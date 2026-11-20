Když se před kamerami setkají Bolek Polívka, Miroslav Donutil a Pavel Zedníček, diváci mohou sledovat nejen zkušené herce, ale také muže, kteří se znají dlouhá desetiletí. Jejich společná minulost sahá až do školních let, kdy se teprve připravovali na budoucí umělecké povolání. Právě na toto období Polívka zavzpomínal při příležitosti uvedení nového seriálu Muži v letu.
V připravovaném projektu se trojice znovu potkává před kamerou. Polívka ztvárňuje postavu statkáře a pilota Josefa, jehož příběh je propojený s postavami dalších dvou hereckých kolegů. Společná práce tak pro všechny znamená také návrat ke vztahům, které vznikaly ještě před začátkem jejich profesionálních kariér.
Donutil a Zedníček byli o dva ročníky níž
Polívka při vzpomínání na studentská léta připomněl, že Donutil a Zedníček byli na škole o dva ročníky níže. Mezi studenty tehdy podle jeho líčení fungovala určitá neformální hierarchie, kterou starší ročníky dokázaly využít ve svůj prospěch.
Mladší kolegové se prý během společných setkání starali o nejrůznější drobnosti. Když se například konal studentský večírek, starší studenti někdy očekávali, že jim mladší přinesou pivo nebo se postarají o obsluhu. Polívka dnes na podobné situace vzpomíná s humorem a bere je jako součást tehdejšího studentského života.
Nešlo přitom o žádnou profesionální spolupráci, ale o neformální prostředí mladých lidí, kteří postupně poznávali nejen divadelní řemeslo, ale také jeden druhého. Právě podobná setkání podle Polívkových slov přispěla k tomu, že se s budoucími kolegy začal blíže přátelit.
Polívka vzpomíná i na pedagogy
Herec zároveň přiznal, že jeho vlastní studium nebylo vždy jednoduché. V kolektivu si podle svých slov ne vždy rozuměl se všemi spolužáky a některé situace mohly být komplikované. Přesto na toto období nevzpomíná ve zlém.
Důležitou roli podle něj sehráli především pedagogové, které během studia poznal. Oceňoval jejich kvality i způsob, jakým dokázali mladé studenty vést. Školní léta tak v jeho vzpomínkách nejsou spojená pouze s večírky a veselými příhodami, ale také s lidmi, kteří ovlivnili jeho další směřování.
Dnes už mají všichni tři herci za sebou rozsáhlé kariéry a jejich jména dobře znají diváci několika generací. O to zajímavější jsou historky z doby, kdy ještě nikdo netušil, jak významné postavení v českém hereckém prostředí jednou získají.
Nový seriál Muži v letu tak nabízí nejen jejich další společnou spolupráci, ale také příležitost připomenout si dlouholeté přátelství, které přežilo několik desetiletí.
extra.cz