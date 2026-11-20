Škola hada, FOTO: Seasonal Film Corporation / distr. AMC Škola hada, FOTO: Seasonal Film Corporation / distr. AMC Škola hada, FOTO: Seasonal Film Corporation / distr. AMC Škola hada, FOTO: Seasonal Film Corporation / distr. AMC Škola hada, FOTO: Seasonal Film Corporation / distr. AMC Škola hada, FOTO: Seasonal Film Corporation / distr. AMC
Akční komedie Škola hada z roku 1978 se točila za cenu skutečné krve. Při jednom z kopů totiž soupeř Jackiemu Chanovi vyrazil přední zub a při šermu mu čepel meče rozřízla paži. K hlavní roli se přitom dostal až ve chvíli, kdy vyhlédnutého kandidáta neuvolnilo jeho studio. Ve filmu navíc znějí bez svolení vypůjčené západní melodie, kvůli nimž musela později vzniknout nová hudba. Vykopnutý zub těsně po osudné hlášce
Sirotek Chien Fu (
) uklízí ve škole kung-fu, kde si z něj učitelé i studenti udělali cvičný terč. Vše se změní, když dá jídlo a přístřeší starému žebrákovi Paiovi (Siu-tien Yuen), z něhož se vyklube jeden z posledních mistrů hadího stylu na útěku před klanem Orlího spáru. Jackie Chan
Právě při finálním souboji s vůdcem klanu Lordem Sheng Kuanem (Jang-Lee Hwang) to Chan schytal naplno, protože soupeř mu tvrdým kopem vyrazil jeden ze dvou předních zubů. Celý moment působí zpětně skoro ironicky, v anglickém dabingu mu totiž Hwang těsně předtím vmetl:
„Ty drzý blázne! Teď si vezmu tvé zuby!“ Chien Fu mu odsekl: „Vezmeš si mé zuby? Tak to uvidíme!“ O vteřinu později už byl zub opravdu pryč, a tak je po zbytek finále mezera v jeho úsměvu nepřehlédnutelná.
Nebyl to jediný bolestivý zážitek, při šermu mu totiž meč náhodou rozřízl paži. Chan však bojoval dál a přesně tento záběr tvůrci ve filmu nechali. Pozorní diváci si následků zranění všimnou i v předposledním souboji, kdy Chan ze země odkopne Roye Horana a vyskočí do postoje. Na pravém předloktí mu totiž prosvítá čtvercová tělová náplast zakrývající ránu, a hned vzápětí, když udeří ke kameře, už z ní teče krev.
Roli získal až po zásahu šéfa studia
K hlavní postavě se Chan dostal až na druhý pokus, protože Chien Fua měl původně hrát Fu Sheng. Šéf studia Shaw Brothers Run Run Shaw ho však odmítl uvolnit, a tak volba padla na Chana. Pro Woo-pinga Yuena šlo o režijní debut a do klíčové role žebráka Paie obsadil vlastního tátu, Siu-tien Yuena.
Právě zde si Siu-tien Yuen poprvé vyzkoušel polohu potulného výstředního mistra bojových umění, a tak si ji zopakoval ještě téhož roku v komedii Mistrův syn. V ní se ostatně sešla skoro stejná parta, vedle Chana a Siu-tien Yuena nechyběli ani Dean Shek jako nemotorný pomocný učitel a Hwang jako finální protivník.
Scéna s kobrou narazila na britské cenzory
Velké pozdvižení vyvolal souboj kočky s kobrou, který v několika zemích vystřihli kvůli obavám z týrání zvířat. Ve Velké Británii scéna neprošla, protože porušovala tamní zákon na ochranu zvířat ve filmu z roku 1937.
V této pasáži je navíc vidět nepříjemný detail. Když kočka vybíhá zpoza dřevěného žebříku, je k ní přivázaný provázek, který se napne pokaždé, když se pokusí utéct, což podle diváků zřejmě vysvětluje, proč před hadem neprchla. V pravém dolním rohu obrazu je pak občas vidět i druhá kobra, kterou tvůrci v boji nepoužili.
Nepovolená hudba ze Západu
Původní hudbu složil Chou Fu-liang, tvůrci si ale bez uvedení v titulcích vypůjčili řadu západních skladeb. Ve filmu tak zní Oxygène (Part 2) od Jeana-Michela Jarra, dvakrát Magic Fly skupiny Space včetně úvodních titulků, motiv Johna Barryho z bondovky Žiješ jenom dvakrát i závěr skladby The Last Battle od Johna Williamse z prvních Hvězdných válek z roku 1977, který se opakuje nejméně čtyřikrát. Když proto producent Serafim Karalexis v 80. letech získal práva pro americkou distribuci pod názvem The Eagle’s Shadow, musel kvůli autorským právům nechat složit novou hudbu, přidal úvodní komentář a vyměnil titulky.
Snímek zanechal stopu i daleko za hranicemi Asie.
ho řadí mezi své oblíbené kung-fu filmy a tréninkové pasáže s vajíčky a miskou s vodou zase zkopírovali tvůrci hry Tekken 3 z roku 1997 pro PlayStation v závěrečné animaci postavy Leie Wulonga. Quentin Tarantino Chyby podle pozorných diváků
Pozorní diváci u obrazovek odhalili i pár přešlapů. Při souboji s ruským soupeřem se jeho meč celou dobu viditelně viklá a ohýbá, a tentýž protivník odřízne Chien Fuovi podrážku boty, jenže v dalším střetu má hrdina obě boty neporušené. Při tréninku, kdy má po vzoru hada vybírat vejce z hnízda, se zase Chanovi nepovede jedno z nich položit do staříkova košíku, oba herci však nevypadnou z role a scénu bez zaváhání dohrají.
Akční komedii Škola hada vysílá stanice AMC 20. listopadu v 11:45 a v repríze 23. listopadu v 6:00.
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. ZDE Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií ( csfd, imdb).