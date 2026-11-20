Prvorepubliková komedie Barbora řádí z roku 1935 pobavila diváky záměnou tanečnice Boby za obchod s luštěninami, do pražských kin ale šla s označením mládeži nepřístupné. Štáb režiséra Miroslava Cikána přitom zvládl celé ateliérové natáčení na Barrandově za pouhých šestnáct dní. O deset let později však veselohru zastavila poválečná cenzura a do kin už ji znovu nepustila.
Boby, nebo boby?
Majitelka husí farmy v Brousilově Barbora Čápová (Antonie Nedošinská) hledá pro dceru Helenu (Helena Bušová) ženicha na inzerát a z celé bedny odpovědí vybere zadluženého Pavla Stehlíka (František Paul). Když si její muž Vojtěch Čáp (Theodor Pištěk) vyrazí se zetěm do Prahy, najde Barbora v jeho zápisníku slovo „Boby“ s pětimístným číslem a myslí si, že manžel vydělal na luštěninách, jenže jde o tanečnici Boby (Ela Šárková) a její telefon. V domnění, že rodina zbohatla, začne velkoryse vylepšovat domácnost a nehledí na korunu.
Komedie staví na Antonii Nedošinské a Theodoru Pištěkovi jako věčných filmových manželích třicátých let. Výrazně jim sekunduje Jindřich Plachta v roli krejčího Ludvíka Mráze, který přijede vymáhat dluh za Stehlíkův oblek, v Barboře pozná svou dávnou partnerku z ochotnického divadla a společně s ní vyrazí za manželem do Prahy. V malé roli akvizitéra se ve filmu mihl i František Filipovský. V barrandovských ateliérech se točilo od 4. do 19. února 1935.
Stopka od poválečné cenzury
Premiéru měla Barbora řádí 12. dubna 1935 s označením nepřístupný mládeži, přesto běžela v pražském kině Hollywood dva týdny a ve Světozoru dokonce tři týdny. Za protektorátu se snímek hrál i pod souběžným německým názvem Barbara rast. Krátce po válce, 18. května 1945, film vyřadili z distribuce a v říjnu 1945 ho cenzura do kin znovu neschválila.
Autentická Matějská pouť
Filmaři nezůstali jen v kulisách a do komedie zařadili také původní dobové záběry z pražské Matějské pouti, která se tehdy konala ještě v Dejvicích, dlouho předtím, než se v roce 1963 přestěhovala na Výstaviště. Pozorní diváci si ve snímku všímají i dalších dobových detailů: v obraze se objeví Pražský hrad, Karlův most, po kterém v té době ještě normálně přejíždí auto, a na farmářském náklaďáku bije do očí americká značka Chevrolet Truck.
Duet Nedošinské s Pištěkem
Výrazný prostor v komedii dostala hudba skladatele Josefa Kumoka i samotné pěvecké výstupy. Ve scéně odehrávající se v pražském varieté vystoupil zpěvák R. A. Dvorský se skupinou Melody Boys a zazpíval píseň „Má krásná seňorito“, která patřila k šlágrům tehdejší sezóny. Za mikrofon se postavili i hlavní představitelé: Nedošinská s Pištěkem ve filmu společně nazpívali manželský duet „V dál když prchne mládí“.
Hlášky kolem sňatku na inzerát
Jednoduchá veselohra stojí na rychlých gagech a hláškách, které baví i po více než devadesáti letech. V jedné ze scén zazní úderná objednávka: „Pane vrchní, jeden spálený řízek a nedovařený brambory! Já se tady chci cejtit jako doma.“ Stejně pobaví i poznámka: „Já si hned myslel, že jste nějaká umělkyně. Spolykat pět koblih na posezení je umění.“
Řada výměn replik se točí přímo kolem hledání ženicha přes noviny. Při čtení vybraného dopisu zazní obdivná slova: „Jaký má pěkný rukopis…“ Na námitku „Vždyť je to psané na stroji!“ přiletí pohotová odpověď: „Ať! Ale krasopisně.“ Podobně skončí rodinná debata o tom, jestli se vůbec vyplatí vdávat na inzerát. „To je rámusu! Maminka se taky vdala z inzerátu, a jak je spokojená!“ zazní argument, na který vzápětí padne replika: „No jó, když ale maminka si vzala tatínka, ale ty bys dostala úplně cizího člověka.“
Diplom za vzorné manželství
Když se všichni aktéři nakonec sejdou v pražském varieté, strhne se divoká honička a rozlícená Barbora slibuje nevěrnému manželovi pomstu. Závěr komedie ale situaci obrátí naruby. Po návratu domů do Brousilova se Čápovi musí usmířit, protože dostávají diplom za nejvzornější manželství v okolí.
Komedii Barbora řádí vysílá Televize Seznam 20. listopadu ve 12:10 a v repríze 22. listopadu v 18:25.
Další filmové a seriálové zajímavosti si můžete přečíst ZDE.
Zdroj informací: autorské zpracování redakce Vtelce.cz na základě veřejně dostupných informací z médií (csfd, filmovyprehled).