělala dobře, vycítila nějaké věci, o kterých třeba řada lidí ani neví, a myslím si, že to nebyla chyba za chybou,“ řekla pro Primu Pokorná.
Vydírání od Herz by Pokorná odmítla
Hra se v desáté epizodě přelomila ve chvíli, kdy Annelie po odchodu Dáši sáhla k vydírání a přiměla Tomášepřidat se na stranu Zrádců. Tomáš nabídku přijal, Zdislava ale po vyřazení přiznala, že takovému tlaku by neustoupila.
Sama se podobného scénáře obávala už během natáčení a měla předem jasno, jak by se zachovala. „Bála jsem se, že budu vydíraná. Myslím si, že nad tím Annelie mohla přemýšlet, že by do toho šla, ale já bych to nepřijala, takže bych zemřela a ona by vydírala dál,“ dodala Pokorná.
Ouhel si jedinou vraždu užil
Také Tomáš Ouhel se v desáté epizodě s hradem Křivoklát rozloučil, když ho spoluhráči po napínavém hlasování poslali do vyhnanství. V roli Zrádce tak strávil jen krátký čas, přesto si vyzkoušel obě strany hry a podle svých slov rozhodně nelitoval. „Myslím, že jsem jako Zrádce vraždil solidně a bezcitně, ale asi jsem spíš slušňák. Jsem velmi rád, že jsem si mohl zahrát obě role, tu druhou jsem si sice mohl zahrát dýl, ale roli Věrného jsem si zahrál dlouho a hrozně jsem si to užil,“ řekl Ouhel.
Svou první a zároveň poslední vraždu v roli Zrádce mířil právě na Zdíšu a zpětně netajil, že mu ten okamžik udělal radost. „Vraždu Zdíši jsem si nesmírně užil. Napsat její jméno a představit si, jak si to ona přečte, tak ve mně byla chvilku ta ruka Zrádce. Možná kdybych dneska odpravil Annelie u kulatého stolu, tak bych během zítřka do role Zrádce vplul. Trochu mě to mrzí, ale i tak si myslím, že jsem tady zahrál docela dobrou hru,“ dodal.
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