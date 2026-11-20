Napoleon v Brně
Centrum Brna se v sobotu vrátí do roku 1805, kdy do města před slavkovskou bitvou dorazil francouzský císař se svou armádou. Akce Napoleon v Brně odstartuje v 18 hodin řazením dobových jednotek na Moravském náměstí, odkud se o deset minut později vydá historický průvod pěších i jízdních vojáků v čele se samotným vojevůdcem směrem k náměstí Svobody. Hlavní bod programu přijde mezi 18:45 a 19:00 na Dominikánském náměstí, kde Napoleon z rukou primátorky Markéty Vaňkové převezme symbolický klíč od města a pronese svou deklaraci.
Pochod rakouských čertů
Náměstí v Židlochovicích ovládnou stíny, dým a řinčení řetězů. Na tradiční Pochod rakouských čertů letos dorazí 120 originálních masek ze skupin pocházejících výhradně z Rakouska, které v ozvučeném koridoru předvedou show plnou ohně, plamenů a pyrotechniky. Odvážnější návštěvníci se po skončení řádění mohou s děsivými krampusy vyfotit a na zahřátí nebude chybět svařák, punč ani něco k zakousnutí. Základní vstupné vyjde v předprodeji na 300 korun.
MINT Market
Vánoční nákupy bez shonu a přímo od lokálních tvůrců nabídne designový MINT Market, který se vrací do industriálních prostor brněnské Wannieck Gallery. Na jednom místě se představí více než stovka českých značek a designérů s autorskou módou, šperky, kabelkami, keramikou, bytovými doplňky, svíčkami, přírodní kosmetikou i hračkami. Vstup na trh je zdarma, prostory jsou bezbariérové a vítáni jsou i psi.
Šermířská burza v Brně
Milovníci šermu, historie i fantasy mohou zamířit do královopolského Semilassa, kde se od 9 do 13 hodin koná tradiční Šermířská burza. Návštěvníci na místě pořídí zbraně, zbroje, štíty, luky či kuše, ale také dobové kostýmy, prošívanice, kované a kožené doplňky, keramiku, knihy nebo medovinu. Prodejci chystají i vybavení pro hry na hrdiny zvané larp a bazarové zboží skupin historického šermu. Dospělí zaplatí za vstup 100 korun.
Herní festival MČR 2026
Fanoušci esportu i příležitostní hráči mohou zamířit do pavilonu P na brněnském výstavišti, kde se koná Herní festival MČR. Hlavním vrcholem programu bude nedělní finále ve hře Counter-Strike 2, v němž se čtyři nejlepší české a slovenské týmy utkají o titul mistra České republiky a finanční odměnu. Pořadatelé kromě toho zahájí sezonu ve fotbalovém simulátoru EA FC a pro návštěvníky chystají desítky herních zón s novými tituly, virtuální realitou, simulátory či technologickými novinkami. Jednodenní vstupenky do bezbariérových prostor vyjdou na 100 až 750 korun, za vstup na všechny tři dny lidé zaplatí 1 800 korun.
Festival Life!
Brněnské výstaviště také ožije Festivalem Life!, pořadatelé na ploše téměř čtyřiceti tisíc metrů čtverečních chystají stovky sportovních, tanečních i digitálních aktivit. V sekci Sport Life si zájemci vyzkouší desítky sportů a vyslechnou přednášky známých sportovců, přičemž páteční aktivity organizátoři přizpůsobili hlavně dětem a školním skupinám. V pavilonu E se při části Dance Life sejdou tisíce tanečníků z Česka i zahraničí a příchozí se tam zapojí do workshopů nebo zhlédnou profesionální vystoupení. Vstupné na akci se pohybuje od 100 korun.