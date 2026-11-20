Zpráva přišla z Bosny 19. listopadu a míří k nadcházejícímu zimnímu přestupovému období v lednu 2027. Podle
SportSport.ba má TSG Hoffenheim pětadvacetiletého reprezentanta Bosny a Hercegoviny na radaru a vyhodnocuje jeho výkony. Ke kontaktu ani k jednání ale podle stejného zdroje zatím nedošlo. Plzeň tak na Memiče nabídku nedostala, jen ho sleduje jeden z bundesligových klubů. I to stačí k nervozitě, protože jde o hráče, který letos nese plzeňskou ofenzivu víc než kdokoli jiný. A Viktoria s ním zároveň drží v ruce silné karty. Zatím radar, ne nabídka
Bosenský server informaci opírá o „neoficiální poznatky“. Hoffenheim podle něj sleduje Memičův vývoj i jeho viditelnost v evropských pohárech. Skautský zájem a přestup od sebe ale dělí ještě dlouhá cesta. Bundesligové kluby takto monitorují desítky hráčů a jen zlomek z nich nakonec podepíše.
Memič už podobné kolečko zažil. V minulosti ho média spojovala s Ajaxem, Dinamem Záhřeb i Panathinaikosem. Ani jeden z těch přesunů se neuskutečnil. Hoffenheim je ovšem jiný případ: s Plzní už jednou obchodoval a ví, co od ní může dostat.
Čísla, která dělají z Memiče klenot
Rodák ze Sarajeva přišel do Plzně z Karviné na konci roku 2024. Za podzim tehdy nasbíral v 19 ligových zápasech 7 gólů a 3 asistence. Viktoria ho proto chtěla rychle uvázat. V lednu 2026 s ním prodloužila smlouvu do roku 2029 a sportovní ředitel Martin Vozábal ho v oficiálním
oznámení klubu označil za klíčového hráče.
Letošní sezona mu dává za pravdu. Memič je univerzál pro pravou stranu, hraje v záloze i na křídle a datové služby ho evidují i na postu pravého beka. V lize podle statistik FotMobu nasbíral za 1 030 minut tato čísla:
Ukazatel Memić Pořadí v Plzni Góly 4 bez údaje Asistence 6 1. Góly + asistence 10 1. Vytvořené šance 23 bez údaje Velké vytvořené šance 4 bez údaje Průměrné hodnocení 7,45 1.
Náskok na spoluhráče je výrazný. Kabongo i Hrošovský mají shodně po pěti gólových příspěvcích, tedy polovinu toho, co Memić.
Srovnání s Hoffenheimem je zajímavé, i když se hraje v jiné soutěži. V bundeslize dali nejlepší střelci Hoffenheimu Adam Daghim, Adam Hložek a Alexander Prass zatím po dvou gólech. V součtu gólů a asistencí vedou Bambasé Conté a Daghim se čtyřmi body, Hložek má tři. Česká liga není bundesliga a čísla se nedají srovnávat jedna ku jedné. Přesto je jasné, proč si Memiče v Sinsheimu zapsali.
Cesta z Plzně do Hoffenheimu už je vyšlapaná
V srpnu 2024 zamířil z Plzně do Hoffenheimu stoper Robin Hranáč. Kluby částku nezveřejnily.
ČT sport podle odhadu Transfermarktu uváděl zhruba 200 milionů korun, jiné zdroje mluvily až o 250 milionech. O jedenáct let dřív odešel z Viktorie do bundesligy Vladimír Darida, Freiburg za něj podle UEFA zaplatil kolem 100 milionů korun.
Pokud by se zájem změnil v přestup, Memič by v Hoffenheimu našel silnou českou stopu. Podle soupisky pro Evropskou ligu 2026/27 v kádru figurují obránci Vladimír Coufal a Hranáč a útočník Hložek. Coufal v ligových datech FotMobu vede klub v asistencích a vytvořených šancích. Hložek patří k hráčům s nejvyšší hodnotou očekávaných gólů. Bosenský křídelník by tak na pravé straně mohl spolupracovat právě s Coufalem, který sám pochází z Plzeňska.
Smlouva do roku 2029 dává Plzni silné karty
Viktorii nic netlačí. Kontrakt platí ještě dva a půl roku, takže se nemusí bát odchodu zadarmo ani nějakého výprodeje. Datové portály odhadují Memičovu tržní hodnotu na 110 až 150 milionů korun. Žádný zdroj ale neuvádí, kolik by Plzeň chtěla, ani kolik by byl Hoffenheim ochoten dát. Podle nás by se ovšem případné jednání nezačínalo u odhadů z databází. Kupec by platil i za jistotu, že hráče získá na několik let, a právě dlouhá smlouva je hlavním důvodem, proč může Plzeň požadovat víc. Hranáčova cenovka je v tomhle smyslu přirozený orientační bod.
Peníze jsou ale jen jedna strana. Plzeň je podle aktuální tabulky po 14 kolech osmá s 20 body a na vedoucí Slavii ztrácí 14 bodů. Pokud chce dotáhnout čelo, potřebuje gólové příspěvky, a ty v kádru nejspolehlivěji dodává Memič. V Evropské lize Viktoria po čtyřech kolech ligové fáze bojuje o postup a čekají ji Benfica, Bournemouth, Real Sociedad a Jagiellonia.
Veřejně známý plán náhrady neexistuje. Podle kádru by roli na pravé straně museli převzít Tomáš Ladra, Denis Višinský nebo Cheick Souaré, případně by trenér musel upravit rozestavení. Deset gólových příspěvků a 23 vytvořených šancí by ale nejspíš nenahradil jeden hráč. Výpadek by se rozkládal mezi několik lidí.
Memič se k zájmu Hoffenheimu zatím nevyjádřil. Hoffenheim na naše zaslané otázky ohledně případného angažmá hráče doposud nenašel prostor odpovědět. Poslední známý postoj zazněl při podpisu smlouvy v lednu: řekl, že je v Plzni šťastný, chtěl tu hrát velké zápasy a díky tomu se dostal do reprezentace.
Na lednový zápas s evropskou elitou se Memič zatím chystá v plzeňském dresu. Bosenská zpráva ale ukázala, že jeho čísla už sledují i za hranicemi. Plzeň teď musí rozhodnout, za jakou cenu by ho pustila.
Zdroj:
SportyŽivě
Autor:
Radek Bardouzl