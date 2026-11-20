Česká komedie
Dovolená v Českém ráji režiséra Adama Kolomana Rybanského dorazila na Oneplay a okamžitě se setkala s úspěchem. S přehledem dobyla TOP 10 filmů týdne a divákům vylepšila sychravé podzimní počasí slunnými letními dny.
Film sice vidělo v kinech pouze
40 tisíc diváků, přesto nejde o vyložený propadák vhodný leda tak k žehlení. Na kempování a táboření zavzpomíná rád každý Čech. Pečlivě zvolené lokace navíc připomenou časy, kdy se letní dovolená nemusela odehrávat u moře, aby stála za to. Na ČSFD má film sice jen podprůměrné hodnocení 48 %, ale i tak se dočkal několika příznivých recenzí.
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„Dovolená v Českém ráji zprvu vypadá jen jako další tuzemská komedie zalidněná lehce směšnými figurkami, jakkoli už od počátku drží pozornost uštěpačný pohled na Tomáše Jeřábka a Magdalénu Borovou v hlavních rolích. Jenže zhruba po čtvrthodině přichází dost nečekaný, v rámci žánru drsný vypravěčský zvrat, který na diváky i zúčastněné působí jako rána pěstí. Od té chvíle se snímek mění v černou, místy až absurdní komedii, která se docela dost odklání od běžného místního mainstreamu,“ napsal ve své recenzi Tomáš Stejskal pro Seznam Zprávy.
Tato slova rozhodně vzbuzují zvědavost už z toho důvodu, že trailer spíše připomíná trapnou rodinnou frašku, kterých je všude dost. Rybanský však umí překvapit, což dokazuje i jeho celovečerní debut Kdyby radši hořelo, který je řádně prošpikovaný absurdním humorem. Ostatně i tento snímek naleznete na Oneplay.
Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon Foto: Falcon
To ale není vše.
„Film, který hodně mate tělem. Pod vrstvou typické taškařice je ale hlubší studie vztahu. Tenhle žánrový mix je nám sympatický, přestože roubovaný humor někdy maličko drhne a režisér si je jistější v intimnějších scénách, pořád jde o nesmírně milé překvapení oproti tomu, co jsme očekávali před začátkem filmu,“ nachází další klady i Martin Svoboda z Totalfilmu. Nic tedy není tak černobílé, jak to na první pohled (i hodnocení) vypadá. O čem je česká komedie Dovolená v Českém ráji?
Manželství Milana ( Tomáš Jeřábek) a Týny ( Magdaléna Borová) Svobodových se v posledních měsících proměnilo v sérii malých i větších nedorozumění, ve kterých se dokážou pohádat už téměř o cokoliv. Dovolená se tak jeví jako správná volba k záchraně vztahu. Jenže co když si ji každý představuje jinak? Milan má slabost pro českou přírodu a je nadšený z představy spaní pod širákem, zatímco Týna by se nejraději viděla u moře.
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Kemp v Českém ráji vnímá spíš jako kompromis. Už od příjezdu se i zdánlivě obyčejné věci mění v komické katastrofy, které postupně narůstají. Místo odpočinku se mezi nimi dusno jen stupňuje. Po neočekávané příhodě na hradě Trosky se rozhodnou zkusit něco úplně jiného – být chvíli od sebe. Možná tak konečně zjistí, co je v životě opravdu důležité.
Český snímek Dovolená v českém ráji si nyní můžete pustit na Oneplay.
Zdroje: Falcon, Kinomaniak, Seznam Zprávy, Totalfilm, ČSFD