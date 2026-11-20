Od rekordní zakázky k pilotní sérii
Zahájení se účastnili zástupci státních ministerstev, norského a německého ministerstva obrany, průmyslu a bundeswehru.
Projekt se rozběhl v červnu 2024. Firmy na něj nestavěly novou továrnu, ale přestavěly existující výrobní halu o ploše zhruba 7 000 metrů čtverečních. Pilotní série se rozjela v říjnu 2026. Investice se pohybuje ve středních desítkách milionů eur.
Linka pokrývá celý postup od tváření přes svařování, obrábění a povrchovou úpravu až po zkoušky. Jejím jádrem jsou dva nové kovací lisy. Moderní systémy sledovatelnosti mají zajistit úplnou dokumentaci kvality napříč celým výrobním řetězcem.
Objednávka z roku 2024 je největší zakázkou na dělostřeleckou munici v historii Diehl Defence. Díky rámcovým smlouvám mohou Německo i další partnerské státy odebírat náboje DiNa 155 mm a také komponenty, z nichž lze sestavit kompletní munici.
Tři firmy, jasně rozdělené role
Diehl Metall vyrábí těla granátů v celém hodnotovém řetězci a vkládá do projektu zkušenosti s kováním, materiálovými technologiemi a sériovou výrobou. Diehl Defence určuje požadavky na kvalitu, funkčnost a systémovou integraci a hotová těla zapracovává do navazující výroby munice. Nammo dodává technologie a výrobní know-how. Diehl a Nammo spolupracují od roku 2019 ve sdružení ARGE DiNa (Arbeitsgemeinschaft Diehl-Nammo, pracovní společenství Diehl-Nammo), které se zaměřuje na německý trh.
„Tento projekt stojí na spolupráci našich společností,“ řekl generální ředitel Diehl Defence Helmut Rauch. Podle něj rozhoduje koordinovaná souhra všech partnerů v celém procesním řetězci.
„Aby Evropa získala obranné schopnosti, které potřebuje, musí mít silnou obrannou průmyslovou základnu,“ uvedl prezident a generální ředitel Nammo AS Morten Brandtzæg.
Nová práce pro stávající zaměstnance
Nová výroba dává v Röthenbachu perspektivu většině zaměstnanců, kteří dosud pracovali na výrobě synchronizačních kroužků. Firma je zaškoluje pro nové pozice a doplňuje je dalšími kvalifikovanými odborníky. Dosavadní výrobní kapacity přitom fungují dál.
„Průmyslovou proměnu utváříme tak, že stavíme na svých silných stránkách a zároveň razíme nové cesty,“ řekl Alexander Diehl, generální ředitel Diehl Metal Forgings (Diehl Metall).
Podle firem tak v Německu vzniká další kapacita pro výrobky důležité pro obranu. Linka má posílit evropskou obrannou průmyslovou základnu a jistotu dodávek pro Bundeswehr i spojence v NATO.